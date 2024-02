A hírességek egy része csak a dollárjeleket látja az összevásárolt autóiknál, de jó néhányan vannak, akik igazán értékelik a minőségi, különleges darabokat, vagy akár maguk is bütykölnek. Tom Cruise, Vin Diesel, Ewan McGregor vagy Keanu Reeves nemcsak bolondulnak a kocsikért, de értenek is hozzájuk. Sőt nem csak gyűjtők, de vannak, akik éles versenyeken is aktív résztvevők, nem egyszer a filmjeikben látható kunsztokat is maguk végzik. Különleges kollekciókból szemezgetünk.

Az A-listás színészek közül sokan birtokolnak horribilis összegekért vásárolt járműveket. Gyűjteményükben fellelhetők egyaránt veterán darabok, a legújabb luxusautók és akár versenykocsik is. Ahogy az ingatlanjaikra, úgy az autóikra is rengeteget költenek, és nem sajnálják a pénzt a különlegességekre sem.

Azért akad bőven olyan híresség is, akik nem vágynak kifejezetten a csillagászati árú luxusdarabokra, inkább két lábban állnak a földön és a megbízható mechanikákat preferálják. Chris Pratt és Heidi Klum például a Volkswagen Bogárra esküszik, Justin Timberlake pedig egy 2002-es Jettával furikázik. Az Aszfalt királyai zseniális pilótáját játszó Christian Bale egy egyszerű pickuppal járkál.

Amikor nem csak a csillogás, de az IDentitás is számít

Ewan McGregor, aki Obi-wan Kenobi megformálásával robbant be Hollywoodba, a Top Gear autós magazinnak úgy nyilatkozott, hogy imád régi kocsikat vezetni. Gyerekkorában a családi autójuk egy Volkswagen Bogár volt, amivel nyaranta utazgattak és kempingeztek Skóciában, valószínűleg innen ered a kötődése a márka iránt, ami idővel olyannyira szorossá vált, hogy jelenleg a skót színész a Volkswagen márkanagykövete, már több reklámfilmjükben is a kormány mögé ült, legyen szó akár az ID. Buzz, akár az új ID.7 modellekről.

Utóbbi egy teljesen elektromos, nagyon szép, klasszikus vonalvezetésű szedán, mely akár 700 km-t is képes megtenni egyetlen töltéssel, és a következő kisfilmben látjuk is, hogy a színész büszke félmosollyal a bajsza alatt vezeti a tehenek között a csendes járgányt. Valószínűleg új szerelem köttetett az ID.7 személyében.

Az első saját autója is egy zöld Volkswagen Bogár volt, amit el kellett adnia, hogy kifizesse a drámaiskola tandíját. Erről az élményéről úgy nyilatkozott, hogy később szerette volna visszavásárolni, de az addigra eltűnt a piacról. Gyűjteményében most három Volkswagen Beetle és egy 1960-as T1 Transporter pickup is helyet kapott két 1967-es Westfalia lakóautó mellett. Ő emellett nem csak amolyan pozőr, aki szeret különleges autók volánja mögött villogni, hanem a működésük is elvarázsolja, és szívesen bütyköli is a kocsikat, ha teheti.

Garázsában sok régi klasszikus megfordult. Az autógyűjteményét azután kezdte el gyarapítani, hogy az Egyesült Államokba költözött, így a számos Volkswagen mellett további darabokat is magáénak mondhat. Rátalált például egy 1960-as Silver Cloud II Rolls Royce-ra, amivel a gyerekeket viszi az iskolába – nyilatkozta a színész. Két sportkocsija közül mind a kettő Porsche, egy 718 Cayman és egy 911T.

Ewan McGregor abszolút márkahű, legújabb szerzeménye az új ID. Buzz elektromos busz. A Volkswagen ugyanis nemrég kiadott egy teljesen autentikus vintage kasztnira reflektáló dizájnnal épült, de a legújabb elektromos technológiát alkalmazó e-busz sorozatot, ami a legendás, eredetileg is elektromotoros T2-es mikrobusz felfrissített kiadása. A régi, 60-as évek végén kiadott típus összesen 70 km-t tudott elszaladni egyetlen töltéssel és 10 óra alatt lehetett újra üzembe hozni.

"Amikor egy régi Volkswagent vezetsz, az emberek mosolyognak rád, és integetnek neked. Ezek az osztott ablakokkal rendelkező, korabeli kétszínű fényezéssel rendelkező régi buszok igazi ikonok az autók között. Amerikában, különösen Kaliforniában kifejezetten sokat látni belőlük az utakon"

- meséli.

Az új klímatudatos példány tökéletesen illeszkedik majd veterán társai mellé, megtartotta a klasszikus fényezést és minden olyan külső jegyet, ami miatt imádni lehet a Campereket avagy Bullikat. Viszont a mai kor elvárásai szerint épül fel belülről, így körülbelül 400 km-t tesz meg egy töltéssel és 30 perc alatt 80 százalékosra tölthetők az akkumulátorok, ami az USA-ban élő színésznek különösen jól fog jönni, ha a gyerekekkel kirándulni indulnak, hiszen óriási távolságokat kell megtenni a kontinensen.

