A zsebtolvajok és szerencsés megtalálók alkonya

A bankkártyás fizetés manapság már sokunk mindennapjainak része, népszerűsége és az elfogadó helyek száma folyamatosan nő. Több olyan élethelyzet is akad, amikor a kártyahasználat a kényelem és a gyorsaság mellett egyéb előnyökkel is jár, ezekből mutatunk néhány példát.

Talán még emlékszünk azokra az időkre, amikor a készpénzes vásárlás mellett megjelent a bankkártyás fizetés lehetősége. Ez a kereskedelem egyik legutóbbi, kiemelten fontos lépcsőfokát jelentette, és egy természetes evolúció következménye. Az emberek mindig törekedtek arra, hogy az árukat és a szolgáltatásokat mind egyszerűbben, és emellett sokrétűbben tudják beszerezni: a közvetlen cserekereskedelem után következett a valódi értékkel bíró fizikai pénz használata, majd az aranyból, nemesfémekből készített érméket felváltották a hivatalos értéket garantáló bankjegyek. Minden egyes ilyen áttörés azt eredményezte, hogy egyre többen tudtak kényelmesen vásárolni és eladni, átfogó módszereket alkalmazni a kereskedelem fellendítésére. A bankkártyák megjelenése és modernizációja révén pedig ma már globálisan, bármilyen termékkel és szolgáltatással kapcsolatban biztosak lehetünk abban, hogy a kifizetett összeg villámgyorsan és biztonságosan eljut az eladóhoz, mi pedig minden eddiginél hamarabb hozzájuthatunk a megrendelt áruhoz - akár a világ túlfeléről is.

Emellett viszont több olyan helyzetet is el lehet képzelni, amelyben a kártyás fizetés megváltoztathatja az életünket, biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és gyorsabbá téve a mindennapjainkat. Nézzünk néhány példát!

Utazás okosan

Volt idő, amikor egy hosszabb utazás, külföldi nyaralás előtt már időben összekészítettük az erre szánt összeget. Kiszámoltuk, mennyibe kerül majd a szállás, az utazás, és napokra lebontva kitaláltuk, mennyi költőpénzzel számolhatunk. A pihenés közepette pedig mindig ott motoszkált bennünk a kérdés, hogy még jól állunk-e, nem költekeztünk-e túl, marad-e még az utolsó napi fagyira és strandra - arról nem is beszélve, hogy milyen mesteri tudás kellett a különféle célokra szánt pénzek fizikai elkülönítéséhez.

Fotó: Shutterstock

Hasonlóan nehéz volt az utazás végén összesíteni a kiadásokat, találgatni, melyik számla hol készülhetett és mit kaptunk érte (főleg, ha nem értjük az adott ország nyelvét, és nehézkesen olvassuk a speciális karaktereit). "Atyaég, mi került ennyibe, ki emlékszik?" - hangzott el nem egy háztartásban.

Ha viszont kártyával fizetünk, megtehetjük, hogy eleve egy előre meghatározott limitet állítunk be az utazás idejére, bármikor ellenőrizhetjük a tranzakciókat a mobilappon, de akár előre beállíthatjuk azt is, hogy minden tranzakcióról azonnal push üzenetet kapjunk a telefonunkra. Hazaérve pedig nagyon egyszerű az utólagos összesítés, könnyen látható, melyik fizetés hova, mikor történt, így megúszhatjuk a kellemetlen ráeszméléseket. Az pedig csak hab a tortán, hogy a kártyával több országban is úgy fizethetünk az ottani devizával, hogy előtte nem kell pénzváltóknál sorban állnunk és fejben osztani-szorozni, a bankkártya használata közben a háttérben dolgozó banki rendszer mindezt megteszi helyettünk.

Elég egy óra

A mobil-korszak és a mindent behálózó internetes alkalmazások kora először elhozta azt az előnyt, hogy a bankkártyákat megszokott plasztik-formátumukon kívül virtuális formában, az okostelefonok megfelelő alkalmazásaiba költöztetve is használhatjuk. A biztonságot és az univerzális használatot segíti a tokenizáció is: a tokenek egyfajta digitális érmék, amelyek úgy működnek, mint a tulajdonjogot igazoló digitális tanúsítványok, amelyek szinte bármilyen értéktárgyat képviselhetnek. A bankkártya tehát újabb szintre lépett és akár teljesen digitális formában is használhatóvá vált.

Fotó: Shutterstock

Az okostelefonok megjelenése utáni években gyakran láthattunk olyanokat, akik úgy indultak el futni, hogy a telefonjukat valamilyen trükkös módszerrel, extra kiegészítővel erősítették a karjukra. Ez nem csak a fitnesz-appok használatához volt szükséges, de a tokban lehetett tárolni a mobil mellett pár papírpénzt, esetleg bankkártyát és iratokat is.

