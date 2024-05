Reggel az ember minél hamarabb és minél egyszerűbben szeretne kávéhoz jutni, ebéd után nagyon hasonló a helyzet. A jó kávé segít abban, hogy el tudjon indulni a nap, és abban is, hogy délutánra is energikusak maradjunk. Este, a nap zárásaként pedig sokszor jól esik egy koffeinmentes tejeskávé, némi tejszínhabbal a tetején. Erre számos módszer van, a jó öreg kotyogóstól a french press-en át a specialty kávézók világából származó eszközökig. Nagy részük időt, némi hozzáértést és odafigyelést igényel, ha igazán jó kávét szeretnék inni, és ez nekem, rendszeresen időcsapdába kerülő, kapkodó újságírónak nem fér bele az napi pörgésbe.

Patthelyzet a javából: a specialty kávék világa már elért hozzám, mert jó kávét szeretnék, de sok helyzetben nincs elég motivációm, hogy ezért meg is dolgozzak. Szeretem a változatosságot, néha egy erős presszó kell, hogy felpörögjek, egy hétvégi reggelen pedig egy növényi tejes latte esik jól. Mindig mást szeretnék, és azt gyorsan, jó minőségben.

Ekkor jelent meg az életemben a De'Longhi Rivelia automata kávéfőzője, aminek köszönhetően pontosabb és kedvesebb emberré váltam

(de erről később).

Az első randi

A kávégép összeállítása egyszerű, a dobozok kinyitásától számítva cirka 25 perc múlva már meg is kóstolhattam az első kávét. Hála a gyártóknak, akik gondoltak a türelmetlen felhasználókra: egy képes ábrán mutatják be a gyors üzembe helyezés lépéseit (a teljes használati utasítás a neten érhető el). De kezdjük a gép megjelenésével: a letisztult dizájn és a homokszínű burkolat minden konyhai, vagy irodai környezetbe jól illik, de különösen a mostanában divatos, kissé időtlen, minimalista terekben mutat jól. A masina be is zsebelt néhány dizájn-elismerést az IF Design Award s-tól. Fontos tudni, hogy a kávégép különböző színekben elérhető, hogy mindenki megtalálja a konyhájába vagy az irodába leginkább illőt.

Ezután az érintőképernyőn kellett elvégezni pár alapbeállítást (nyelv, dátum), feltöltöttem a víztartályt, behelyeztem a garatba a kávétartályt a szemeskávéval (elsőre egy sötétebb pörkölésű De'Longhi kávét választottam). Beállítottam a javasolt őrlési intenzitást, és nem felejtettem el, hogy egy plusz bögrét használjak az előmelegítő öblítő ciklusokhoz, a folyamat során ugyanis először forró víz távozik a kávéadagolóból. (A gép egyébként minden egyes bekapcsoláskor lefuttat egy előmelegítő és egy öblítő ciklust).

Bár már nagyon vártam az első kávét, elvégeztem a vízkeménység tesztjét is, mivel a gép bizonyos üzemidő elteltével - a víz keménységétől függően - vízkőoldást igényel majd. (Nálunk elég kemény a víz, ezért a kávéfőzéshez lágyabb forrásvizet használunk.)

Végre eljött az idő, hogy a gép és én elkészítsük az első eszpresszót. Kicsit izgultam, hogy milyen lesz, elvégre ez volt az első randink az új kávégéppel. Öblítés, két gombnyomás, és az elegáns, duplafalú üvegpohárban várt a kávém, diszkrét cremával a tetején. Az íze olyan volt, mintha kávézóban készült volna.

Finomhangolás

A De'Longhi Rivelia egy 3,5”-os , színes érintőképernyőn keresztül kommunikál. Először furcsa volt, hogy kora reggel egy gép „beszélget” velem - a családtagjaim például már tudják, hogy nem érdemes szólni hozzám a kávém elfogyasztása előtt, ha nem muszáj. A kávégép egyes szám első személyben, rövid, lényegretörő mondatokkal magyarázza el, hogy éppen mit csinál, és nekem mi a teendőm. Jelzi, ha fel kell tölteni a víztartályt, vagy ki kell üríteni a zacctartót, és ehhez hasonlók.

