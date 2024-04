A Visa kutatásai szerint háromból két magyar vállalkozónő nem jut megfelelő forráshoz vagy segítséghez, de a növekedést a kedvezőtlen gazdasági környezet mellett személyes határaik is gátolják. A Visa She's Next pályázata, amelyet idén már második alkalommal hirdettek meg, a fentiekben nyújt hatékony támogatást: a vállalkozás igényeihez igazított mentorprogrammal és 2 millió forinttal támogatja a program nyerteseit. A tavalyi pályázat egyik győztese, a Kitec Educations – a Kids and Teens English Club és az EnglishLab nyelviskolák vezetője, Carrick Orsolya mesélt a projektmódszeren alapuló nyelvtanulásról, a fenntarthatóságról és arról, hogy miért fontos, hogy a gyerekeknek a versenyképes nyelvtudás mellett a 21. századi készségeket is átadják.

Miért lettél vállalkozó?

Carrick Orsolya: A vállalkozói szemléletet otthonról hoztam, a szüleim is vállalkozók voltak. Turizmust és közgazdaságtant tanultam az egyetemen, de nehezen tudtam elképzelni, hogy 8-tól délután 5-ig tartó munkám legyen. A kreativitás és az alkotni vágyás volt a legfontosabb, ami a vállalkozói lét felé terelt. Vezettem már nyelviskolát Írországban, mindig is nagyon szerettem emberekkel foglalkozni, a való életből hozott példákon keresztül átadni a tudást. Ezenkívül elvált anyukaként olyan munkát szerettem volna, ami mellett a gyerekeimmel is elég időt tudok tölteni, és a Kids and Teens English Club ebből a szempontból is tökéletes volt.

Miben különbözik a Kids English Club más nyelvtanfolyamoktól?

A hagyományos oktatástól eltérően projektmódszert alkalmazunk:

a gyerekek egy-egy érdekes kihívás vagy téma köré szőtt projekten dolgoznak, és ezen keresztül tanulják a nyelvet. A tanár mentorként van jelen, nincs rossz válasz, nem a hibákat emeljük ki, hanem sikerélményre építünk.

Ez a módszer fenntartja a gyerekek érdeklődését, fejleszti az innovációs készséget, a kreativitást, a csapatmunkát, illetve az érveléstechnikát és a prezentációs technikákat is. A gyerekek a hétköznapokon otthonról tanulhatnak, és online olyan gyerekeknek is lehetősége van anyanyelvi tanároktól tanulni, akiknek nem lenne rá módjuk, mert pl. egy kis faluban élnek. Ugyanakkor szükség van a személyes interakcióra is, a gyerekek a hétvégi klubokban, később a nyári táborainkban és a gyakorlatban is alkalmazzák a hétköznapi órákon megtanult alapokat.

A kamaszoknak indított Teen Academy önismereti fejlesztést is ad. Miért fontos ez?

A kiindulási pont az, hogy a gyerekek ismerjék meg az erősségeiket és a gyengeségeiket, és szükség esetén fejlesszék azokat a képességeket, amelyek később meghatározóak lesznek a számukra. A mesterséges intelligencia miatt szakmák százai fognak megszűnni vagy átalakulni. Azt gondolom, hogy a mai világban nem igazán az a meghatározó, hogy milyen szakmát választ egy fiatal, hanem az, hogy mennyire fogja tudni érvényesíteni a képességeit és a tudását.

Létezik-e munka és magánélet egyensúlya? Ha igen, hogyan tudod megvalósítani?

Vállalkozónőként és vállalkozó anyaként a legnagyobb kihívás a munka és a magánélet összehangolása. Azt gondolom, hogy el kell engedni azt, hogy mind a két területen mindig száz százalékot hozzunk. Az egyensúly elérése egy folyamatos kihívás számomra, vannak napok, amikor ez nagyon jól sikerül, és vannak napok, amikor stresszessé tud válni mindez.

Mi adja a legtöbb örömet a számodra?

Alapvetően három olyan dolog van, ami az embert motiválja abban, hogy vállalkozó legyen. Az egyik a pénz szabadsága – azok a potenciális lehetőségek, amik egy pénzügyi függetlenséghez tudnak vezetni. A másik az idő szabadsága: az, hogy az ember önmagának osztja be az idejét. De nekem a legnagyobb örömet az adja, hogy azokkal dolgozom, akikkel igazán szeretek. A csapatommal egy nagy család vagyunk.

Miért jelentkeztél a Visa She's Next programjára?

Vállalkozóként nagyon fontos önmagunk, a megtett út és az elért sikerek értékelése, de sokszor megfeledkezünk erről. Éreztem, hogy ez a program mérföldkő lehet az életemben, és olyan visszaigazolást ad számomra, amiből később is táplálkozni tudok. A Visa She's Next program

megerősített abban, hogy megérte a rengeteg befektetett munka, a valóban nehezebb periódusokban is – márpedig egy vállalkozás életében mindig vannak ilyen időszakok.

Az elmúlt években a projektmódszer szerelmese lettem, és az is nagyon fontos volt számomra, hogy ezt a módszert megismertessem másokkal is. Fantasztikus élmény volt visszajelzést kapni arról, hogy ennek a módszertannak van létjogosultsága, és hogy ezt a módszert a lehető legtöbb diák számára elérhetővé kell tenni – és az üzleti nyelviskolámban tapasztaltak alapján a felnőttek számára is. Mert ha a tanulást nézzük, a gyerekek és a felnőttek figyelmét általában hasonló dolgok tartják fenn. A felnőttek is szeretnek játszani, számukra releváns és érdekes dolgokról beszélni.

Milyen területeken segített fejlődni a mentorálás?

