A műtét, melyen olimpiai érmek múlhatnak

Kozák Danuta a legeredményesebb magyar női olimpikon: a kajakos hatszor nyert olimpiai aranyat, és tizenötszörös világbajnok is. Sportkarrierje azonban néhány évvel ezelőtt komoly veszélybe került: az állandó terhelés miatt golfkönyök alakult ki nála, és emiatt már az edzés, később pedig egy kilincs lenyomása is komoly fájdalmat okozott neki. Az élsportoló a Budai Egészségközpont specialistájára, dr. Hidas Péter ortopéd-sportsebész főorvosra bízta magát, ma pedig újra edz, és már a 2024-es olimpiát megelőző válogatóra készül.

Kozák Danuta először 2021 májusában érzett fájdalmat a jobb könyöke belső oldalán. Először arra gondolt, hogy beütötte valamibe a karját, de utána azt vette észre, hogy bizonyos mozgásformáknál – húzódzkodásnál, rajtmozdulatoknál – és már éjszaka is erős fájdalmat érez. Később már olyan kisebb mozdulatok is erős fájdalmakat okoztak számára, mint a kenyérvágás. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség keretorvosa egy darabig tudta csak kordában tartani az olimpikon állapotát, egy idő után azonban még nagyobb mértékű lett a golfkönyökkel járó fájdalom. Közben Danuta naponta kétszer vízre szállt, és még 2021 júliusában egy arany- és egy bronzéremmel tért haza a tokiói olimpiáról.

Fotó: Kónya Zsolt

Kozák Danuta 1996-ban kezdett kajakozni, hét évvel később már két aranyat szerzett az ifjúsági világbajnokságon. 6-szoros olimpiai, 15-szörös világ- és 17-szeres Európa-bajnok magyar kajakozó. Ő a legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos és a legeredményesebb magyar női sportoló az ötkarikás játékok történetében. A golfkönyököt konzervatív, vagyis nem műtéti kezeléssel általában az esetek 90 százalékában lehet orvosolni. Az élsportoló ebben bízva szerette volna elkerülni a műtétet, így először az alternatív megoldásokkal próbálkozott: „Nagyon sok mindent kipróbáltam különböző mágneses kezeléstől akupunktúrán és a manuálterápián át a gyógytornáig. Egy élsportoló rehabilitációja azonban sokkal feszesebb tempót diktál, végül a műtét mellett döntöttünk” – meséli Danuta. Így jutott el keretorvosa ajánlására a Budai Egészségközpontba, dr. Hidas Péterhez, a térdízület, váll- és könyökízület sportsérüléseire szakosodott szakemberhez.

A műtét mindig az utolsó lehetőség, de néha elkerülhetetlen

„A golfkönyök, vagyis a krónikus túlterheléses szindróma jellemzően ütős sportolóknál, súllyal dolgozó és evező sportolóknál alakul ki” – magyarázza dr. Hidas Péter. „Míg a teniszezőknél inkább a külső oldalon jelentkezik, az evezősportolóknál inkább a belső oldalon okoz tüneteket, azoknál az izmoknál, amik az ujjakat begörbítik és a csuklót a test felé húzzák. Ezek az izmok egy nagyon kis, 1,5-2,5 négyzetcentiméteres területen tapadnak, erre a kis területre adódik át az összes erő.”

Golf- vagy teniszkönyök A könyök sérülései lehetnek akut sérülések vagy túlterheléses ártalmak. Ez utóbbiak a sorozatos mikrotraumák vagy krónikus túlterhelés következtében jönnek létre, és általában bizonyos sportágakra jellemzőek. A tenisz- illetve golfkönyök a könyökízület két oldalán létrejövő túlterheléses ártalom. Az alkari hajlító izmok a könyök belső oldalán, a felkarcsont belső oldalán lévő csontos kitüremkedésén erednek. Megfeszülésük során a létrejövő erő ezen a ponton mintegy 2-2,5 négyzetcentiméteres területen adódik át a felkarcsontra. Ha ez az erőkifejtés sokszor megtörténik, akkor az eredési zóna területén gyulladásszerű elváltozás alakulhat ki, továbbá a hosszabb ideig tartó fennállás során a körülötte lévő csonthártya is begyulladhat. Kezdetben a megfelelő kezelés, pihentetés gyors gyógyuláshoz vezethet, de súlyosabb esetekben műtéti kezelés is szükségessé válhat.

Fotó: Kónya Zsolt

Egy élvonalbeli evezős sportolónál, aki több ezer evezőcsapást tesz egy edzésen, ez hatalmas megterhelésnek kitett terület. „Az evezőt stabilizálni kell, így ezek az izmok és ez a tapadási régió is folyamatosan impulzust kapnak, vagyis sorozatos mikrotraumák érik ezt a területet minden egyes megfeszülésnél. Ez oda vezet, hogy ha a terhelhetőség és a terhelés egyensúlya felbomlik, kialakul egy gyulladás azon a kis területen, ahol ezek az izmok erednek” – folytatja az ortopéd-sportsebész.

„Amennyire lehet, megpróbáljuk elkerülni a műtétet, főleg egy élsportolónál, mert egy műtétnél mindig gondolni kell arra is, hogy az ronthat is az adott állapoton. A műtét ezért mindig egy utolsó lehetőség a betegség megoldásában” – mondja dr. Hidas Péter. „A Kajak-Kenu Szövetségen belül Danuta megkapta az összes olyan kezelési lehetőséget, amit egy műtét előtt illik megkapni. Így számomra is teljesen egyértelmű volt, hogy nincs más lehetőség, mint a műtét.”