A veterán autók kőkemény akciósztároknak

Keanu Reeves, a Mátrix és a John Wick sztárja irigylésre méltó benzinfalókkal tömte tele a garázsát, emellett dögös motorokat is gyűjt, sőt egy saját motormárkája is van, úgyhogy joggal nevezhetjük afféle benzinfejűnek. Bár szép számmal vásárolt új autókat is, a vintage kocsikat és motorokat szenvedélyesen gyűjti. Tulajdonosa többek között egy Porsche 911 Carreranak és egy Bentley Continental GT-nek is, sok egyéb típus mellett.

Vin Diesel és a gyors autók megbonthatatlan köteléket alkotnak, amióta a Halálos Iramban saga útjára indult, és nem meglepő módon több olyan modell is felbukkan a tulajdonában, amit filmbeli karaktere, Dominic Toretto is előszeretettel használ. A színész-producer a klasszikus amerikai autókat preferálja: tulajdonosa két Dodge Challengernek, egy 1969-es modellnek és egy 1970-es Tantrum is áll a garázsában. Megszerzett egy egészen különleges darabot is, egy 1963-as Chevrolet Corvette Stingray sportautót, melyből összesen csak 5 darabot gyártottak, az ára pedig hihetetlenül magas, a portál értesülései szerint 7 millió dollár körül vásárolta. Nem utolsó sorban vásárolt egyet a Halálos Iramban 7-ből ismert 2014-es Lykan HyperSport kocsiból, amiből összesen 7 darabot gyártottak, ennek megfelelően 3,8 millió dollárjába került a színésznek.

Színészek, akik beleálltak a valódi versenyzésbe

Steve McQueen, James Dean, Paul Newman vagy James Garner színészóriásokról talán többnyire köztudott, hogy több autóversenyen is reszt vettek; köztük McQueen a Le Mans 24-en is, Garner pedig a 24 órás Daytonán. Ezek az embert próbáló versenyek nem papírtigriseknek való kihívást jelentenek.

Azonban meglepő lehet, hogy két ismert színész is hasonló babérokra tört manapság. Egyikük Patrick Dempsey, a Grace klinika ügyeletes sármos dokija, akinek tavaly a Ferrari történetét feldolgozó filmben is egy kisebb szerep jutott (Piero Taruffit alakította). Dempsey az apja miatt kezdett érdeklődi az autók iránt, aki utazó ügynökként apró Hot Wheel játékokat vitt neki haza és együtt nézték a versenyeket a TV-ben. Mielőtt befutott színészként, már a versenyeket járta, az álma természetesen a 24 órás Le Mans volt. Az első saját versenyén 2009-ben vett részt egy Ferrarival, majd 2015-ben Porschéval. Jelenleg két autóverseny csapat tulajdonosa is, a Vison Racingnak (Indie Car) és a Dempsey Racingnek. Emellett pedig elkötelezett autógyűjtő. Olyan modellek tulajdonosa, mint egy Jaguar XK120, egy 1963 Porsche 356 vagy egy Ferrari Daytona, több Porchéja és egy Lotus Exige S is a kollekciója része.

Michael Fassbrender - aki többek között az Alien Covenant androidját és az X-Men filmek Magnetóját alakította – kétszer is indult a Le Mans 24 órás versenyén. Az első alkalommal sikerült is célba érnie, a második versenyen azonban kicsúszott és a falnak csapódott az autóval, totálkárosra törve a Porschét. Versenyszenvedélye ellenére nincs sok kocsija.

Nem úgy Tom Cruise-nak, akit alig tudott lebeszélni az amerikai légierő arról is, hogy maga vezesse a repülőt a Top Gun 2 forgatásán. A legendásan bevállalós sztár a legtöbb látványos jelenetet is saját maga forgatja le, többek között az autós üldözéseket is. A nyolcvanas években maga is belekóstolt a valódi versenyzésbe, az amerikai SSCA rendezésében több versenyt is megnyert, a mentora pedig maga Paul Newman volt. Élesben is kipróbálhatott egy Formula 1 autót, amikor a Red Bull istálló is meghívta a színészt, hogy tesztelje az egyik autójukat.

(Videó: Tom Cruise első versenyfutama, 7-es számú autót vezette.)

Nem is kérdés, hogy korunk egyik leggazdagabb színészének 50 millió dollár értékű autókollekciója van. A legemlékezetesebb darabja az 1949-es Buick Roadmaster, ami az Esőember filmjének központi eleme volt, ezzel utaztak Las Vegasba. Cruise beleszeretett az autóba és nem csak megtartotta, de a mai napig használja is. Cruise-nak több 911-es és egy 933-as Porschéja is van, valamint egy Bugatti Veyron is parkol a garázsában. Vin Dieselhez hasonlóan jó néhány klasszikus amerikai négykerekűt is beszerzett, egy 1970-es Chevrolet Chevelle-t és egy 1958-as Corvette C1-et, valamint egy 1976-os Dodge Coltot.

