Egyre több szülő vallja, hogy az élmények sokkal fontosabbak a tárgyaknál egy család életében. Erre épült az a felhívás is, ami azt kérdezte a gyerekektől, mi lenne számukra a legtökéletesebb gyereknap. A leggyakoribb válaszokból pedig május közepén megszervezésre került az Ország legmenőbb gyereknapja. Az élmény megszervezője a Pölöskei Szörp volt, akik számára a finomabbnál finomabb gyümölcsös italok mellett a családok közösen megélt pillanatai is rendkívül fontosak.

A gyerekek széles mosollyal, önfeledten száguldanak le a hatalmas felfújt csúszdán, leérkezéskor pacsit adnak a másiknak, ha ismerik egymást, ha nem. Mások kismotorral száguldoznak a többiek között, a labdafürdőben három kislány merül el hangos nevetéssel, csak az orruk és a szemük látszik ki. Egy szőke kisfiú egy csendesebb sarokban ül, teljes figyelmével egy kirakósra koncentrál. Egy copfos lánynak éppen az arcát festik, színes virágok kerülnek rá. Ő is teljes átszellemültséggel ül, mozdulatlanul várja, hogy az animátor Tavasztündért varázsoljon belőle. A gyerekek kipirultak a futkosás, a mozgás, vagy csak az élmények hatására, sokaknak izzadtságtól nedvesek a fürtjei, de nem zavarja őket, hiszen teljes mértékben belemerülnek a játékba. Az egyik fővárosi játszóházban vagyunk, többek között itt adnak otthont a Pölöskei Szörp által szervezett eseménynek.

Állatkert, játszóház: az élmény a legszebb ajándék

Akinek van gyereke vagy vigyázott már rájuk, az tudja, hogy a kicsik teljesen bele tudnak feledkezni az élményekbe. A pszichológia tudománya tisztában van azzal, hogy a gyerek alapvető igényei között van a spontán, önfeledt játék. Érzelmi-értelmi fejlődéshez szükség van olyan percekre, órákra, amikor gátlásoktól mentesen, lelkesen játszhat, megélheti saját kreativitását. De az érzelmi biztonság, a szülőkkel töltött idő ugyanígy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy gyerekből érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott felnőtt legyen.

Ez a gondolat nem ismeretlen a Pölöskei Szörp előtt sem, ezen elgondolás vezette őket, amikor nekiláttak a gyereknap megszervezésének.

„A Pölöskei Szörpnél a szörpökön túl a családok élménnyel teli, boldog pillanataiért dolgozunk” – mondja Molnár Dóra, a márka PR felelőse.

„A gyereknap egy remek apropó volt arra, hogy közel kerüljünk ezekhez az igényekhez, így megkérdeztük a gyerekeket, mi lenne számukra a legszuperebb gyereknap. A válaszokat összevetettük és elkezdtünk a legtöbbek által megnevezett programokat, élményeket összegyúrni és megvalósítani.”

A „legmenőbb gyereknapról” szóló kérdésre a kreatívabbnál kreatívabb válaszok érkeztek a legifjabb szörpfogyasztóktól; volt olyan kislány, aki hercegnő ruhában szeretett volna iskolába menni, míg más arra vágyott, hogy tűzoltóautón száguldozzon. A válaszok jelentős többsége azonban a gyerekek örök, klasszikusnak is mondható kedvenceit említette: a játszóházat, az állatkertet és persze a fagylaltot. Fontos volt az is, hogy a kicsik hangsúlyozták: nem magukban szeretnék átélni a „nagy napot”, hanem szüleik társaságában.

Az eseményen háromszáz gyerek vehetett részt, őket a jelentkező szörpvásárlók közül sorsolták ki. A meghívott kicsik fele a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a másik fele a játszóházban kezdett, a nap felénél pedig cseréltek a csoportok. Ebédre pizzát és fagylatot tálaltak fel nekik, a játszóházas etapot pedig arcfestés, kézműveskedés és falmászás színesítette. A Kölyökvadon Játszóház különlegessége, hogy lehetőség van különböző állatokkal, például kígyókkal, leguánnal, nyuszikkal vagy tengerimalaccal való találkozásra, sőt a Pölöskei Szörp vendégei testközelből is találkozhattak velük, egy állatsimogató program keretein belül.

