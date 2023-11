A céges autó plusz juttatás vagy a vállalkozások termelékenység növelésének az egyik hatékony eszköze? Miért érheti meg egyre inkább a céges flották üzemeltetését profikra bízni? Cikkünkben finanszírozási, üzemeltetési és ügyfél oldalról is bemutatjuk, miért egyre népszerűbb hazánkban is a flottaszolgáltatás.

„Először is érdemes tisztázni, hogy mit is jelent a flottaszolgáltatás. Szűkebb értelemben a cégautó flotta beszerzését és finanszírozását, míg tágabban értelmezve a teljes mobilitás megszervezését. Utóbbi a finanszírozáson túl a teljes körű autópark kezelési csomaggal kiegészített szolgáltatásig terjedhet, ami magába foglalja többek között a szerviz és gumi szolgáltatásokat, cserautó és hozom-viszem elemeket, de ide sorolható mondjuk a közúti segélyszolgálat és igény esetén az üzemanyag menedzsment is”– kezdte Tóth Gábor, a Merkantil Bank értékesítési vezetője.

Hozzátette, az érdeklődő vállalkozások több finanszírozási mód közül is válogathatnak a piacon, amennyiben nem szeretnék, vagy nem tudják saját forrásból finanszírozni cégautó flottájukat. Ezekre az esetekre jellemzően a zárt és nyíltvégű pénzügyi lízingek, vagy a tartós bérletet választhatják. S hogy mi jellemző ezekre a szolgáltatásokra?

A pénzügyi lízing inkább egy hitel jellegű forrást jelent, célja jellemzően az, hogy az igénybevevő a futamidő végére tulajdonolja a járművet. Ezzel szemben a tartós bérlet azoknak kiváló választás, akik az autót, autókat egy előre meghatározott futamidőre szeretnék csak használni, majd a lejáratot követően visszaadják azokat és egy másik megrendelt autóba ülnek át egy újabb periódusra.

„A tartós bérlettel rendelkező ügyfelek jellemzően autóparkkezelési szolgáltatásokkal kiegészített szerződéseket választanak, azaz a teljes mobilitás megteremtése a céljuk kiszervezett formában. Ez a megoldás a mobilitás teljes várható költségét egy havi egyenletes, előre kalkulálható formában biztosítja a vállalkozások számára, lehetővé téve ennek a költség elemnek a betervezhetőségét középtávú pénzügyi tervekbe”

– tette hozzá a Merkantil Bank értékesítési vezetője.

A kisemberek autójából a cégek megbízható partnerévé fejlődött

A pénzügyi tervezhetőséget emelte ki többek között a flotta szolgáltatások egyik legnagyobb előnyeként Szultanov Dávid, a FleetConcept független operatív lízing cég flottaszolgáltató ügyvezetője is. A vállalat tapasztalatai szerint a magyar vállalkozások élénken érdeklődnek az ilyen szolgáltatások iránt, ugyanakkor csak egy nagyon kis hányaduk alkalmas arra, hogy jó árazású konstrukcióhoz jusson. Az ügyvezető hozzátette, a flottaszolgáltatás iránt érdeklődők igényei nemzetközi összehasonlításban – például a flottalízing konstrukció bölcsőjeként megjelenő Nyugat-Európához képest – is magasak a hazai szolgáltatók irányában, annak ellenére is, hogy a lízing üzleti modellje itthon csak adaptálva lett.

Fotó: Molnár Tamás Szultanov Dávid, FleetConcept

Az igénybe vehető szolgáltatások spektruma nagyon széles, léteznek olyan szolgáltatási csomagok, amik az üzemanyagon kívül tulajdonképpen mindent tartalmaznak, amire egy autó üzemeltetésénél, meghibásodásánál, törésénél szüksége lehet a használójának. Emellett választhatóak olyan megoldások is, melyek a cég igényeire szabva érhetők el. A flottaszolgáltatás tehát a FleetConcept esetében egy teljesen szabadon variálható mozaik, amit az ügyfél igényei szerint lehet összeállítani.

