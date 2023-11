Több női vezető, több szabadnap a gyereket nevelőknek

A szemléletes történet szerint a tanár egy nap feladatot adott a gyerekeknek. Egy szemeteskukába kellett beletalálni egy gombóccá gyűrt papírdarabbal. A műveletben volt egy csavar, mindenkinek a helyén kellett maradnia, holott a szerencsés tanulók pár centire ültek a szemetestől, a hátsó sorból viszont alig látták a célt. Amikor a diákok (leginkább a legtávolabb ülők) méltatlankodtak, akkor a tanár megkérdezte:

„De mi a gond? Mindenki ugyanazt a feladatot kapta, egyenlőek voltak az esélyek, nem?”

A történet jól szemlélteti, hogy mit jelent a társadalmi igazságosság. Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek ugyanazt kell teljesíteni: például letenni az érettségit, továbbtanulni, munkát szerezni. De ha belegondolunk, akkor rájövünk, hogy a feladat nehézsége annak függvénye, hogy milyen helyzetből indulunk.

„A Tescónál mindenkit szívesen látunk”

A Tesco Magyarország egyik legnagyobb áruházlánca, 120 városban 197 üzlete van, Soprontól Berettyóújfaluig megtaláljuk őket, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem pár ezres településeken, például Sümegen vagy Martonvásáron is jelen vannak. A vásárlók sokszínűek, sok helyről jönnek, és a Tesco majdnem 9 ezer aktív alkalmazottja is tükrözi ezt az összetettséget. 68 százalékuk nő, 32 százalékuk férfi, több mint 30% gondoskodik valakiről, közel 5%-uk él valamilyen fogyatékossággal.

Hazánkban is egyre több munkaadó jön rá, hogy az esélyegyenlőség és a sokszínűség mennyire fontos a teljes társadalom számára. A Tesco jelmondata az, hogy „Mindenkit szívesen látunk”. Az áruházlánc alapelvei közé tartozik, hogy olyan

befogadó és biztonságot nyújtó környezetet teremtsen meg,

ahol mindenki jól és felszabadultan érezheti magát, ahol senkinek sem előítéletektől tartania.

A sokszínűség mint érték megjelenítése és a befogadás érdekében a Tesco konkrét lépéseket is tesz, például létrehoztak egy e-learning tananyagot, amit eddig 1900 kolléga teljesített, az új belépők számára pedig már kötelező az anyag elvégzése. A „Sokszínű pszichológiai biztonság” tréning kifejlesztése és eljuttatása a kollégákhoz szintén jelentős lépés afelé, hogy a munkatársak a legtöbbet tudják kihozni magukból. Ugyanezt a célt szolgálja az évente megrendezett Sokszínűségi hónap is, melynek keretein belül a kollégák inspiráló online előadásokon, workshopokon és panelbeszélgetéseken vehetnek részt, hogy elmélyítsék tudásukat a sokszínűség témájában.

Az áruházlánc idén novemberben harmadszor tette közzé a Sokszínűségi jelentését, amelyben azt mutatják be, hogy a Tesco mit tesz, és milyen tervei vannak arra, hogy egy még befogadóbb, mindenki számára nyitott és biztonságos vállalati környezetet hozzanak.

„Mindannyiunk egyedisége motivál minket egy olyan vállalati kultúra kialakítására, amelyben fontos a nyitottság, a biztonság és a befogadó környezet, ahol mindenki jól érzi magát. Büszke vagyok rá, hogy

legutóbbi munkavállalói felmérésünkben a kollégák 87 százaléka mondta azt, hogy önmaga lehet a Tescónál anélkül, hogy előítéletektől kellene tartania.

Természetesen van még hova fejlődnünk, de jelentős előrelépésnek tartom, hogy tovább bővítettük a munkatársak és családjaik számára nyújtott támogatásokat és juttatásokat, és célzott jó gyakorlatokkal 0,8 százalékkal tudtuk növelni fogyatékossággal élő kollégáink arányát” – mondta Szigeti Barbara, a Tesco Magyarország országos HR vezetője.

Egyenlő esélyek a sokszínűségen belül

Az elmúlt évben a sokszínűségi és befogadási programjuk kibővült az esélyegyenlőség elvével. A magyar társadalomban sok esetben hátrányba kerülhetnek a nők, a fogyatékkal élők vagy azok, akik nem csupán a munkaerőpiacon állnak helyt, hanem gyereket nevelnek vagy idős, beteg hozzátartozóról gondoskodnak. A Tesco munkatársai közül is sokan vannak hátrányos helyzetben.

A legnagyobb kisebbség, a nők

A nőket időnként a világ legnagyobb kisebbségének szokták nevezni, mert hiába minden második ember a világon közülük kerül ki, mégis az élet sok területén hátrányban vannak. Ahogy már említettük, a Tesco dolgozóinak majdnem 70 százaléka nő, a vállalat pedig sokat tesz azért, hogy a létező nehézségek kiegyenlítődjenek.