„Jól érzi magát, hiszen csak akkor látjuk, ha szomjas”

„Biztos, hogy nagyon jól érzi magát a két fiam, hiszen csak hébe-hóba jönnek ide hozzám” – mondja Andrea a játszóház kávézójában. „Leginkább akkor látom őket, amikor inni szeretnének.” A nagy játékban hamar megszomjaznak a gyerekek, erre az esetre ott van a Pölöskei pultja, ahol szörpöt osztanak. A gyerekek között legnépszerűbb a kaktuszfüge és a lollipop íz, a klasszikus málnaszörpöt inkább a felnőttek viszik. Andreáék azt vallják, hogy az élmények sokkal fontosabbak a tárgyaknál, hiszen ezek határozzák majd meg jövőbeli életüket. „Megfelelő körítéssel bármi fel tudja kelteni az érdeklődésüket, bármilyen programnak örülnek” – teszi hozzá az édesanya.

Nóra kislányával érkezett a játszóházba, ő is azt mondja, a gyerek számára minden tevékenység élvezetes, amiben ott van az élményfaktor. Szerinte nagyon fontos a tapasztalás, az új dolgok kipróbálása, ez lehet akár olyan apróság is, mint egy új étel vagy sütemény. Patrícia számára szintén alapvető, hogy a gyerekei minél több tapasztalatot szerezzenek az önfeledt percekből. „Igyekszünk nem csupán tárgyakat, hanem programokat is adni ajándékba. Színházba, vadasparkba vagy állatkertbe megyünk ezeken az alkalmakon. A nagyszülők számára szintén sokszor azt adjuk ajándékba, hogy megszervezünk a számukra egy közös napot az unokával.”

„A gyerekek imádják a játszóházakat, a nagy csúszda a kedvencük, de minden mást is szeretnek nagyon” – mondja Koncz Szilvia, az egyik helyszín, a Kölyökvadon Játszóház tulajdonosa. „A recepciónál sokszor sírnak, amikor haza kell menni.”

A legfontosabb kérdés azonban az, hogy a jelenlévő gyerekek milyen élményekkel fekszenek le aludni a nap végén, hogy érzik magukat az eseményen. Egy hat év körüli kisfiú lelkesen figyeli a játszóház egy félreeső, csendes helyiségében a terráriumban lévő hüllőket.

„Mindegyik”

– válaszolja arra kérdésre, hogy melyik a kedvenc állata. „Azt hittem, szabadon lesznek itt a kígyók, de így is érdekesek. Izgalmas, hogy láttam levedlett kígyóbőrt, a délutáni Állatkertet pedig nagyon várom.” Egy kislány nagyon büszke magára, hiszen egyedül csúszott le a nagycsúszdán. „Nagyon jól érzem magamat itt, de az Állatkertet is nagyon várom. Az ebédhez remélem csokifagyit adnak majd, az a kedvencem” – mondta.

Harminc gyerek a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül jött

A sorsolás szerencsés háromszáz nyertesen belül harminc gyereknek a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül nyílt lehetősége arra, hogy részt vegyen a tökéletes gyereknapon. A Pölöskei Szörp és az alapítvány együttműködése már a közelmúltban megkezdődött. Király Andrástól, a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnökétől megtudtuk, hogy tavalyelőtt a Pölöskei Szörp megkereste őket, hogy szívesen lennének alapítvány támogatói. „Nagy szívvel fogadunk minden segítséget ami a gyerekeknek a jólétét szolgálhatja, így elkezdtünk közösen dolgozni” – meséli Király András.

„Először egy olyan projekt indult, amelyben a Pölöskei Szörp bizonyos termékek értékesítéséből befolyt összeg felét felajánlották számunkra. Ez a program a mai napig tart, és remekül működik.” A gyártó ezen túlmenően természetesen szörpöt is adományozott már, ezeknek egy rajzpályázat győztesei örülhettek. A május 12-ei rendezvény is kitűnően sikerült, sok kis arcra csaltak mosolyt ezek az élmények.

„A gyerekek nagyon élvezték a játszóházat. Szinte megállás nélkül futkároztak a játékidőben, ki is fáradtak rendesen. Kipróbáltak minden játékot és akadálypályát, amit tudtak. Mind a pizza-, mind a szörpkínálat népszerű volt, és az állatok sem maradtak simogatás nélkül” Molnár Dóra szintén úgy tapasztalta, sikerült valósággá váltani, azt, amit a Pölöskei Szörpnél megálmodtak. „Nagyon sokan mentek úgy ki az ajtón, hogy

Ez volt életem legjobb napja!

Ez volt a célunk! A szülők hálásak voltak, mert a gyerekek boldogan töltötték az egész napot." Látszott, hogy sikerült megvalósítani egy igazán élményteli, boldog napot.”