S hogy alapvetően miért éri meg flottaszolgáltatás vásárlásában gondolkodni? „Mert egyrészt a szabályozói és adókörnyezet Magyarországon nagyon kedvező, a cégek beruházás iránti igénye is olcsóbban csillapítható vele. Emellett a szolgáltatás pénzügyi tervezhetőséget is biztosít, azaz előre tudható lesz, hogy a következő 1, 2, 3 éven keresztül pontosan mennyibe fog kerülni a szolgáltatás. Ezen felül az üzemeltetés során megjelenő szakmai háttér is kiemelendő, mely az ügyfeleket támogatja a mindennapokban, és ami egy sor nem várt kiadástól óvja meg őket. Továbbá fontos hangsúlyozni a flottaszolgáltatás elszámolhatóságát, költségként egyszerű kezelhetőségét, ezen felül az áfatartalmának egy része is visszaigényelhető. Ez pedig sokkal kedvezőbb fenntartási költségeket biztosít annál, mintha a saját tulajdonukban tartanák a gépjárműveket” – közölte Szultanov Dávid.

Az ügyvezető végül a cége által kínált járműkínálatban is megtalálható Suzuki kapcsán kifejtette: a márka az elmúlt szűk évtizedben egy teljes modellpaletta váltáson ment keresztül, és olyan modellek jelentek meg az elmúlt években, amelyek a jelenlegi trendeknek abszolút megfelelnek, sokkal jobban passzolnak a vállalati kultúrában elfogadott nagyságú, motorizáltságú és kivitelű járművekhez. Összességében a Suzuki egy nagyon komoly fejlesztést hajtott végre Magyarországon, hogy az addiginál sokkal erősebben jelen legyenek a flottapiacon.

„Ezt bizonyítandó elég csak megnézni az elmúlt évek céges adatait, a vásárlások arányát. Ezekből ugyanis kiderül, hogy a Suzuki a kisemberek autójából a cégek megbízható partnerévé vált” összegzett a FleetConcept ügyvezetője.

A hosszú házasság miértjei

Az igazán jó flottaszolgáltatások ugyanakkor nem csak a hazai vállalkozások, hanem a nemzetközi piac szereplőinek a figyelmét is képesek magukra vonni, számukra is megfelelő partnerként jelenhetnek meg. S hogy ehhez mire van szükség?

„Egy nemzetközi nagyvállalatnál egy adott munkakörhöz rendelt megfelelő céges gépkocsi kiválasztásakor olyan fontos szempontokat kell figyelembe venni, mint a jármű mérete, várható üzemanyag-hatékonysága, kedvező karbantartási és üzemeltetési költségei, hatékony alkatrész ellátása, valamint a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges és megfelelő műszaki paraméterei” – hívta fel a figyelmet Fehér Tamás.

Fotó: Molnár Tamás Fehér Tamás, Colas Hungária Zrt.

A Colas Hungária Zrt. flottavezetője szerint a döntést befolyásolja továbbá a magasfokú biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, illetve a járművek folyamatos üzemelése melletti várható élettartama is. A szakember hozzátette, operatív bérlet esetén elengedhetetlenül fontos a kiválasztott gépkocsi kiterjedt, országos partner és szervizhálózata, illetve magas maradványértéke is, melyek komplex összessége határozza meg, hogy tervezhetően jó vagy rossz döntésnek ígérkezik-e a kiszemelt modell.

„A Suzuki Vitarák esetében nagyon kedvező képet kaptunk az előzetes kalkulációk alapján. Döntésünket nagyban segítette az is, hogy vállalati kultúránk egyik alappillére a magasan képzett munkaerő megbecsülése, munkavállalóink elégedettsége. Így a magyarországi menedzsment egyöntetűen határozott a Suzukik beszerzése mellett, és a 7 éves „házasság” a Vitarákkal egyértelműen visszaigazolta a döntés helyességét, megalapozottságát”

– közölte a flottavezető, hozzátéve: a Colas magyarországi cégcsoportja különösen büszke arra, hogy a Suzukit használó kollégák közül új gépkocsi választásakor majdnem mindenki újra a márka mellett tette le a voksát.

