A pénz konkrét megjelenését talán a főníciaiakhoz kötik a legtöbben, bár a jelenlegi ismeretek szerint a legkorábbra datálható régészeti lelet a kis-ázsiai Lüdiából, a mai Törökország területéről származik, időszámításunk kezdete előtt 560 környékéről. A csereértéket egységesen jelző érmék használata persze még sokáig nem vált általánossá: ugyan hamarosan már a görög városállamokban is átvették a főleg rézből és vasból, később ezüstből vert apró korongokat, majd a római birodalom hatására az egész akkori ismert világban elterjedt ez a módszer, még a legutóbbi században is előfordultak fizetőeszközként elfogadott egyéb furcsaságok. Az ókorban sok helyen a ritka fűszereket tartottak kiváló értékközvetítőnek, míg az Óceániában található Salamon-szigeteken az idősebbek még emlékezhetnek arra, amikor egyes kagylófajtákkal tudtak fizetni egymás között. Azt pedig még ma is láthatjuk, hogy különleges helyzetekben valami más árucikk válik fizetőeszközzé.

Fotó: Horvath Andras

A fenti példák ellenére mára a pénz mint érték fogalma mindenkiben egyértelművé vált. Ma pedig már rég nem azzal mérik a fizetőeszközöket, hogy a hozzájuk felhasznált nemesfémeknek mennyi a valós értéke: ez már az aprópénzekre sem igaz, hát még a papírpénzekre, és akkor még nem is beszéltünk a számláink között vándorló virtuális összegekről. A név azonban megmaradt, egységesen pénznek nevezzük minden fizetési módszer alapját függetlenül attól, hogy milyen a formája, anyaga, vagy van-e egyáltalán valós fizikai megjelenése. Ezért dolgozunk, ezt költjük a megélhetésünk alapjaira, kikapcsolódásunkra vagy éppen tesszük félre nehezebb időkre - mondhatni, a pénz körül forog a világ, ahogy a Kabaré musicalben is megfogalmazták.

Azt pedig, hogy a pénz mindig is az emberek gondolkodásának középpontjában szerepelt, mi sem bizonyítja jobban, minthogy bárki kapásból fel tud sorolni több olyan szólást és közkeletű bölcseletet, ami ezzel a témával foglalkozik. Az viszont már más kérdés, hogy hány ilyenről tudjuk, honnan is ered? Szóval most az egyszer, a bölcs intés ellenére igenis játsszunk a pénzzel: tippelje meg, hogy az alábbi szólások mögött vajon mi lehetett a valóság? A legjobb tippelőknek persze csak szellemi gazdagodást tudunk felajánlani, de az sem elhanyagolható...

Gazdagabb, mint Krőzus - de ki az a Krőzus? Marcus Licinus Crassus, római politikus és hadvezér, aki közéleti tevékenysége előtt bankárként szerzett akkoriban mesés vagyont.

Kroiszosz, ókori lüdiai király, az ő idejéből származik egyébként a legkorábbi ma ismert pénzérme.

A Krisztus név ismeretlen úton eltorzult formája, a mondás pedig valószínűleg épp a lelki vagyont jelzi. Se pénz, se posztó - de miért pont posztó? A középkorban, leginkább posztóból készült pénzeszsákokra utal.

Régies magyar szó, amely mára teljesen eltűnt, eredetileg kamatot, utólagos kifizetést jelentett és angolszász forrásra épül (lásd: post, azaz utólag, valami után).

A késői középkorban Magyarországon is sokszor fizettek különféle árukkal, Mátyás idejében például a sóvágóknak minden kivágott sókocka után 10 dénár és 10 rőf kolónia posztó járt: Rimay János erről szóló korabeli verssorainak rövidítéséből maradt meg mai formájában ez a szólás. A pénznek nincs szaga - pedig van neki, de miért mondjuk mégis ezt? Az ókor és középkor koldusai hírhedtek voltak mosdatlanságukról, ezért terjedt el, hogy akinek pénze van, annak nincs szaga, és így a pénzérméinek sincs.

