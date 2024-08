A párkapcsolatokban sokszor az olyan látszólagos apróságok okozzák a legtöbb konfliktust, mint a középen nyomott fogkrémes tubus vagy a le nem hajtott vécéülőke. A feleknek a wc-használat kapcsán is össze kell csiszolódniuk, egymáshoz kell hangolniuk szokásaikat.



Ráadásul nem is olyan „mellékes” ez a kérdés és ez a helység, hiszen nem kevés időt töltünk ott. Egy 2021-ben publikált brit felmérés szerint a brit polgárok átlagosan heti három és fél órát, vagyis napi harminc percet töltenek a vécében. Hasonló eredményre jutott egy másik felmérés is, amely szerint egy brit élete során 416 napot tölt az illemhelyen. Ez persze az átlag, és talán meglepő módon, de a nők esetében ez eredmény ennél több, 456 nap. Teljes élethosszra számítva pedig napi 23 perc jött ki a férfiak és 29 perc a nők esetében.



A témában magyar kutatás is készült a Zewa megbízásából. Itt azt találták, hogy a nők egy alkalommal átlagosan négy, míg a férfiak hét percet töltenek a mellékhelyiségben. Igaz, a férfiak nem csupán biológiai szükségleteiket végzik el, ők azok, akik gyakrabban használják telefonjukat (48 százalék) vagy olvasnak a vécén. (Nőknél a mobilozási arány 36 százalék.)



A Zewa adatai szerint 18 százalékunknak kifejezetten tabutéma minden, ami a mellékhelységgel kapcsolatos. Nehezen beszélünk a wc körüli dolgokról annak ellenére, hogy minden második embert zavarnak a kellemetlen szagok, így nem is szívesen használja a mellékhelyiséget közvetlenül a párja után.



Ön hogy áll a wc használat körüli kérdésekkel?



Van, ami feszélyezi vagy amit nehezen visel?

Kérdőívünkben a mellékhelyiség-etikett legfontosabb pontjait vesszük sorra. A beérkezett válaszokat összesítjük, és pár héten belül egy kiértékelő cikkben közzétesszük őket.





? Az első kérdés egy igazi klasszikus: Ön szerint milyen pozícióban kell magunk után hagyni a vécé ülőkéjét? Felhajtva.

Lehajtva.

Teljesen mindegy.

Ahogy a párom kéri. ? Belefér-e az együttélésbe, hogy „használat közben” nyitva marad a vécéajtó, amikor a másik otthon van? Nem, ez nagyon visszataszító.

Ha elég nagy a lakás, akkor rendben van.

Ha megbeszélték egymás között, akkor nem probléma.

Igen, ez teljesen természetes. ? Ön mit gondol arról, hogy valaki könyveket, újságot visz magával a WC-be? Én is így csinálom.

Miért ne?

Kifejezetten ízléstelen dolognak tartom, a könyveknek nem a vécében a helyük.

Minek könyv, ha ott a mobil. ? Egyre gyakoribb, hogy telefont viszünk magunkkal, amikor szólít a természet. (Az említett kutatás szerint a britek 72 százaléka ezt teszi.) Ön szerint ez rendben van? Nem, egyáltalán nincs rendben, ez függés, de minimum furcsa szokás.

Ha nem növeli meg túlzottan a vécén töltött időt, akkor rendben.

Nincs ezzel semmi baj, teljesen természetes a mai világban.

Én is rendszeresen telefonnal vonulok el a vécére. ? Ön szerint illik jelezni a lakásban tartózkodó párunknak, családtagjainknak, hogy most hosszabb időre igénybe vesszük az illemhelyet? Igen.

Nem. ? Egyes emberek szokása, hogy otthon előre letépkedik a vécépapírt. Ön hogyan áll hozzá ehhez a viselkedéshez? Kifejezetten ellene vagyok.

Hidegen hagy.

Figyelmességként is fel lehet fogni.

Aki ilyet tesz, az még a WC-ben sem képes magát elengedni. ? Ön szerint illik igénybe venni a vécét, amikor valaki éppen étkezik ugyanabban a lakásban? Igen.

Nem.

Az ebédlő és a mellékhelyiség közti távolság függvénye.

Ha menni kell, hát menni kell. ? Belép otthon a vécébe, és üres vécépapírgurigák kerülnek a szeme elé. Mit gondol? Ingerült leszek, és rászólok a páromra, családtagokra, hogy máskor dobják ki őket és cseréljék ki másik gurigára.

Nem zavar

Ezeket minden bizonnyal én hagytam ott. ? Ön szerint fontos illatosítót használni, miután igénybe vettük a vécét? Igen, feltétlenül.

Nem szükséges. Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

OdorBlock a Zewától A Zewa innovációja a kifejezetten a mellékhelyiségben kialakuló kellemetlen szagok ellen kifejlesztett Odor Block? technológia, amelynek segítségével a Zewa Deluxe illatosított toalettpapírok rövid idő alatt semlegesítik a szagokat. Az OdorBlock technológia lényege, hogy nemcsak elfedi, hanem hatékonyan csökkenti vagy semlegesíti is a kellemetlen szagokat, tartós frissességet hozva létre. A megoldás blokkolja az orrban lévő bizonyos receptorokat, így enyhítve a kellemetlen szagérzetet. A puha, háromrétegű termékcsalád bőrgyógyászatilag tesztelt, és lehúzható gurigával kapható.







BRAND & CONTENT