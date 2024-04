A megújuló energia szerepét már nem is érdemes "reklámozni", hiszen mára egyre többen ismerik fel a technológia előnyeit a fenntarthatósági szempontoktól a megtérülés kérdéséig. Amikor valaki egy napelemes rendszer beszerzése mellett dönt, nem csak magukat a napelemeket kell megvásárolnia, hiszen a rendszer fontos eleme az inverter. Mivel a fotovoltaikus rendszerek alapvetően alacsony feszültségű egyenáramot termelnek, a napelemekből érkező áramot nem lehet közvetlenül felhasználni a háztartásban és az iparban, valamint a hálózatba sem lehet közvetlenül visszatáplálni.

Az inverter több szerepet is kap a folyamatban. Egyrészt folyamatosan figyeli a napelemekből érkező, valamint a hálózatba, háztartásba továbbított áram feszültségét és frekvenciáját. Átalakítja az egyenáramot a fogyasztó számára is használható váltóárammá és gondoskodik arról, hogy az így kapott áram minden szempontból (tehát például fázis, jelalak és frekvencia tekintetében) megfeleljen a követelményeknek. Egy jól működő inverter a záloga annak, hogy ha bekapcsolunk egy mikrosütőt vagy mosógépet, netán egy ipari berendezést, fel se tűnjön, hogy nem a megszokott hálózati áramot használjuk.

Okos választás a legjobb hatékonyságért

Amióta megjelentek a napelemes megoldások, inverterekből is egyre többféle érhető el világszerte és Magyarországon egyaránt. A választás előtt azonban érdemes jól tájékozódni, már csak azért is, mert egy ilyen rendszer megvásárlása és beépítése nem csekély: a beszerzési költség mellett az is sokat számít, hogyan segíti az inverter a megújuló energia leghatékonyabb felhasználását, a befektetés megtérülését, és persze mennyire megfelelő pont arra a felhasználási környezetre, amelyre szánjuk.

Fotó: KSTAR

Az egyik legfontosabb választási szempont mindenképpen az, hogy egy olyan gyártó termékére bízzuk az áram átalakítását, tárolását és felügyeletét, amely nem ma kezdte a szakmát, megfelelő tapasztalattal és műszaki háttérrel rendelkezik. Ilyen többek között a KSTAR, amely az energia felhasználásának több területén már jó ideje elismert márkának számít nemzetközi szinten - többek között ilyen a szünetmentes áramforrások, klímaberendezések, adatközponti megoldások piaca. Emellett pedig komoly szereplő a fotovillamossági területen is, 30 éves múltját KSTAR New Energy márkanév alapján értelmezik újra.

„Európában viszonylag új névnek számítunk, de néhány EU-régióban nagyon gyorsan ismertséget szereztünk”

– magyarázza Mariusz Czachorowski, a KSTAR New Energy technológiai támogatásért felelős vezetője.

„Eddig főként más márkanevek alatt jelentek meg az általunk készített eszközök, de eljött az idő arra, hogy saját néven is aktívan részt vegyünk a piacon. Jelenleg erős verseny tapasztalható, de az elérhető márkák közül sokan harmadik fél által készített modelleket kínálnak – mi épp azzal szeretnénk még nagyobb ismertséget szerezni, hogy hat meglévő gyárunkra, nagy kutató-fejlesztő központunkra támaszkodva mi magunk hozzuk be a minőségi termékeket”. A vállalat már a közép-kelet európai piacon is aktívan terjeszkedik, amely jó apropó arra, hogy a márkához tartozó inverterek közül mutassunk be néhányat.

Otthonoktól az ipari felhasználásig

Mariusz Czachorowski szerint a siker egyik záloga az, hogy az egyre bővülő megújulóenergia-piacon olyan alternatívákat kínáljanak, amelyek testre szabhatóak. „Az ezredforduló táján az energiaszektor még egy zárt világnak számított és csak a legnagyobb piaci szereplők fértek el benne. A napelemes rendszerek azonban elérhetővé tették az energiatermelés világát minden szegmens számára, így ma már bárki alacsonyabb árakat és nagyobb függetlenséget érhet el. A jelenlegi energiatároló rendszerek többféle működési módon alapulhatnak és egyben védelmet nyújthatnak a hálózati áramkimaradások esetén is, hiszen az eszközeink beépített biztonsági tartalékot kínálnak.”

A KAC50DP/BC100DE típus igazi mindentudó, hiszen az 50kW-tól 1MW-ig terjedő projektek minden szintjén ideális, ezáltal háztartásoktól ipari felhasználásig választható. Már külsőre is látható egy fontos előnye: a kész berendezés ugyanis alig kér helyet, mindössze 1,1 x 1,1 méteres alapterületet igényel és 2,4 méter magas. Fontos, hogy nem is kell neki helyet szorítani az épületben, hiszen kültéri működésre tervezték: távvezérléssel anélkül is felügyelhetjük, hogy ki kéne menni hozzá, de az időjárási körülményeknek is ellenáll IP65-ös víz- és porálló kialakításával.