Az alapbeállítások után úgy éreztem magam, mintha lenne egy saját, külön bejáratú kávézóm a konyhapulton. Első körben kiválaszthattam, hogy milyen kávét szeretnék: sima presszót, hosszú kávét, cappuccinot, lattét, americanót, vagy cortadót. Maga az eszpresszó számos variációban készülhet: egy intelligens technológia (Bean Adapt ) segítségével a kávégép a felhasznált kávészemekhez igazodva lát munkához. Máshogy dolgozik, ha tiszta arabica, és máshogy, ha robusztával kevert arabica kávét használok, beállíthatom az őrlési szintet, a kávéfőző pedig adaptálja az olyan beállításokat, mint a kávé adagolása és a főzési hőmérséklet. Ez egy jó játék, aminek eredményeképp négy különböző profilt is tárolhatok.

Fotó: Heima

A Rivelia kávégép másik nagy előnye, hogy bármikor másik kávéra válthatok, nem kell megvárni, hogy kifogyjon a tartályba töltött mennyiség. Csak egy másik szemeskávé tartályt kell behelyezni, és jöhet egy teljesen más ízvilágú szemeskávéból készült kávéital, vagy akár egy koffeinmentes kávé is. A rendszer a csere előtt pár gombnyomással megőrli és kiüríti a gépben megmaradt kávészemeket, így a két ízvilág nem fog keveredni (bár azzal is lehet játszani, hogy milyen lesz a végeredmény, ha egy kis mennyiség marad az előző kávébabokból a rendszerben.)

Visszatérve a reggelekre, a kávégép azzal könnyíti meg a napindítást és a kávéfőzés folyamatát, hogy különböző felhasználókat (négy profilt állíthatunk be) és a napi kávézási rutint is megjegyzi.

Tudja, hogy milyen kávét szeretek inni reggel, milyen erős legyen a délutáni kávé, és mikor, mit, hogyan isznak a családtagok.

(Ez a funkció egyébként kisebb, kávéfőzéssel kapcsolatos családi konfliktusokat is megelőzhet.)

Mivel nálunk nincs négy kávéfogyasztó otthon, ezért én alapból egy hétköznapi és egy hétvégi profilt készítettem magamnak, a különböző tempójú reggelekhez igazítva. A kávégép így több különböző személyiségemet is megismerte. Hamar eljutottunk ide az első találkozástól.

Minden hangulathoz másik kávé

Az első napokban nehéz volt megállni, hogy ne készítsek újabb és újabb, személyre szabott kávékat, ahol a pohár méretét, a tejmennyiséget, a kávé intenzitását és a habosítás mértékét is állítani lehet. Egy idő után aztán kialakult, hogy milyen kávét iszom szívesen egy rohanós reggelen, egy lassú reggelihez, ebéd után, határidős munka előtt, és akkor, amikor a cél nem a koffeinbevitel, hanem a hangulat.

Széles skálán mozogtam az ütős presszók és a növényi tejes, koffeinmentes latték között, kísérletezhettem a különböző pörkölésű szemeskávékkal habokkal és az ízekkel.

Azt is nagyon értékeltem, hogy növényi tejekkel is működött a habosítás, a praktikusan szögletes alakú tejtartály pedig kényelmesen elfért a hűtőszekrény ajtajában.

A Rivelia kávégép számomra egyszerűbbé és változatosabbá tette a kávézást. Reggelenként hamarabb hozzájutottam a szakértelemmel elkészített kávémhoz, és mivel nem kellett felügyelni a folyamatot, több időm maradt más teendőkre. Gyorsabban ment a készülődés, kevesebb volt a kapkodás és a rohanás. Minden napszakhoz, hangulathoz megtaláltam a tökéletes kávét, de az egészben az volt a legjobb, hogy a kávérutint bármikor felülírhattam egy új ötlettel. Időhiányban szenvedő, kísérletező kedvűeknek és különböző jó kávékra vágyóknak kötelező darab.