Fehér Tamás szerint egy építőipari cég számára a legnagyobb előnyt a kiemelkedő megbízhatóság jelenti, amikor a kiválasztott gépkocsi az év minden napján, szélsőséges időjárási körülmények között is hiba nélkül üzemel, a szervizek pedig a lehető legpontosabban előre kalkulálhatóak. Márpedig a biztonság a Colas egyik legfontosabb alapelve, a „Safety First” attitűd folyamatosan jelen van munkavégzésük minden területén. A cég tevékenysége az ország egész területére kiterjed, ezért fontos, hogy a kiválasztott márka milyen szervizhálózattal rendelkezik. A Suzuki esetében az országos partnerhálózat és alkatrész-ellátás 78 ponton megoldott, ami hozzájárul ahhoz, hogy a márkát logikus és jó választásnak tartsák az autóvásárlás során.

„Sajnos a mai világban nem beszélhetünk olcsó autókról, ez a fogalom pár év alatt szinte teljesen megszűnt. Ugyanakkor a Suzuki Vitarákat kiemelkedően jó ár-érték arány jellemzi. Emellett fontos megemlíteni, hogy az elmúlt időszak rendkívül bizonytalan autópiaci környezetében a korábban felsorolt jellemzők nagyfokú kiszámíthatóságot és biztonságot jelentettek” – közölte a Colas Hungária Zrt. flottavezetője arra a kérdésre, hogy vállalata miért tartja kézenfekvő döntésnek a Suzukit. Fehér Tamás hozzátette még, hogy bár sokan nem gondolnák, de a márka a céges gépkocsik közül a legmegbízhatóbb brandek élmezőnyébe tartozik. Végül elmondta, egy megfelelő márka kiválasztásakor a racionális érvek mellett az emóció is megjelenik, a Vitarát használó kollégák arcán pedig kimondatlanul is látszik a büszkeség, hogy magyar gyártású gépkocsiban ülhetnek. „Üzemeltetőként különösen jó érzés számunka, amikor minden megtett kilométerrel az utakon a magyar gazdaságot is támogatjuk” – összegzett Fehér Tamás.

Érdemes megfelelően átgondolni, mielőtt bárki belevág

Persze a hazai flottaszolgáltatások piacán azért nem minden játék és mese, a közelmúltbeli, valamint a jelenlegi világgazdasági kihívások – 2020 elejétől a pandémia és annak gazdasági hatásai, a jelenleg is zajló orosz-ukrán háború, az izraeli konfliktus – jelentős mértékben befolyásolták a magyar vállalkozások döntéseit. Tóth Gábor, a Merkantil Bank értékesítési vezetője szerint, ami a vállalkozások számára most kapaszkodó lehet, hogy ugyan magasabb szintű, de stabilizálódott árakkal számolhatnak, a piacon pedig ismét a kínálat dominál, így megjelentek a jelentős vételár kedvezmények. Ezen felül az euró-forint árfolyam is kiszámíthatóbb sávban mozog jelenleg, a kamatértékek pedig már elérték a csúcspontjukat és csökkenő trendbe mentek át. „Mindez persze nem a 2020 előtti viszonylag kedvező és stabil környezetet jelenti még, de egy normalizálódás, kiszámíthatóság felé mutató irány már látható” – közölte.

Összességében a szakember kifejtette, hosszú évek óta jellemző tendencia, hogy a hazai vállalkozások a tulajdonlás helyett egyre inkább valamilyen finanszírozási forma mellett döntenek céges autóik beszerzésekor, hiszen a saját pénzeszközből történő vásárlás mindig tőkét von el az egyéb, profitot termelő befektetésektől. Ám egyelőre az óvatosság jellemzi a céges flottáik beszerzését és cseréjét, amiben érezhető változást a soktényezős gazdasági környezett stabilizálódása fog hozni. „Amennyiben valaki bizonytalan a törlesztések stabil, teljes futamidőre történő teljesítésében, úgy tanácsos alaposan átgondolnia az egyes finanszírozási lehetőségek ismérveit és a valós teljesítőképességhez mérten tanácsos dönteni. Van ugyan mód az előtörlesztésre, a futamidő közbeni korai lezárásra, de az jellemzően költségesebb, mit a tervezett futamidő végéig kifuttatni az egyes konstrukciókat” – jegyezte meg Tóth Gábor.

