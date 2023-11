A 2018-ban létrehozott WiFi 6 napjainkra gyakran alkalmazott technológia, a lakosság többsége azonban nem használta még, sőt, sokan nem is hallottak róla. Mivel a szabvány egyik fontos jellemzője a korábbiaknál lényegesen gyorsabb és gördülékenyebb internetszolgáltatás biztosítása, így nem kizárt, hogy már találkoztál vele, csak még nem tudsz róla. A WiFi 6 előnyeiről és érdekességeiről a DIGI szakértőivel beszélgettünk.

A WiFi szolgáltatásokkal szembeni felhasználói elvárás a problémamentes internethasználat és telefonálás, valamint tévénézés, ráadásul egyszerre. Az ehhez szükséges felszereltség mára mindenki számára elérhető, azonban nem mindenki használja ki, illetve nem mindenki használja jól. Számos apró, sokszor anyagi ráfordítást sem igénylő trükkel is javíthatunk internetünk használati minőségén, és az otthoni internetkapcsolatnak ez a jellemzője gyakran nem is a szolgáltatón múlik. Ezt bizonyította a COVID-19 időszak is, amikor sokak hétköznapi élete és munkavégzése változott meg gyökeresen.

Szakértőinkkel, Mihályi Gáborral, a DIGI Műszaki szolgáltatások területének vezetőjével és Amrich Tamással, a DIGI Berendezés üzemeltetési területének vezetőjével számos témát érintve beszélgetünk a legújabb, a WiFi 6 technológia által kínált lehetőségekről:

Hogyan jutottunk el a fémből készült hálózatoktól az üvegből készült hálózatokig?

Miért jelentett problémát a COVID-19 alatt az ügyfelek tudása és a házon belül található technika?

Hogy kerül a WiFi az „akváriumba”?

Miért vált meghatározóvá a streamingszolgáltatók térhódítása?

Mit tegyünk, hogy jobb legyen az otthoni netünk?

Mi generálja a folyamatos technológiai fejlesztési igényeket?

Miért vált elkerülhetetlenné a WiFi 6 szabvány megalkotása és milyen új előnyöket és lehetőségeket biztosít ez számunkra a hétköznapi életünkben?

Szakértőink mindenki számára érthetően magyaráznak a hétköznapjaink szerves részét képző összefüggéseket. A DIGI technológiai vezetői könnyen alkalmazható, praktikus tanácsokat adnak, amelyeket követve, akár plusz pénz elköltése nélkül is, javíthatjuk otthoni internetünket.