A Tesco az egyenlő bérezés elvét követő munkáltató. Az áruházakban és a logisztikai központokban minden pozíciónak meghatározott bére, a központi iroda esetén pedig bérsávja van, amely független a munkakört betöltő kolléga nemétől. Az áruházlánc ugyanakkor évek óta méri és transzparensen publikálja az összkeresetek közötti különbséget is, ami tavaly óta 0,4 százalékponttal csökkent. Az összekereset-különbség csökkenése egyrészt a rugalmas munkavégzési lehetőségeknek, másrészt annak is köszönhető, hogy

az előző évhez képest 2 százalékponttal nőtt a hipermarketekben vezetői pozíciót betöltő nők aránya.

A női vezetők arányának további növelése prioritás a következő években, a Tesco évek óta tagja például a Hungarian Business Leaders Forum – Sokszínűségi Kartájának. Ennek értelmében

a kitűzött cél az, hogy a női döntéshozók aránya minimum 33 százalék legyen 2026-ra

– ez az elképzelés összhangban van az Európai Unió elvárásaival is. A toborzásnál a Tesco együttműködik a női esélyegyenlőséggel foglalkozó Egyenlítő Alapítvánnyal, a tőlük kapott mentorálás segítségével még hatékonyabban teremtenek lehetőséget az arra rátermett női kollégáknak.

Akik másokról is gondoskodnak

A Tesco dolgozói közül nagyjából minden harmadik ember (32 százalék) munka mellett gyereket vagy gyerekeket (időnként fogyatékossággal élő gyereket) nevel, más részüknek pedig idős vagy fogyatékkal élő személy mellett kell helyt állniuk.

Ezeknek az embereknek az életét a munkaadó az empatikus magatartás mellett egy dologgal tudja segíteni: minél több idővel. A munka mellett ellátott gondoskodói feladatok ugyanis sok esetben együtt járnak az állandó időhiánnyal. A Tesco áruházi dolgozóinak 17 százaléka részmunkaidőben dolgozik, de ezen felül más, kevésbé elterjedt, innovatív módszerekkel is segítik a munka és otthoni kötelességek összehangolását. Ilyen a rövidített munkahét, amikor a heti munkaórák száma nem változik, de a munkavállaló maga dönti el, milyen beosztásban dolgozza le őket. Ezzel a lehetőséggel a munkatárs külön kérésre élhet, és maximum három hónapig oszthatja be így a munkaidejét. De a dolgozóknak ezen felül lehetőségük van például extra szabadnapok vásárlására is.

Az áruházlánc minden dolgozójának minimum 25 nap fizetett szabadság jár, beleértve a harmincöt év alatti kollégákat is. (Az éves fizetett alapszabadság Magyarországon 20 nap.) A gondoskodó munkavállalók ezen felül extra szabadnapokat is kaphatnak, hiszen a Tesco személyzeti politikájának a részét képezi, hogy bizonyos élethelyzetekben „soron kívül” szabadságra mehetnek a kollégák.

A fogyatékkal élők teljes értékű munkája

Hazánkban közel félmillió megváltozott munkaképességű ember él, ők valamilyen fajta egészségkárosodást szenvedtek el, amely beszűkíti a munkaerő-piaci lehetőségeiket. A Tesco áruházakban közel négyszáz megváltozott munkaképességű kolléga jutott munkához, ők leggyakrabban tartós betegséggel élnek együtt, mozgásszervi problémájuk van, hallássérültek vagy valamilyen stressz miatt kialakult kórkép határozza meg a mindennapjaikat. Ezen kollégák aránya az áruházakban 4,9 százalékról 5,4 százalékra nőtt annak következtében, hogy az áruházlánc még nagyobb hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők toborzására és megtartására.

A befogadó toborzás gyakorlatát a Tesco HR-esei érintett emberekkel foglalkozó alapítványok segítségével sajátítják el. A vállalat 2022-ben elindította nagyköveti programját, hogy a vezető kollégák tudását gyarapítsa a befogadó kultúra fejlesztése érdekében. A nagyköveti program keretében a kollégák lehetőséget kapnak hazai civil szervezetekkel vagy magukkal az érintettekkel találkozni, és beszélgetéseken keresztül tanulni arról, hogyan tudják adaptálni a kiválasztási folyamat részét képező interjúhelyzet körülményeit a különböző fogyatékossággal, például hallássérüléssel vagy borderline személyiségzavarral élő jelöltek igényeire.

A sérült munkatársak közül sokan lehetőséget kaptak az otthoni munkavégzésre, aki pedig valamilyen telephelyen dolgozik, azoknak akadálymentesítéssel teszik könnyebbé a munkahelyen töltött időt. A cég 2022-ben bevezette a munkába való fokozatos visszatérést támogató szabályzatot. Egy hosszú betegség után mind pszichésen, mind érzelmileg nehéz visszatérni a „dolgos hétköznapokhoz”. A szabályzat értelmében az ilyen helyzetben lévő kollegáknak lehetőségük van, hogy négy hétig csak a szerződésük szerinti fele munkaidőt dolgozzák le, miközben a teljes fizetésüket megkapják.

A fiatalok lehetőségei

A magyar lakosság átlagéletkora 42-43 év között van, a Tesco ebből a szempontból összhangban van a társadalommal. A jelenlegi demográfiai folyamatok következményeként egyre kevesebb a fiatal munkavállaló, így az áruházlánc rájuk is fókuszál, igyekeznek a rátermett és tehetséges fiataloknak lehetőséget biztosítani fiatal vezetőknek és frissdiplomásoknak szóló programjaikkal.