Dr. Hidas Péter PhD., a Budai Egészségközpont privát fekvőbeteg osztályának osztályvezető főorvosa. 1987-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Budapesten. 1994-ben szakvizsgázott ortopédiából, 1999-ben sportorvostanból. Fő gyógyítási területe a sportsebészet, illetve a minimál invazív, artroszkópos sebészet, főleg a térd-, váll-, és könyökízület területén. 2005-ben a Semmelweis Egyetem Biomechanika Tanszékének Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett. 2008 óta végzi ezeket a műtéteket a Budai Egészségközpontban.

A műtét, ami megmentett egy legendás sportkarriert

A műtétre a dr. Hidas Péterrel való konzultáció után egy hónappal, 2022 májusában került sor, a tünetek megjelenése után kb. egy évvel. „Egyrészt nagyon izgultam, mert egy altatásban végzett mandulaműtétet leszámítva még nem operáltak, másrészt örültem annak, hogy ezzel talán vége lesz ennek a tortúrának. A műtét előtt már ott tartottam, hogy nem tudtam vágni egy szelet kenyeret, kinyitni egy befőttesüveget és egy kilincset lenyomni, de autót vezetni is nehezemre esett” – idézi fel ezt az időszakot Danuta.

Fotó: Kónya Zsolt

Az aggodalom másik oka az volt, hogy a műtéten nem kevesebb múlt, mint az olimpikon további sportkarrierje. „Egy élsportolónál nagyon kell figyelni arra az egyensúlyra, hogy mennyi szövetet távolítunk el, mennyire választjuk le az íntapadást” – magyarázza dr. Hidas Péter. „Ha túl sokat, akkor kicsit gyengébbé válhatnak az izmok, ami a sportteljesítmény rovására mehet. Ha pedig túl keveset, akkor a panaszok egy része megmaradhat, vagy visszatérhet. Míg egy átlagember nem fogja megérezni, hogy 3-4 százalékkal gyengül a szorítóereje, egy élsportolónál már más a helyzet”.

Természetesen az volt a terv, hogy a Danuta visszatér a versenysporthoz, és ismét indulni szeretne az olimpián. Ha túl gyengék maradnak az izmai, akkor nem tudja rendesen fogni az evezőt, ha pedig túl kevés szövetet választanak le a műtét során, lehet, hogy megterhelés esetén újra jelentkeznek ezek a fájdalmak.

„Nagyon nehéz sebészként egy ilyen kvalitású élsportolót operálni. Maga a műtéti technika nem bonyolult, viszont fontos, hogy vajon jól találjuk-e el ezt az egyensúlyt” – mondja a szakember.

„Szeretném még egyszer kipróbálni magam”

Az operáció gond nélkül lezajlott, az olimpikon pedig maximálisan elégedett: „A Budai Egészségközpontban jó tapasztalataim voltak, mert nagyon kedves volt mindenki, nyugodt környezetben tudtam pihenni. Jó kezekben éreztem magam, ha tízszer tettem fel egy kérdést a főorvos úrnak, mind a tízszer megválaszolta” – meséli Danuta.

A műtét után nem sokkal Danuta várandós lett második gyerekével, így a rehabilitáció egybeesett egy hosszabb kihagyással. Ez idő alatt az élsportoló gyógytornával és könnyebb gyakorlatokkal tudta megerősíteni a könyökét. 2023 júliusában, kislánya születése után három hónappal szállt először kajakba.

Már a terhesség alatt is próbált minél többet gyógytornázni, de akkor még érzett némi fájdalmat. Izgult, hogy mi lesz, ha újra sportolni kezd, de szép lassan elkezdett „bemozogni” a könyöke, és ma már jó formában érzi magát, és fokozatosan halad az intenzív terhelések felé. A 2024. évi olimpiai válogató előtt sokkal intenzívebb edzések várnak Danutára, aki bízik abban, hogy a könyöke a rajtolással járó terhelést is bírni fogja. „Kétgyerekes anyukaként azért nehezebb a felkészülés egy kicsit, de szeretném még egyszer kipróbálni magam” - mondja.

„Sok ember azt gondolja, hogy egy műtét olyan, mint amikor az autóját beviszi a szervizbe, ahol vezérműszíjat kell cserélni, és a csere után újra megy az autó. Egy műtét sikere ezzel szemben mindig nagyon sok tényezőtől függ, és ezek közül csak az egyik maga az operáció” – veszi át a szót dr. Hidas Péter. „Itt egy élő szervezet integritásába avatkozunk bele. Szerepet játszik a beteg a genetikája, hozzáállása, a gyógytornász munkája, és az, hogy felfogja-e a beteg azt, hogy milyen ütemben terhelheti a műtét után az adott testrészt.”

Danuta nagyon pontosan betartotta az összes instrukciót, az orvosi szakértelem mellett ennek is köszönhető, hogy a könyökműtétnek ma már alig érzi a nyomát. Természetesen nem olyan, mintha nem történt volna itt sérülés, és folyamatosan gyógytornáztatni kell, de az állandó fájdalom és éjszakai felébredés megszűnt, számol be a jelenről az olimpikon. „Szeretnék külön köszönetet mondani a főorvos úrnak és a gyógytornászoknak is, akik volt, hogy időn felül fogadtak. Köszönet minden szakembernek, aki foglalkozott velem. Szeretnék eljutni a következő olimpiára, és megteszek mindent, hogy ott legyek” – teszi hozzá a sokszoros világ- és Európa-bajnok női kajakos.

(Borítókép: Kozák Danuta és Dr. Hidas Péter PhD. Fotó: Kónya Zsolt)

