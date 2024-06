Sok esetben megvan a kellő szándék és akarat arra, hogy változtassunk és az ártalomcsökkentés útjára lépjünk, de a különböző téves elképzelések, tévhitek megakadályozhatnak abban, hogy megfelelően átgondoljuk a döntéseinket.

Ön mit gondol a káros szokásokról? Milyen tapasztalatai vannak? Ossza meg velünk gondolatait és töltse ki a kérdőívet!

A tudomány mai állása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem a cigaretta égése során felszabaduló füst felelős főként a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. Épp ezért az a legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk. Aki még el sem kezdte, az ne is szokjon rá, aki pedig már dohányzik, az minél hamarabb szokjon le róla, hisz az első cigarettamentes naptól jelentősen csökkenek a megbetegedés kockázatai. Azonban sokan vannak – a Földön több, mint egy milliárdan, hazánkban 2 millióan – akik valamiért mégsem teszik ezt meg. Azoknak a felnőtt dohányosoknak, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább folytatják a dohányzást, van lehetőségük csökkenteni az ártalmakat, ha megbízható forrásból tájékozódnak az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. A füstmentes technológiák által akár 70-95 százalékkal csökkenthető a károsanyag-kibocsátás. Ilyen füstmentes technológia az elektronikus cigaretta, a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, vagy a dohányhevítéses technológia. Fontos tudni azonban, hogy ezen füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen tartalmaznak pl. nikotint, amely többek között megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát, valamint függőséget okoz; a károsanyag-kibocsátás csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára pedig még hosszútávú kutatások szükségesek. A füstmentes technológiák által elérhető ártalomcsökkentés maradéktalanul csak a cigaretta teljes mellőzésével érhető el. A legjobb azonban továbbra is az, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen dohány- és nikotin tartalmú készítményt.

A fent említett témák, gondolatok jó eséllyel az Ön életét is érintik, hiszen ha Önnek nincsenek káros szokásai, akkor is szinte biztos, hogy a környezetében élnek olyanok, akik valamilyen oknál fogva érintettek. A ránk ömlő információáradatában pedig nehéz eldönteni, hogy mit és hogyan tegyünk, éppen ezért fontos, hogy minden esetben hiteles forrásból tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. Kérdőívünkben - anonim módon - megoszthatja véleményét, tapasztalatait és tudását. A beérkezett válaszokat összesítjük, és pár héten belül egy kiértékelő cikkben közzétesszük őket.

? Ön szerint a magyar társadalom tagjait mennyire jellemzik az egészségre káros szokások? (Szinte) mindenkinek vannak káros szokásai.

Inkább többségben vannak azok, akiknek káros szokásaik vannak.

Inkább kisebbségben vannak azok, akiknek káros szokásaik vannak.

(Szinte) senkinek sincsenek káros szokásai. ? Az Ön életét mennyire jellemzik az egészségre káros szokások? Sok káros szokásom van.

Annyi káros szokásom van, mint a legtöbb embernek.

Kevés káros szokásom van.

(Szinte) nincs semmi káros szokásom. ? Az Ön életmódját mennyire jellemzik az alábbi káros szokások? (Többet is bejelölhet) Cigaretta

Alkohol

Kevés alvás

Egészségtelen ételek

Mozgáshiány

Felesleges stressz

Sok (több, mint napi 5 csésze) kávé ? Ön próbál valamilyen módon küzdeni az egészségre káros szokásai ellen? Mindent megteszek, hogy egyre kevesebb ilyen legyen.

Próbálok tenni, változó sikerrel.

Már belenyugodtam, hogy sokszor nem élek egészségesen.

Alapvetően nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, ezért nem is teszek semmit ? Az egészséggel, az egészséges életmóddal kapcsolatban rengeteg tévhit kering. Ön szerint igazak az alábbi kijelentések? (Jelölje be, amelyik Ön szerint igaz!) A cigarettában nem a nikotin, hanem az égés során keletkezett füst a legveszélyesebb.

A kis mennyiségű alkohol lehet akár egészséges is

A multivitamin helyettesítheti az egészséges, kiegyensúlyozott étkezést.

Legalább 7-8 óra alvás szükséges, amit a legjobb éjfél előtt megkezdeni.

A füstmentes alternatívák használata által elérhető ártalomcsökkentés maradéktalanul csak akkor valósul meg, ha az égéssel járó dohányzást végleg abbahagyjuk. ? Azzal mindenki tisztában van, hogy a cigaretta káros az egészségre, és ezek a hatások úgy küszöbölhetőek ki, ha teljes mértékben leszokunk a dohányzásról, vagy el sem kezdünk cigarettázni, De létezik azok számára lehetőség az ártalmak csökkentésére, akik valamilyen okból nem tudnak leszokni? Nem, minden dohány – vagy nikotintartalmú termék egyformán káros.

Igen, a dohányzás vagy nikotin-fogyasztás füstmentes alternatívái. ? Mi az alapvető különbség a dohányzás és a dohányzás ártalomcsökkentett alternatívái között? Az ártalomcsökkentett alternatívákban kevesebb nikotin van, mint a cigarettában.

Az ártalomcsökkentett alternatívák égés nélkül működnek, így használatuk során nem keletkezik füst. ? Mi a nikotin szerepe a dohányzás során? Ez az a vegyület, amely miatt káros a dohányzás.

Ez az a vegyület, amely - egyéb káros hatásai mellett - a függőség kialakulásához vezet. ? Ön használ füstmentes alternatívát? Nem dohányzom.

Kizárólag égéssel működő cigarettát szívok.

Csak füstmentes alternatívát használok.

Vegyesen használom a cigarettát és a füstmentes alternatívát. ? Ön szerint a dohányzás és a füstmentes technológiák együttes használatával maradéktalanul csökkenthetők az ártalmak? Nem, hiszen csak az égéssel járó dohányzás teljes abbahagyása esetén érvényesül a füstmentes alternatívákkal elérhető ártalomcsökkentés.

Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.