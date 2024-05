A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezték a Rossmann x Krémmánia Beauty Expo napot. Az eseményen a legújabb trendekkel, hazai sminkmárkákkal is megismerkedhettek a résztvevők. Stábunk a helyszínen járt. Videó!

A Rossmann drogériák 30 éve vannak jelen Magyarországon, és minden bizonnyal kevés olyan ember él hazánkban, aki még soha nem járt valamelyik üzletükben, hiszen 250 bolttal rendelkeznek országszerte. Tavaly első alkalommal került megrendezésre a Rossmann x Krémmánia Beauty Expo Budapesten, a Millenáris Parkban, az eseményen közel 2000 fő vett részt.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az expot, azonban a vidéken élő vásárlókra gondolva 2024-ben Szeged adott otthont a rendezvénynek. Az egész napos esemény ismét nagy érdeklődést keltett, a 800 fős előregisztrációs lehetőség kevesebb mint egy nap alatt betelt.

Az expon számtalan hazai és nemzetközi szépségápolási márka termékeit lehetett megismerni, lehetőség nyílt szakértői tanácsokat, tippeket kapni, valamint a smink, az arc- és hajápolás, valamint a fényvédelem és az önbarnítás témájában szakmai előadásokat hallgatni.

A rendezvényen a hazai celebvilág is képviseltette magát:

Ördög Nóra saját sminkmárkája, a Nora Beauty, Axente Vanessa pedig az étrendkiegészítő márkája, az ESSA World nevében volt jelen az eseményen.

Mindkét celeb-üzletasszony fontosnak tartja, hogy személyesen is tudjon találkozni minden érdeklődővel és a vásárlóval.

Tekintettel arra, hogy az idei rendezvény is kiemelkedő érdeklődéssel járt, a szervezők szeptember 6-án megrendezik a harmadik Rossmann x Krémmánia Beauty Expo napot is, ezúttal megint Budapesten, a Millenáris Parkban, ahol ismét érdekes és edukatív információkra és ismeretekre tehetnek szert a szépségipar iránt érdeklődők. A szegedi izgalmas, színes eseményen stábunk is jelen volt, ahol nem várt módon, ismert személyekkel is összefutottunk!