Vespasianus római császár adót vetett ki az emberi vizeletre, mivel azt ásványi összetevői miatt többek között ruhák fehérítésére és bőr cserzésére is használták. Az adó ellen sokan tiltakoztak, és a közkeletű történet szerint a császár a fenti mondással indokolta meg, hogy bizony ezért is fizetni kell.

A kora középkori Európában is sokszor próbálkoztak pénzhamisítással, de az ellenőrizetlen adalékanyagokkal dúsított érméket hamar fel lehetett ismerni arról, hogy megdörzsölve vagy a tenyér izzadságának hatására furcsa illatot árasztottak. Nagy lábon él, aki szórja a pénzt, de miért pont a lába nagy? A XII. században élt V. Gottfried, Anjou grófja, aki állítólag folyamatosan tyúkszem-bántalmakkal küszködött, ezért eredeti lábméreténél jóval nagyobb, hosszabb cipőket hordott. Ez aztán divathóborttá vált a nemesek körében, ezért a nagy láb tulajdonképpen itt nagy cipőt jelent.

A bajor népmesék alakja, Geizhalsmann egy zsugori manó, aki képtelen volt leszokni arról, hogy beosonjon az emberek házába és elcsenjen pár pénzérmét. Viszont ezeket sosem merte lerakni, és az egyre súlyosabb zsákmányától megnőttek a talpai.

Valójában az embert megmagasító gólyaláb adta a szólás alapját: a velencei dózse kisebb hegyekben álló vagyonában így gázoltak át a pénzt számoló hivatalnokok. Fogához veri a garast - de jó az bárkinek, ha így csinál? A különféle fémek más és más ízt hagynak a nyelven, ezért az emberek régebben így ellenőrizték, valódi-e a nekik adott érme.

Sok régi kultúrában jelent meg az, hogy valaki lelki kapcsolatba, egységbe került azzal, amihez a nyála hozzáért. Ugyanez adja annak a szokásnak is az alapját, amikor a szerencsével szerzett pénzt megköpködik, hogy fialjon még többet.

Semmi köze a pénzhez: egy Garas Timót nevű vándorcirkuszos nevéből ered, akit "kollégája", a társulat erőművésze a fogaival emelt fel a grabancánál. Ha nem sikerül nyereséget termelnünk, fogalmazhatunk úgy is: pénz az ablakban. De vajon miért? A középkori falvakban is jellemző volt a "védelmi pénz" fogalma, a rablók gyakran megtámadták azokat, akik láthatóan egyre jobban éltek. Hallgatólagos megállapodás szerint azonban, aki az ablakban hagyott egy pénzeszacskót, megmenekült az atrocitásoktól, még ha ezzel el is veszítette profitja egy részét.

Kártyajátékos zsargonból származik: az ultiban így nevezik azt az esetet, ha valaki pontosan annyit nyer egy licit után, amennyit veszít, tehát végül nullán marad.

Egyes területeken a házak ablakaiba, még az ablakkeret beépítése előtt néhány fémpénzt helyeztek, mert úgy hitték, ez biztosítja majd az ott élők jólétét. Ismerlek, mint a rossz pénzt - de milyen a rossz pénz? Ugyan a régebbi korokban a mainál sokkal nagyobb volt az írni, olvasni és számolni nem tudók aránya, azt azonban célszerű volt mindenkinek megtanulni, melyik értékű érmét milyen fémből verték, mekkora volt vagy milyen ábra szerepelt rajta. Azt tehát már ránézésre érdemes volt tudni, melyik a "rossz pénz", bármilyen értéket is mondott rá, aki fizetni akart vele.

A középkorban szinte minden uralkodó új és új pénzeket veretett és gyakran hirdette ki azt is, hogy onnantól a korábbiakkal nem lehet fizetni. Az akkorra jól ismert előző pénzek tehát értéküket vesztették, érdemes volt gyorsan felismerni őket.

