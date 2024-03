Sokkal fontosabb, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a természethez, mint azt gondolnánk. „Ha a szülők látni akarják, hogy néz ki a gyerekük, amikor egyszerűen csak boldog, akkor ilyenkor vegyék szemügyre.” Az ökotudatosságra fókuszáló nagysikerű pályázaton most újra óvodai és iskolai közösségek fenntarthatósági ötleteit várja az E.ON. A legjobb programok megvalósulását összesen 25 millió forinttal támogatja az energiavállalat, intézményenként akár 2,5 millió forint is pályázható.

„A természet úgy kell a gyerekeknek, mint egy falat kenyér”

– írja Herbert Renz-Polster gyerekorvos, aki Gerald Hüther neurológussal írt közös, Vissza a gyökerekhez című könyvében hangsúlyozza, hogy a gyerekek természetes közege egyrészt a szabad ég alatt van, másrészt a természet eszköz a tanulásra. A természetben ugyanis

„semmi nem működik előre meghatározott módon, nem lehet mindent egyedül felfedezni, semmi sem egyforma, nincs két levél vagy két ág, amelyek szakasztott másai lennének egymásnak, és minden alkalmas valamire, csak rá kell jönni, mire. Mindenütt lehet találni valamit, ami nő, ami él, ami egyedi. Ha senki nem jön, hogy mindent elmagyarázzon neki vagy más módon megzavarja, akkor a gyerek előbb-utóbb belefeledkezik abba, amit csinál, és teljes odaadással épít egy gátat a patakra, figyeli a hangyákat, amint a levéltetveket fejik, pincebogarakat keres a kövek alatt, és pitypangot szed a réten, hogy aztán szerteszét fújja az apró, ejtőernyős magokat. Ha a szülők látni akarják, hogy néz ki a gyerekük, amikor egyszerűen csak boldog, akkor ilyenkor vegyék szemügyre.”

Idén második alkalommal hirdeti meg az E.ON a Föld bajnokai pályázatát. Óvodák, általános- és középiskolák pályázhatnak a Föld bajnokai címre helyi közösséget és a gyermekeket aktívan bevonó, újító, fenntarthatósági és zöld projektekkel, melyekre intézményenként 2,5 millió, összesen 25 millió forintot lehet nyerni az elképzelések megvalósításához.

Ökotudatos nevelés, jobb problémamegoldás

A gyerekek a jövő generációját képviselik, és rájuk hárul majd a jelenlegi környezeti kihívásokkal való megbirkózás felelőssége. Ha korán megtanulják a fenntartható életmódot, nagyobb eséllyel hoznak majd tudatos, környezetbarát döntéseket felnőttként. Az oktatás kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekben, ezért elengedhetetlen a környezeti nevelés beépítése az iskolákba.

A természetben eltöltött idő aktívabbá és figyelmesebbé teszi gyermekeinket, de ezen túl az ökotudatos nevelés segíthet a gyerekeknek megérteni, hogyan működik a természet, és hogyan befolyásolják annak állapotát a mindennapi döntéseik. Ezáltal kialakulhat egy környezettudatos gondolkodásmód, amely segít csökkenteni az egyéni és társadalmi ökológiai lábnyomot. A gyerekkorban kialakuló értékek és normák nagyban meghatározzák az egyén későbbi életét és viselkedését. A fenntartható életmódra nevelés nemcsak környezetvédelmi előnyökkel jár, hanem hozzájárulhat a gazdasági fenntarthatósághoz is. Az újrahasznosítás, az energiatakarékosság és más fenntartható gyakorlatok alkalmazása hosszú távon csökkentheti a költségeket és növelheti a gazdasági hatékonyságot. Mindezek mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a környezeti nevelés elősegítheti a kritikai gondolkodást, a kommunikációt és a problémamegoldó készségeket is.

Növénylabirintus, illatos tanösvény

Egy tanulmányban, amely azt vizsgálta, hogy a szabadtéri tanulás hogyan befolyásolja az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítését, a kutatók két oktatási környezetben gyűjtöttek adatokat: egy normál osztályteremben és szabadtéren. Az adatelemzések azt mutatják, hogy az alapvető szükségletek kielégítése a szabadban magasabb, mint a benti környezetben, és még jelentősebb, hogy a szabadtéri program növelte a legnagyobb mértékben a tanulók belső motivációját. Ha a gyerekek belső motivációja magasabb, viselkedésüket belső jutalmak vezérlik, nem pedig külsők, például az osztályzatok. Így a tanulás természetesebb elégedettséget jelent, és a tanulók elkötelezettebbek. [1]