A 2023-as év egyik legnagyobb kihívása számomra egy összetartó és támogató csapat felépítése volt. Alapvetően nem vagyok az a klasszikus értelemben vett főnök, és a mentorom, Nyári Julianna kommunikációs szakember rengeteget segített ebben. Nyíltan beszélhettem a vállalkozásom előtt álló kihívásokról és dilemmákról valakivel, akinek már volt hasonló tapasztalata, aki már járt hasonló cipőben.

A mentorom megerősített abban, hogy vállaljam fel azt, aki vagyok, bátran nyíljak meg a csapatomnak, és legyek önmagam, és ez nagyon jól működik. A mentorálás segített a belső kommunikáció javításában is, így a csapatom mára olyan, mint egy nagy család.

Egy vállalkozó életében a munka és a magánélet közti határok egy kicsit elmosódnak, gyakran előfordul, hogy túlórázni kell, vagy hétvégén kell dolgozni. Rengeteg döntéshelyzet és kihívás előtt állunk, és sok mindenről le kell mondani az évek során. A program hatására az ember egy kicsit megbocsát magának azokért az órákért, amiket a családjától kellett elvennie.

Hogyan tudsz kikapcsolódni?

A kertészkedés és a szabad levegőn eltöltött idő az, ami leföldel. Egyrészt nagyon jól kompenzálja azt, hogy a vállalkozói létre nem jellemző, hogy azonnali eredményeket kapunk: ha az ember elültet egy palántát, akkor ott azonnal létrejön valami olyan, ami visszahoz minket a valóságba a sok számítógép előtt töltött idő után. Ezenkívül a barátokkal eltöltött idő az utazás az, ami igazán kikapcsol.

A legújabb projekted, az Ökokert nemcsak az angoltudást fejleszti, hanem a 21. századi készségeket is. Véleményed szerint melyek ezek ma, mi az, amit a mai gyerekeknek fontos elsajátítani?

Az Ökokert megvalósításához a Visa She's Next támogatása elengedhetetlen volt. A projekt, akárcsak a nyelviskola székhelyének, egy kertes ház ad otthont, és egy projektalapú oktatással egybekötött, gyakorlati ismereteket adó kéthetes program kapcsán jött létre. Ennek során a gyerekek megterveztek egy fenntarthatósági elveket szem előtt tartó kertet, és elkezdték a magaságyások és vízgyűjtők építését. Azt tapasztaltam, hogy a gyerekek angoltudása és gyakorlati készségei jelentősen fejlődtek a projekt során, a 21. századi készségeikkel együtt. Ezek a versenyképes angoltudás, a kommunikációs készség – ami magában foglalja a prezentációs és érveléstechnikákat –, és a csapatmunka, ami kiemelten fontos, mert a kor kihívásaira nem egyének fogják megadni a válaszokat, hanem csapatok.

Ezenkívül nagyon nagy szerepet kap a kritikus gondolkodás, a kreativitás és az innovációs készség. Ezekben a mesterséges intelligencia még gyengébb, mint az emberi erőforrások, úgyhogy ezekre kell összpontosítani, és ezekben szeretnénk fejleszteni a gyerekeket. Ezek a gyakorlati ismeretek, a 21. századi készségek és az angol nyelvtudás nagyon jól kombinálhatók és fejleszthetők egy időben.

Az Ökokert a gyerekek környezettudatossággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódját is formálja. Miért tartod fontosnak, hogy ezzel a terület is hangsúlyos legyen?

Az Ökokertben bemutatjuk a gyerekeknek, hogy mi történik akkor, ha valaki úgy dönt, hogy hátrébb lép egyet a fogyasztói társadalomból, és egy másféle életmódra vált. Én a fenntartható visszafejlődésben hiszek, ahol megvizsgáljuk, hogy mi az, amiből vissza tudunk venni, hogy kell-e minden hónapban új sportcipő, kell-e mindenből több és szebb, újabb és jobb.

A következő generációk életében a környezetvédelmi problémák és kihívások sokkal nagyobb hangsúlyt fognak kapni. Most már látjuk, hogy a jövő kihívásait csapatok fogják megoldani. A lexikális tudás önmagában nem lesz elég, ha megoldást a fenntarthatóságra fókuszáló szemlélet kínálja majd, a 21. századi készségekkel együtt. A kettő külön-külön kevés: hiába hisz valaki nagyon a környezettudatosságban, és hiába folytat tanulmányokat ezen a területen, ha nincsenek meg mellette azok a készségek, hogy a tudását tényleg a felszínre tudja hozni, és alkalmazni tudja. Illetve hiába vannak meg valakiben a 21. században nélkülözhetetlen készségek, ha nincs mögötte egy olyan szemlélet, ami majd hozzájárul ahhoz, hogy a világot egy jobb hellyé tegye.

A Visa 2024-ben ismét elindítja nemzetközi She's Next programját Magyarországon, hogy támogassa a nők által vezetett kis- és középvállalkozások fejlődését. Az előző évben sikerrel zárult program – amely során öt díjazott vállalkozása léphetett szintet – sikere és a női vállalkozók magyarországi piaci helyzete egyaránt igényt teremtett a folytatásra. A pályázati programban női vállalkozók öt, egyenként kétmillió forintos támogatásra pályázhatnak, melyhez Visa She's Next a vállalkozás igényeihez igazított mentorprogrammal nyújt támogatást a nyerteseknek. Az idei programhoz az OTP Bank és az MBH Bank is saját különdíjjal csatlakozik: az OTP Bank egy digitálisan élenjáró vállalkozást ismer el 2 millió forintos támogatással és mentorálással, míg az MBH Bank a fenntarthatóság területén kiemelkedő különdíjast választ. A pályázatokat a jelentkezők egy egyszerűen kitölthető űrlapon április 30-ig nyújthatják be.

