Cicával az élet sosem unalmas, ami egyedi karakterüknek és szabad jellemüknek, valamint ellenállhatatlan megjelenésüknek is betudható. Hogy a macskatartás ne csapjon át afféle tinédzser-szülő viszonyba, összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit jobb, ha betartunk.

Bár a macska már legalább 10 ezer éve domesztikált, azaz háziasított fajta, viszonylagos függetlenségét és vadállati ösztöneit többé-kevésbé megtartotta. Ez sokszor abban nyilvánul meg, hogy végletesen arcátlan vagy makacs, amin persze lehet dühöngeni, viszont rendkívül szórakoztató élményként is fel lehet fogni.

A kutyatartókkal ellentétben a legérzékenyebb varázsszó nem a „gyere ide”, hanem a „ne menj el”. Valahogy úgy kell elképzelni, mint a klasszikus viccet:

Az űrhajósnő hívja a központot. -Houston! -Tessék, itt Houston. Mi történt? -Semmi. -De mégis... -Semmi.

Egy átlagos macska-reakció az élet minden területén kiszámíthatóan kiszámíthatatlan: ki akar menni, de mégse, de mégis; 10 percig nyávog, hogy éhes, aztán finnyázva hátat fordít az ételnek. Mit tehet az egyszeri macska tartó? Természetesen szolgálatkészen nyitja-zárja az ajtót, új ételt szolgál fel, beveti rábeszélőképességét, majd végül könyörög.

Tévhit 1: A macskák undokok és faragatlanok

A fentiekből is láthatjuk, hogy a macskatartás nem nélkülözi az idegrendszeri kihívásokat. Azonban teljes tévhit, hogy a macskák genetikailag hajlamosak lennének rá, hogy direkt szórakozzanak az emberrel, avagy más háziállatokkal. Pusztán rettentően kíváncsiak és igénylik a változatos szórakozást, illetve a rendszeres testmozgást. Ha egy macska unatkozik, akkor bizony megesik, hogy önállósítja magát, és ilyenkor olyan elfoglaltságot keres magának, ami kissé átrendezi a nappali egyes tárgyait vagy a berendezés egészét.

Fotó: Shutterstock

Ezért különösen a lakásban tartott macska számára létfontosságú, hogy a szabadban kiélhető ösztöneit gyakorolhassa. Rendszeresen kell vele játszani, például labdát, plüssprédát dobálni neki. Taníthatjuk kutya módjára trükkökre – jutalomfalattal, klikerrel -, például pacsit adni, visszahozni tárgyakat. Rengeteg cica-ügyességi játékot is lehet kapni, ahol kamatoztathatja a gyorsaságát, vadászösztönét és a reflexeit. Bánszky Noémi macskatréner, állatasszisztált terapeuta szerint a kiképzésnek a szórakozásról és az élvezetről kell szólnia.

„Az ideális az, ha naponta rövid ideig edzünk, és nem erőből megyünk. A kiképzésnek az élvezetről és a szórakozásról kell szólnia, nem pedig a drillről és a kényszerítésről. Ha rossz napunk van, jobb, ha kihagyjuk, és máskor edzünk”

- tanácsolja Noémi.

Fontos, hogy változatos élményeket állítsunk össze számukra, mert ahogy a sláger tápot, úgy a játékokat is egészen gyorsan meg tudják unni.

Ha pedig egy cica unatkozik, akkor tudjuk... Ezenkívül nem mellékes szempont, hogy az unatkozó macska akár depressziós is lehet, amitől undok szokásokat vehet fel, hajlamos lehet az agresszióra és el is hízhat bánatában. A folyamatos mozgatást sétáltatással, ennek hiányában sok-sok közös játékkal, akár futtatópaddal is tudjuk ellensúlyozni. Végső esetben pedig mindig ott a jól bevált karton doboz.

Van még egy eset, amikor a macskánk elviselhetetlen szokásokat tud produkálni, ez pedig akkor jön elő, ha gazdiként esetleg hibát követünk el: példának okáért nem tisztítjuk elég gyorsan és rendszeresen a macskaalmot. Ekkor csupán jelzés értékkel a szőnyegre helyezheti a produktumot. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez összességében csak előrelátó figyelmeztetés.