A közösségi alapú projektek, ökológiai gyakorlatok megvalósítása az egész közösség számára előnyös. A környezeti nevelés nemcsak az osztálytermen kívüli tapasztalati tanulásra kínál lehetőséget, hanem lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy kapcsolatokat teremtsenek, és a való világban alkalmazzák a tanultakat. Erre jó példát jelentenek a tavalyi Föld bajnokai nyertes munkák. A 2023-as pályázatot nagy érdeklődés övezte, összesen 400 intézmény pályázott, közülük 14 rendkívül kreatív ötletet díjaztak. A Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda például utánfutós kerékpárokra, „visziklikre” pályázott, melyek lehetővé teszik, hogy egy szülő akár négy gyereket is az oviba vigyen, így spórolva meg az autók károsanyag-kibocsátását, és példát mutatva az autós közlekedésen túl létező más alternatívákra.

A belváros közepén álló BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum a nagyvárosi lüktetésben hozott létre egy helyi kis zöld szigetet. Ezen túl az intézmény és diákjai egy három fordulós országos diákversenyt szerveznek a környezeti fenntarthatóság és zöld vállalkozás témákkal, és mentorprogramot alakítanak ki a felkészítő pedagógusok számára. A program segíti, hogy a diákok megértsék a fenntartható életmód és az üzleti lehetőségek közötti kapcsolatot.



A Hódmezővásárhelyi Óvodák Oldalkosár úti Tagintézménye állatbarát óvodakertet alakít ki a város szívében: a program az új élőhelyek és lakóik segítségével a biodiverzitás témakörét változatos tevékenységekkel és több oldalról mutatja be a gyerekeknek. Az óvoda törekszik a szülők aktív bevonására, hiszen a gyakorlati példamutatáson és személyes tapasztalaton keresztüli ők is tanulhatnak. Madáretetők, lepkeházak, sünházak, bogárvizsgálók és szemléltető kirándulások is részei a programnak.

Mindezek mellett madártanösvény, a fogyatékkal élők önbizalmát növelő újrahasznosított papírbrikett gyártás, a vegetáció megfigyelésére alkalmas magaságyás, beporzó-tanösvény és rovarhotel, növénysimogató, szenzitív játékok, növénylabirintus, áramfejlesztő bicikli, gimisek tervezte energiatakarékos applikáció, virágmaggyűjtés és -adományozás, panelházak közé álmodott kiskertek ötletei is győzelmet jelentettek az E.ON 2023-as Föld bajnokai pályázatán.

Április 5-ig lehet pályázni

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés kis lépésekkel kezdődik, az E.ON pedig abban hisz, hogy a fentiek miatt a legkisebb iskolai vagy óvodai közösségek projektjei is képesek változást előidézni a szűkebb környezetükben. Összefogással minden közösség sokat tehet a fenntarthatóbb holnapért és az új generáció környezeti problémákra érzékeny szemléletének megteremtéséért. “Rengeteg tenni akarás és olyan kreatív zöld kezdeményezés van a hazai óvodák, iskolák és gimnáziumok falai között, amelyek méltók arra, hogy támogatást elnyerve még inkább kibontakozhassanak. A legjobb ötletek megvalósulásához idén is szeretnénk anyagi forrást biztosítani. A nyertes programokat széles körben be is mutatjuk majd, így inspirálva mindazokat, akik örömmel vinnének tovább, valósítanának meg saját közösségükben hasonló elképzeléseket” - mondta el Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport vállalati kommunikációs vezetője.

A zsűriben Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgatója és dr. Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató mellett fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek - Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics alapítója, és Nagy Réka, Ökoanyu, klímakommunikációs előadó, író, újságíró, valamint a fenntarthatósági szakácskönyvet is író Pokorny Lia színésznő foglalnak helyet. A pályázatok elbírálásánál az E.ON a zsűri mellett idén is számít a közönség szavazataira, hiszen a közönség voksai is bejuttathatnak egy iskolát vagy óvodát a győztesek közé.

Az E.ON a Föld bajnokai pályázatokat idén is a megújuló energia, az energiahatékonyság, a klímavédelem, az üvegházhatású gázok, a levegőtisztaság, a vizek védelme, az újrahasznosítás, a természeti erőforrások és a biodiverzitás témakörében várja. A részletes kiírást és pályázati anyagot a Föld bajnokai oldalon találják meg az érdeklődők.

A pályázatokat 2024. április 5-ig lehet beküldeni.