Fotó: KSTAR

Mivel az akkumulátorok ideális működéséhez állandó hőmérsékletre van szükség, a KSTAR invertere beépített légkondicionálót és integrált fűtést is tartalmaz. A hőkamerás vizsgálatok szerint az akkumulátorok között legfeljebb nagyjából 1 Celsius-fokos hőmérsékletkülönbség jelentkezhet. A biztonság sem elhanyagolható, a teljeskörű akkumulátor-felügyelet képes vészhelyzetben azonnal lekapcsolni a berendezést, a többzónás oltórendszer pedig gyorsan és hatékonyan lép akcióba szükség esetén.

A méretezés is nagyon egyszerű: a rendszer kialakításakor látható, milyen energiamennyiségre tervezünk, és az alapvetően 50kW-os inverterből akár 20 is összekapcsolható egy moduláris rendszerbe, ami 1MW teljesítményt és akár 4MWh kapacitást biztosíthat.

A kezdők számára szintén vonzó lehet az a tulajdonság, hogy a KAC50DP/BC100DE telepítése legfeljebb 3 óra alatt elvégezhető, mivel a modulokat már gyárilag előre szerelt állapotban szállítják. A helyszínen csupán az invertert kell végleges helyére állítani, majd a kábeleket csatlakoztatni, és az egység máris készen áll a működésre.

Minden egyben - az ideális otthoni inverter

Míg a KAC50DP/BC100DE főleg modularitásával jelenthet megoldást azoknak, akik a későbbiekben akár bővíteni is szeretnék napelemes rendszerüket, vagy ipari felhasználásra választanak invertert, a kisebb háztartások számára a gyártó egy olyan modellt kínál, amely méretében és működési mutatóit tekintve egyaránt a legjobb ár-érték arányt mutatja. Az All-In-One BluE háromféle modult tartalmaz, az invertert, az áramelosztót és egy dupla akkumulátort, amelyek egyetlen, kifejezetten kevés helyet foglaló, kültérre is könnyen telepíthető egységet alkotnak - az elegáns, fehér doboz a faltól mindössze 24 centiméterre áll el, összes helyigénye is csupán 0,15 négyzetméter, tehát nem kell azon gondolkodni, hol szorítunk helyet egy nagy és nem épp szembarát elektromos eszköznek.

A számítástechnikában használt "plug and play" kifejezés alkalmazásával az All-In-One telepítése is gyermekien egyszerű, akár szakértelem nélkül is elvégezhető - ráadásul, mivel egy modul sem lépi túl az 50 kilogrammos határt, egy ember is könnyedén kicsomagolhatja és összeállíthatja. Ennek ellenére a biztonság itt is elsőrangú, egy tripla megszakítós rendszer gondoskodik arról, hogy bármilyen probléma esetén az inverter azonnal lekapcsoljon. A CATL hosszú élettartamú akkumulátoraival pedig biztosak lehetünk abban, hogy akár 10 évig ne is kelljen a kapacitás csökkenésével számolnunk. A kompakt berendezés szintén IP65 védelmet kapott, ezért nem kell aggódni a por és a víz káros hatásaitól sem. Az átfolyó és eltárolt áram minden adatát pedig folyamatosan követhetjük a mobilos alkalmazásban, hogy a lehető leghatékonyabban használhassuk a háztartásban.

Fókuszban Közép-Európa

A KSTAR tavaly októberben nyitott CEE központot és szervizt Krakkóban kifejezetten azért, hogy a közép-európai ügyfelek számára is a lehető leggyorsabb kiszolgálást nyújthassa. A cég által gyártott eszközök eleve úgy készülnek, hogy megfeleljenek az európai normáknak. „Világszerte sokféle komoly szabályozás vonatkozik erre a termékkategóriára, Európa sem kivétel. A TÜV-tanúsítvány alapján működő üzemeinkből kikerülő eszközeink eleve megfelelnek ezeknek, de ha bármilyen változtatásra lenne szükség, a fejlesztőközpontunk gyorsan meg tudja ejteni a szükséges átalakításokat” – foglalja össze Mariusz Czachorowski. „Ezzel összhangban a szerviz is biztosított az európai felhasználók számára. Alapvetően az adott országban működő installátor az első számú kontakt garanciális esetekben, de a statisztikáink szerint nagyon alacsony a meghibásodási ráta. Ha mégis szükség lenne valamilyen utólagos beavatkozásra, az installátor segítségével gyorsan eljut a berendezés az európai szervizközpontunkba.”

A KSTAR április 10-14-e között pedig a CONSTRUMA kiállításon is saját standdal lesz jelen, hogy bemutassa családi házak, ipari létesítmények és naperőművek számára készült korszerű energetikai megoldásait.