Nem a pénz volt rossz, hanem az eredete: az uzsorásoktól, tolvajoktól származó pénzek alapján alkalmazták a szólást arra, aki fizetett velük. Ha fabatkát sem ér valami, akkor pontosan mire is gondolunk? Régi cseh népmesében szerepelt egy Batka nevű gazdag törpe, aki gondtalanul felélte minden pénzét, végül egy erdei fában húzta meg magát.

A mai Szlovákia területén található Bátka településre utal, ahol a gyenge, fából készült épületeket az 1700-as években teljesen elpusztította egy tűzvész.

A batka egy sziléziai és csehországi aprópénz volt a XVI. században, és Magyarországon is előfordult, de olyan keveset ért, hogy 1548-ban mindössze három darab ért egy krajcárt. A fa- előtag pedig régiesen kicsinyítő, szegényítő tartalommal bírt, mint ahogy az a fajankó szóban is megmaradt. Szegény, mint a templom egere - de miért is? A templomokban az értékes kegytárgyakat és egyéb értékeket olyan raktárakban őrizték, ahol a búzát és egyéb élelmiszert is, így sokszor macskák éltek ugyanitt. Épp ezért az egereknek esélye sem volt bejutni, így átvitt értelemben pénzt sem zsákmányolhattak az elemózsia mellett.

A szólás ideje alatt a templomokban szegényes ételt osztottak a rászorulóknak és sok kolostorban eleve szegénységet, önmegtartóztatást fogadtak a szerzetesek is, így az egereknek sem jutott sok étel.

Klaus Egger kanonok történetének magyarosítása: a német pap hatalmas vagyont halmozott fel a perselypénzből, de faluja lakói megneszelték a dolgot és titokban elhordták a teljes összeget, a hoppon maradt egyházi ember pedig földönfutóvá vált, így a mai Magyarország területére is eljutott, ahol kéregetésből élt. Ki korán kel, aranyat lel - de tényleg? A szólás eredete a búza színére vonatkozik, és a korán elkezdett vetés előnyeire használták, így ugyanis nem égett ki a frissen vetett mag, mire a nap forrón sütött, ezáltal később sok búza termett.

Sirisaka Andor "Magyar közmondások könyve" szerint egy régi tanmeséből származik ez a rövidített változat, ahol egy apa a lusta fiát azzal késztette a ház körüli, korai munkára, hogy elmesélte: a szomszéd faluban egy gyerek így talált aranypénzt a kert földjében

Lehet, hogy szaga nincs, de múltja van! Nem csak a pénzzel kapcsolatos szólások egykori eredete érdekes, a fizetőeszközök, fizetési módok történetében még sok más izgalmas epizód ismerhető meg. Az egykori Postapalotában, a Széll Kálmán tér szomszédságában tavaly nyílt meg az MNB Pénzmúzeum és Látogatóközpont, amely ingyenesen tekinthető meg, és a megszokott múzeumi tárlatoktól eltérően mutatja be a pénz világát. Az érdeklődők egy élményutat járhatnak végig, amelyen interaktív játékokkal, látványos vizuális bemutatókkal találkozhatnak. Az Aranybányában például a korai időkre mehetünk vissza, megismerve a nemesfémbányászat történetét, az ehhez használt eszközöket és technológiákat. Az út egyik csomópontjában azt vizsgálhatjuk meg, hogyan és miért változott a pénz formája, és mi kell ahhoz, hogy egy fizetőeszközt valóban pénzként ismerhessünk el. Még olyan provokatív témákat is körüljárhatunk, mi lenne akkor, ha nem lennének bankok. Az állandó elemek mellett időszakos kiállítások is színesítik a programot, jelenleg a múzeum épületének történetét mutatja be egy tárlat, amelyből az is kiderül, hogy a múlt század legelején még téglagyár és mély bányató állt a helyén, amely kedvelt korcsolyázóhelynek számított..

