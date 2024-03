A huszárbajusztól az aranykincsekig: Izgalmas programokat ajánlunk március 15-re Március 15-én mindig rengeteg program közül választhatunk, így nem csoda, hogy nem könnyű eldönteni, merre induljunk. Számos múzeumot ingyen látogathatunk meg ezen a napon, zenei és irodalmi esteken vehetünk részt, és a hagyományőrző megemlékezések mellett egyre több helyszín vár modern, a fiatalabb közönséghez is szóló előadással és interaktív műsorral. 5+1 szuper programot ajánlunk a hosszú hétvégére, a családi kirándulástól a vezetett sétákon át a forradalmi improvizációs színházig.

Hogy készül a huszárbajusz? Családi programok és improvizációs színház

A Budavári Palotanegyed minden korosztály számára izgalmas programokkal készül. A Lovardában kézműves játékokkal várják a családokat, ünnepi kokárdák és huszárbajuszok is készülnek majd, és az legifjabbak falovon galoppozva is próbára tehetik gyorsaságukat. A Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrző csapata alaki és harcászati bemutatót tart, és teljes, korhű menetfelszereléssel indul gyalogsági díszjárőrmenetre a Csikós udvartól.

Akik történelmi ismereteiket mélyítenék, részt vehetnek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit bemutató vezetett sétán a budai Várban, Katona Csaba történész pedig a történelem „főszereplői” helyett a reformkori Pest és Buda hétköznapi embereinek világáról tart előadást. Petőfi forradalmi költészetét Petruska András, Maszkura (Bíró Szabolcs) és Kathy Zsolt hozza közelebb a mai közönséghez gitár- és harmonikakísérettel előadott dalokkal az YBL6 Művészeti Térben, a Momentán Társulat pedig interaktívan, a közönség ötleteit felhasználva eleveníti meg a magyar történelem legizgalmasabb pillanatait és legjelentősebb alakjait.

Rendhagyó tárlatvezetések a Petőfi Irodalmi Múzeumban

A Petőfi Irodalmi Múzeum (vagy PIM) egész napos programsorozata az intézménytől megszokott módon izgalmas és rendhagyó módokon közelít az ünnephez. A gyerekeket múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják, életre kel Landerer és Heckenast nyomdagépe, a felnőttek pedig a múzeum kiállításain átívelő, egy-egy kulcsszóra épülő tematikus vezetéseken vehetnek részt a kiállítások kurátoraival.

Bejárhatjuk a Károlyi-palota klasszicista épületét, megismerhetjük a forradalomban részt vevő nők, a honleányok történeteit, terepasztalt készíthetünk az egykori Pest-Buda ikonikus épületeivel, este 7-től pedig Jókai novellaciklusából készült felolvasószínházi előadást hallhatunk, amelyben Dömötör András színész és rendező a "Csataképek a magyar szabadságharcból" című kötet szövegeit állítja színpadra.

Teljesítménytúra a Gyermekvasút nyomában

Ha inkább a természetben, kirándulással töltenénk az ünnepet, és van egy alapkondíciónk, benevezhetünk a budai hegyek legszebb tájain át vezető, 20 km-es teljesítménytúrára. A túra útvonala a Széchenyihegy állomástól indul és Hűvösvölgyig, a Gyermekvasutas Otthonépületig tart, érintve a Gyermekvasút minden állomását és a környék főbb látványosságait – a Normafa-lejtő környékét, a János-hegyi Erzsébet-kilátót, a Nagy-Hárs-hegyi Kaán Károly-kilátót és a hűvösvölgyi Nagyrétet.

Fotó: Dominik Tefert/Wikipedia

Robotok és jelmezes emlékezés a Pénzmúzeumban

A hazai pénzügyi edukáció fellegvárának számító Pénzmúzeum két éve, 2022. március 15-én nyílt meg az egykori Postapalota épületében. Az izgalmas interaktív kiállítással és gyönyörű panorámaterasszal rendelkező múzeum, ami eddig már 200 ezer látogatót fogadott, egy többnapos, a nemzeti ünnepre is reflektáló eseménysorozattal ünnepli a születésnapját.

Március 13-án Kávéházi beszélgetésekre invitálják a látogatókat: Vinkó József újságíró, magyar gasztrotörténet-kutató mesél a reformkor gasztronómiájáról, a forradalmi kávéházakról. Március 14-én (és 15-én) az Aranyvonat legendája című filmet vetítik. Az alkotás azt az esetet dolgozza fel, amikor a II. világháborúban, a német megszállás idején a Magyar Nemzeti Bank dolgozói krimibe illő körülmények között menekítették ki az állam vagyonát, a 33 tonnás aranykészletet az országból.

Fotó: Wikipedia

A Pénzmúzeum március 15-én a Pilvax hangulatát idézőre varázsolja a kávézót és a gasztronómiai kínálat is korabeli süteményekkel bővül (ezekre, a kávéra és a múzeumshopos tárgyakra kettőt fizet hármat vihet akciót vezetnek be.) A vendégeket arra bíztatják, hogy érkezzenek korhű ruhában, tisztelegve az 1848-49-es szabadságharc előtt – aki így tesz, az élményen túl ajándékot is kap. A gyerekeket ezen a napon kézműves foglalkozásokkal, robotikai workshoppal, kvízjátékokkal, a numizmatika rajongóit érmebevizsgáló- és becslő standdal várják. A Pénzmúzeum kiállításai, terei, programjai és a Panoráma Terasz március 15-én ingyen látogathatók. A teljes program ide kattintva érhető el.

Irány a pesti alsó rakpart!

Minden budapestinek, itt nyaralónak, turistának van egy kedves története az autómentes rakpartról. Március 15-től a hétvégéken egyészen október 23-ig minden hétvégén, egy nyári hónapon át pedig hétköznap is a gyalogosoké és a bringásoké lesz az útfelület. Ha szép idő lesz, érdemes elővenni a plédeket, és ha eddig nem történt meg, leporolni a bicikliket és a rollereket, majd városi piknikre indulni a Duna mellé, élvezni a kilátást, a friss tavaszi levegőt.

Pörköltköltészet és fáklyás felvonulás Balatonfüreden

Aki a Balatonnál töltené az ünnepeket, a XI. Füredi Tavaszi Fesztivált programjain is bekapcsolódhat az ünneplésbe. A reformkori városrész ráadásul korhű helyszín, ott eleveníthetjük fel az eseményeket, ahol anno a korszak meghatározó személyiségei korzóztak, találkoztak, politizáltak.

Fotó: Shutterstock

Egész nap ünnepi műsor és megemlékezés lesz a Tagore sétányon a Széchenyi szobornál, este fáklyás felvonuláson vehetünk részt, amely az ország harmadikként felépült egykori kőszínháza, a Kisfaludy Színház oszlopaitól indul és a Jókai Mór Emlékházig tart, Kéri Kitty színművész, hagyományőrzők és néptáncosok közreműködésével. Szombaton nyílik a Vaszary Galériában a Romboljatok, hogy építhessetek című kiállítás, ami Kassák Lajos folyóiratain keresztül mutatja be a magyar avantgárd művészetet. A vasárnapi ebéd is az ünneplésről szól majd: a Vitorlás étteremben Szabó T. Anna és Lackfi János részvételével kerül sor a Pörköltészet című programra.

