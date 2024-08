Legyen olyan, mint Oli, és nézze meg, hova dob 50 forintot

Az utóbbi hónapokban egyre több, 50 forintos logóval ellátott palackkal találkozhatunk az üzletekben, bár még mindig sok a kérdés, hogy mire is kell figyelni a MOHU REpont rendszere kapcsán. Mi most Ignáccal, Olival és a vásárlókkal közösen jártunk a végére, videón mutatjuk, mire jutottunk!

A MOHU által felügyelt visszaváltási rendszer ugyan idén év elejétől már elérhető, a gyártóknak és forgalmazóknak biztosított fél éves türelmi idő okozott néhány fejtöréses pillanatot minden szereplő számára. Azonban július 1-től ez megváltozott és ugrásszerűen megnőtt azon PET-palackok és alumíniumdobozos italok száma, amelyekre érdemes vigyázó szemeinket vetni, hiszen ezektől a fogyasztás után nem a már megszokott módon, kilapítva és a szelektív gyűjtőbe dobva tudunk megválni a visszaváltó helyeken.

A visszaváltó rendszer többféle opciót is kínál arra, hogyan szeretnénk a palackok és dobozok után járó díjat megkapni. Aki szemfüles, már jó néhány, kiskereskedelmi üzletben beváltható utalványt váltott be a vásárlások során, vagy éppen a REpont applikációban utaltatta vissza bankszámlájára a palackok extra díját. De van lehetőség akár arra is, hogy ezeket az összegeket egy gombnyomással jótékony célra ajánlja fel.

Bár elsőre néhányaknak bonyolultnak tűnhet a szisztéma, az automaták használata igazán gyerekjáték – ahogy ezt a videóban két képzeletbeli karakter, Ignác és Oli is bemutatja. Oli sikerén felbuzdulva pedig a vásárlókat is megkérdeztük, kinek mennyire megy futószalagon a visszaváltás.

Országosan már több mint 4000 ponton

A REpontokon az automatákban, illetve a kézi visszaváltó helyeken az 50 forintos logóval ellátott, úgynevezett egyutas (tehát nem újrahasználható) italcsomagolásokat (ezek PET-palackok és aludobozok), valamint a többutas, azaz többször használható (általában üveg) palackokat lehet visszaváltani. Utóbbiakat a korábban megszokott visszaváltási módon kell kezelni; a vásárláskor megfizetett díjat akkor kapjuk vissza, ha az adott terméket forgalmazó üzletbe visszük vissza.

Természetesen megeshet, hogy valamilyen fennakadást észlelünk, ilyenkor érdemes az adott üzlet munkatársait megkérdezni, valamint a MOHU weboldalán is számos kérdésünkre választ kaphatunk.

Szóval a hőségben való hidratálás mellett figyeljük a csomagolást is, így nemcsak saját egészségünket, de környezetünket is óvjuk.

BRAND & CONTENT