1946. augusztus elsején vezették be a forintot hivatalos fizetőeszközként Magyarországon. Manapság már kevesen emlékeznek arra, mivel és hogyan fizettünk előtte, de megszokott pénzünk életében is volt pár érdekes kanyar. Ezeket idézzük most, majd pedig tudáspróbára hívjuk olvasóinkat.

Százas, ezres, egy kiló, egy lepedő – a forint nevét sokszor már annyira természetesnek és egyértelműnek vesszük, hogy nem is használjuk az egymás közötti kommunikációban. Nem csoda, hiszen ez a fizetőeszköz már 78 éve az életünk része, és bár címletek, külalakok, formák és színek olykor változtak, a forint forint maradt. Pedig egykor kalandos előzmények után vette át a hivatalos fizetőeszköz szerepét, és azóta is akadtak érdekes kitérői.

Biztos talaj a lejtő után

A második világháború során és a béke első évében az akkor használt magyar fizetőeszköz a világ legnagyobb mértékű romlását produkálta:

a hiperinflációnak is nevezett folyamatban volt olyan időszak, amikor az árak 15 óránként duplázódtak meg,

a nyomda alig győzte az újabb és újabb címletek legyártását. 1946 júniusában, nem sokkal az új fizetőeszköz megjelenése előtt egy kiló kenyér 5,85 milliárd pengőbe került. Az akkoriban még jóval kevesebbeket érintő közoktatás miatt sokan nem is tudták követni a millpengők és billpengők váltakozását.

A kormány 1946 nyarára összeállított egy stabilizációs tervet, ahol a nemzeti jövedelmet lassan a háború előtti szint felére emelték vissza, amely képes volt megfelelő elosztással fedezni a lakosság alapvető fogyasztási szükségleteit. Erre pedig már lehetett egy új fizetőeszközt is alapozni, amelynél nem kellett attól tartani, hogy ismét rohamos lejtmenetbe kezd: így került forgalomba az év augusztus elsejével a forint.

Sokáig az aranyhoz viszonyított érték volt irányadó, 2021-től azonban teljesen konvertibilissé vált, tehát az amerikai dollárhoz és az euróhoz viszonyítják az értékét. Az első érmék 1, 2 és 5 forintos, valamint 2, 10 és 20 filléres címletekkel készítették el, később megjelentek a különféle címletű bankjegyek is. Azóta pedig a forint továbbra is a pénztárcánk része - még akkor is, ha sokan már virtuális formában, bankkártyákon tárolják. Kivonása már többször szóba került, leginkább az Európai Unióhoz történő csatlakozás idejében, de egyelőre ez még várat magára. A fillérektől már egy ideje búcsút vettünk, de a forint a jelenlegi címletekben, valamint a bankszámlákon továbbra is a hivatalos magyar fizetőeszköz. A történelméről, érdekességeiről a Pénzmúzeum kiállításain is sokat megtudhatunk, de az intézmény külön nyílt napot is tervez erre a napra.

Ki mit tud a forintról?

Kvízünkben tíz érdekességet hoztunk a forinttal kapcsolatban. Címletek, extrém értékek, furcsaságok - lássuk, ki ért a legjobban a pénzhez?

Minden kérdés megválaszolására 90 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

BRAND & CONTENT