Az egészségügyi appok azonban lassan átköltöztek a sokkal célszerűbb és felhasználóbarátabb okosórákra, amelyek ma már megszokott kiegészítőnek számítanak. Csak azért nem kell mobilt magunkkal vinni, hogy nyomon kövessük az edzéseink hatékonyságát, a lefutott kilométereket vagy az életfunkcióinkat. Egyre több okosóra képes emellett ideiglenesen kiváltani a telefont a beszélgetés vagy üzenetküldés céljára is. Tehát a tokot vagy "hasitasit" csak azért kell magunkra erőltetni indulás előtt, hogy a pénztárca vagy a bankkártya nálunk legyen, és így felkészüljünk váratlan helyzetekre? Nos, ma már erre sincs szükség.

Egyre több okosóra támogatja ugyanis a mobil pénztárcák, virtuális kártyák használatát. A nagy szolgáltatók fizetési megoldásai, valamint a pénzintézetek saját appjai nem csak a telefonokon, de az órákon is megjelennek, tehát nyugodtan megtehetjük, hogy mindössze sportnadrágban, pólóban és cipőben indulunk kocogni, és ehhez elegendő az okosórát magunkra csatolni. Ha baleset ér, vagy egyszerűen csak kifáradtunk egy túl hosszúra tervezett edzés legtávolabbi pontján, könnyen hívhatunk taxit vagy szállhatunk buszra visszafelé, a szükséges fizetést pedig egy bankkártyához hasonlóan az órát használva, érintéssel oldhatjuk meg.

Halló, én a pénzed biztonsági őre vagyok!

Amikor készpénzzel fizetünk, előfordulhat, hogy elnézzük az összeget - hasonló színű bankjegyből a nagyobb címletet adjuk oda, vagy eggyel többet számolunk le a pultra. Hasonlóan rosszul járhatunk, ha valakinek bizalommal adunk át egy bizonyos összeget vásárlásra, ám az illető ennek egy részéből mást is beszerez, úgysem vesszük észre. Bankkártya használatakor viszont már jó előre beállíthatjuk, hogy minden tranzakcióról érkezzen SMS a telefonunkra, tehát ebből a szempontból máris eggyel biztonságosabb a kártyás fizetés.

Fotó: Shutterstock

Manapság már nem is feltétlenül szükséges hosszasan bíbelődni a kártyával, a leolvasókba helyezés után PIN-kódokat begépelve és a visszaigazolásra várva. Az NFC (Near Field Communication) technológia lehetővé teszi, hogy az olvasó előtt néhány centiméterrel elég elhúzni a kártyát: ilyenkor az eladó által kezdeményezett folyamat során mindennemű emberi beavatkozás nélkül továbbítódnak a szükséges adatok. A kártyaszám és a lejárati dátum mellett egy egyszeri biztonsági kód is, amely igazolja a fizetésünket és meggátolja a visszaélési kísérleteket. A fejlett technológiák miatt már olyan helyeken is használhatjuk a kártyánkat, ahol nincs közvetlen adatkapcsolat, például egy repülő fedélzetén, sok ezer méter magasságban.

A zsebtolvajok és szerencsés megtalálók alkonya

Amikor egy pénztárcát véletlenül elhagyunk vagy ellopják tőlünk, utólag nem sok mindent tehetünk: ha a tárca elő is kerül, a benne levő pénznek szinte biztosan bottal üthetjük a nyomát. Ha azonban a bankkártya tűnik el, vagy kerül illetéktelen kezekbe, másodpercek alatt biztosíthatjuk, hogy ezzel csak a kártyalapnyi műanyag legyen az összes veszteségünk.

Telefonon néhány perc alatt, netbankon keresztül pedig csupán pár kattintással letilthatjuk a kártyát, így megakadályozva azt, hogy bárki visszaéljen vele. Innentől tehát csak arra kell figyelnünk, hogy időről időre ellenőrizzük, megvan-e még a kártya, de az is intő jel lehet, ha a telefonunkra a korábban említett beállítások miatt üzenet érkezik, akár egy sikertelen pénzfelvételi próbálkozásról is. Ilyenkor indulhat a tiltás, és a pénzünk továbbra is biztonságban marad.

A pénztárcában hordott bankkártya elvesztése vagy ellopása esetén azonnal le kell tiltani a kártyát, hogy megakadályozzuk az illetéktelen tranzakciókat. A mobiltelefon elvesztése vagy ellopása esetén azonban a pénzünk és az adataink továbbra is biztonságban vannak. Lehetőség van arra is, hogy deaktiváljuk magát a tokent anélkül, hogy a fizikai bankkártya számát blokkolni kellene. A kártyák használata tehát még ilyen esetekben is egyszerre kényelmes és biztonságos.

BRAND & CONTENT