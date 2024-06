„Ez már luxus lenne” – mondjuk az olyan dolgokra, amiket feleslegesnek, túlzásnak tartunk. De biztos, hogy a luxusnak olyan nagyon-nagyon távol kell állnia a hétköznapi emberek világától? Hiszen a kifejezés nem egyenlő a megfizethetetlenül drága ruhákkal, ékszerekkel vagy szolgáltatásokkal. Rendszerint érdeklődés övezi a protokollszakértők által írt műveket, akár több kiadást is megérnek azok a könyvek, amelyekben a dresszkódról vagy a borfogyasztási kultúráról írnak. Még ennél is nagyobb figyelemmel kísérjük az európai koronás fők (elsősorban a brit királyi család) életét. Bennük sem pusztán az a tény érdekes, hogy gazdagok, sokkal inkább a viselkedései kultúrájuk. Az, hogy mekkora jelentősége van a ruházattal közvetített üzeneteknek vagy egy nyilvános esemény ültetési rendjének.

Szeretnénk mi is (amennyire lehetséges) átvenni ebből a viselkedési kultúrából? Egy nemrég megjelent, gyönyörűen illusztrált könyv nagy segítséget nyújt ebben. Pécsi Balázs luxusszakértő Stílusgourmand címet viselő műve az élet olyan területein nyújt tanácsokat, mint az öltözködés, az étkezés, a nyaralás vagy a társasági élet. A könyv segítségével megtudhatjuk, hogy miként álljunk helyt stílusunkkal és magatartásunkkal akár „felsőbb körökben” is. Természetesen ez a kapcsolat fordítva is létezik, hiszen a megfelelő szabályok ismerete és betartása könnyen segítséget nyújthat abban, hogy sikeres és elismert emberré váljunk.

Ön mennyire ismeri a „viselkedés luxusának” is nevezhető kulturális kódokat? Kicsit kisarkítva: mennyire állná meg a helyét akár a Buckingham-palota vendégeként is? Kvízünk segítségével – amit az említett könyv alapján állítottunk össze – tesztelheti önmagát július 1-ig, a helyes megfejtők között pedig kisorsolunk 15 darabot Pécsi Balázs Stílusgourmand címet viselő művéből.

BRAND & CONTENT