Tévhit 2: A macskák utálják a vizet

Aki próbált már macskát fürdetni, most hangosan felhorkanhat, de az az igazság, hogy a macskák remekül tudnak például úszni és természetesen halászni is. Utóbbit könnyen ellenőrizhetjük, csak hagyjuk kettesben egy akváriumnyi díszhallal (vagy halászlével).

Természetesen sok macska repedt gázcső módjára, sziszegve köpköd a vízzel teli fürdőkád látványára is, viszont majdnem ugyanennyien szeretnek gazdájuk mellett strázsálni, miközben az fürdik, kiszolgálják magukat a csapból vagy nyakig elmerülnek a hóba.

Valószínűleg ez a tévhit – a macskák utálják a vizet – táplálta azt a városi legendát is, hogy a macskáknak nem kell vizet adni. Mivel a macskák emlősök és nem rágcsálók, minden nap friss vízre van szükségük akkor is, ha nedves tápot kapnak, sőt, ha csak szárazat, akkor pedig még magasabb lesz ez az igényük. Jó ötlet szobai cicaszökőkutat beszerezni, mivel ezzel biztosítjuk számukra, hogy mindig elérhető friss vízhez jussanak.

Fotó: Shutterstock

Ha furcsa helyekről iszik (vagy dacosan nem iszik), akkor valószínű, hogy valamit rosszul csináltunk: nem elég tiszta a víz, nincs neki elég víz, nem komfortos neki a tál, nincs jó helyen vagy ezek kombinációi.

Tévhit 3: A macskák jól elvannak maradékon

Abszolút téves az a nézet, hogy a macskáknak megfelelő a házi koszt. Mivel ragadozókról van szó, számukra fehérjében gazdag, 80 százalékban állati eredetű táplálékot kell biztosítani. Szükségük van A- és D vitaminokra, antioxidánsokra, illetve még számos mikrotápanyagra a megfelelő arányban, amit az emberi ételek nem tartalmaznak. Ellenben sok olyasmit igen, ami a macskáknak kifejezetten nem tesz jót; ilyen a hagyma, fokhagyma, ami károsítja a vörösvérsejtjeiket, kifejezetten tilos a csokoládé, kávé, bármilyen édesség és cukros vagy sós étel (felvágott), melyek májkárosodást okozhatnak.

A tehéntejet is fel kell tennünk a káros listára, mivel sok cica laktózérzékeny, akár emésztési problémákat is okozhat náluk a tejtermék bármilyen formája. Nem tudják megemészteni a krumplit sem. Gyorsételt nekünk sem lenne szabad enni, de a macskáknak kifejezetten rosszat tesz. Mivel a legtöbbet ezek közül az embereknek szánt étel tartalmazza, érthető módon a macska ezekből nem kaphat.

Fotó: Shutterstock

A jó választás a cica táplálására az olyan kiegyensúlyozott minőségi táp, ami életkorának megfelelő (junior, felnőtt vagy senior), figyelembe veszi az érzékenységét (allergiáját), ízlését, kondícióját. Lehet ez száraz és nedves táp akár kombinálva is, és fontos, hogy változatos ízeket és állagokat kínáljunk számára, hiszen könnyen megunhatja. Etessük naponta kétszer, mivel egyszerre nem tud (szabad) sok ételt elfogyasztania. Osszuk el két adagra és ebbe számoljuk bele a jutalomfalat energiatartalmát is.

Ha nem kap igényeinek megfelelő ételt, morcos lesz, sokszor a nem megfelelő táplálék késztetheti lopásra, ami miatt erőteljes konfliktusba keveredhet a kutyával vagy a ház urával. Az elégtelen táplálékból többet ehet, ezért elhízhat, mozgása nehézkessé válik és komoly betegségeket, ízületi fájdalmat gyűjthet össze.

Végezetül a tanulság: akkor tudjuk, ha a cicánk jó ételt, elég vizet, megfelelő szórakozást és jól összeállított tápot kapott, ha elégedetten dorombol az egyik kedvenc alvóhelyén, sokat bolondozik, élénk és keresi a társaságunkat. A macskák rendkívül jó fejek, legyünk mi is azok velük.

