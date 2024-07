A kereskedelemben nagyjából onnantól datálható a fizetőeszközökkel kapcsolatos kétely felbukkanása, amióta az emberiség átlépett a cserekereskedelmen, és minden egyes új korszakban megjelenik. Vajon tényleg annyi aranyat tartalmaz-e az a dukát? Hogy lehet, hogy egy értéktelen papírfecninek valós értéke legyen?

És mi az, hogy egy plasztikkártyát lobogtatva fizethetünk, miközben egyetlen "valódi" fillér sincs nálunk?

Hasonló kérdések felmerültek a legújabb korban is, amikor a számítástechnika rohamos fejlődésének eredményeként megjelentek a világban a kriptopénzek. Mert ezt aztán végképp nem látjuk, és digitális formában sem valamilyen ismert valuta neve van mögötte, nem forint, nem euró, nem dollár. És nem is kapcsolódik közvetlenül bankokhoz, nincs semmilyen állami jegybank irányítása alatt. Szóval akkor mi ez, és lehet-e bízni benne? Az alábbiakban elmagyarázzuk a kripto-világ jelenlegi helyzetét és bemutatunk egy ígéretes projektet is. A fenti gondolatiság mentén napjainkban már születnek valós fedezetű kripto-projektek is: ezek közül talán az egyik legígéretesebb az Apraemio, amely nem máshonnan érkezik, mint Magyarországról.

Egyértelmű előnyök

Mielőtt végigmennénk az általános félelmeken, nézzük meg, mi okozhatta egyáltalán a kriptopénzek előretörését! Először is, a digitális valuták, bár legalább annyira nem fizikaiak, mint az az összeg, amit a netbankunk kijelzőjén látunk hagyományos pénznemekben, technológiai oldalon nagyon is biztonságos háttérrel rendelkeznek. A név eleve a kriptográfia szóból ered, ahol az egyes tranzakciókat az úgynevezett blokkláncok, egyfajta átlátható, de meghamisíthatatlan digitális főkönyvek szavatolják:

a magas szintű algoritmusok védik az adatokat az illetéktelen hozzáférés, manipuláció és csalás ellen, megóvják a felhasználók adatait és ellenőrzik a fizetési folyamatok hitelességét.

Másrészt innen származik a következő előny is: egy decentralizált fizetési módról van szó, amely közvetítőktől, tehát többek között bankoktól, fizetési szolgáltatóktól függetlenül tud működni. Nincs szükség tehát központi hatóságra, ami nagyobb autonómiát, a felhasználók közötti közvetlen tranzakciókat tesz lehetővé. Ugyaninnen levezethető az is, hogy egy kifejezetten költséghatékony módszerről van szó, hiszen nincsenek magas közvetítői díjak, utalásonként felszámított százalékok és bonyolult folyamatok.

A kriptopénzek ezeken felül határokon átívelő entitások – búcsút inthetünk a valutanemek közötti árfolyamkockázatoknak, az egyes országok gazdasági és politikai okokra visszavezethető inflációs ingadozásainak.

Kételyek és megoldások

A kriptopénzekkel kapcsolatos egyik leggyakoribb félelem abból fakad, hogy a felhasználók nagy része számára túlságosan újszerű és ismeretlen a mögötte álló folyamat. Ezt épp a bevezetőben taglalt történelmi és pszichológiai okokra lehet visszavezetni: mindenhez óvatosan közelítünk, ami új. Szerencsére a blokklánc-technológia teljesen egyértelműen biztonságos módszer, a használata pedig könnyen megtanulható – egy egyszerű felhasználónak nem kell értenie a kriptobányászathoz és egyéb háttértevékenységekhez, a tranzakciók és a kriptopénztárca kezelése pedig olyan, mintha netbanki alkalmazásokat használnánk.

Szokásos kérdés az is, milyen fedezete van egy kriptovalutának akkor, ha nem áll mögötte klasszikus értelemben vett pénzintézet. A válasz típusonként különböző, de az egyes kriptopénzeknek könnyen ellenőrizhető a háttere. Az egyik legújabb, fedezet szempontjából biztonságosnak számító módszer az aranyfedezet – ilyen például az Apraemio által kezelt $APRA, amely egy olyan token, amelynek tulajdonosai kiváló minőségű aranyra válthatják $APRA tokenjeiket, függetlenül a token piaci árától a forgalmazás időpontjában. A projekt az arany belső értékére támaszkodva olyan befektetőket céloz meg, akik biztonságos befektetési lehetőséget és az infláció elleni védelmet keresnek.

Az arany örök érték

El is érkeztünk egy fontos részhez: az aranyfedezet ugyanis a történelem során mindig biztos hátteret jelentett, bármilyen fizetőeszközről is legyen szó. Nem csoda, hogy a kriptovaluták világában is megjelent ez a módszer, és ugyan az aranynak is ingadozhat az árfolyama, de szakértők szerint továbbra is az egyik legjobb befektetésnek számít, arról nem is beszélve, hogy idén tavasszal a nemesfém tőzsdei értéke történelmi csúcsot döntött.

Nézzük meg, hogy működik az arany és a kriptopénz kapcsolata, és ehhez használjuk továbbra is a már említett Apraemio példáját. Itt az $APRA tokeneket az üzleti ökoszisztémájának köszönhetően a GGS bányacég Mali aranytartalékai támasztják alá. Ez ad lehetőséget a befektetőknek arra, hogy részt vegyenek egy inflációálló tokenbefektetésben, amely mögött az arany kézzelfogható, valós értéke áll. A geológiai riportokkal igazolt termelési adatok alapján a tokenek arányos mennyiségben válthatók aranyra: a megszerzett arany 50%-a fedezi a teljes ellátmányt – a teljes leigazolt aranytartalék 50% képezi a fedezetet.

"A célunk az, hogy az Apraemio révén bárki számára elérhetővé tegyük az aranyba való befektetés lehetőségét, ötvözve a blokklánc technológia előnyeivel. Így kínálva egy komoly növekedési potenciállal és valódi értékkel bíró, biztonságos és stabil befektetési eszközt a kriptopénzek piacán"

– foglalja össze Dr. Varga Zoltán, tulajdonos-vezérigazgató.

Összességében az látható, hogy a kriptopénzek piaca a kezdeti nagy lelkesedés után tisztulni kezdett: egy időben valóban annyi virtuális valuta létezett, hogy csak kapkodtuk a fejünket, de a mostanában látható folyamat alapján azok a típusok maradnak hosszú távon is életben, amelyek mögött egyszerre áll valódi fedezet és a blokklánc-technológia biztonsága. Kriptovalutába fektetni tehát érdemes, de fontos tájékozódni és valóban a legjobbat választani.

