Már csak egy karnyújtásnyira van szeptember elseje, és ezzel együtt - kinek az örömére, kinek a bánatára - kezdődik az iskola. Igencsak eltérő, ki hogyan intézi a tanévkezdéshez szükséges bevásárlást, például mikor szerzi be az iskolatáskát, vagy éppen egyszerre tudja le a vásárlást vagy esetleg napok mennek rá? Azonban jó hír, hogy van olyan lehetőség, amely megkönnyíti az iskolás gyerekek szüleinek dolgát. Emellett olvasóinkat is megkérdezzük, családjukban hogyan történik az iskolai időszakra való készülődés.

Augusztus utolsó napjaiban járunk, a családok közül még lehetnek olyanok, akik a jól megérdemelt nyaralás utolsó napjait töltik. Ennek ellenére mindannyian tudjuk, hogy hamarosan itt a szeptember elseje, nyakunkon az iskolakezdés. A füzetek vagy egyéb tanszerek már hetek óta ott sorakoznak az áruházak polcain, de sokan ráérősen állnak a tanítási napok kezdetéhez, és csak augusztus huszadika után ocsúdnak fel, ekkor kezdik beszerezni a szükséges eszközöket. Ezekben az esetekben nagy segítség lehet, ha nem kell egyik helyről a másikra rohangálva megvenni a füzeteket, tornaruhát, festékkészletet vagy például a hurkapálcát. Még kényelmesebb és még rugalmasabb ezen termékek beszerzése, ha az esedékes nagybevásárlással együtt letudhatjuk ezt a kört is. Az pedig külön öröm, ha jó árban is jutunk hozzájuk, hiszen minden szülő jól tudja, hogy egy gyerek iskolakezdése több tízezer forintba is kerülhet, ha pedig több gyerek van a családban, akkor az összeg ennek a többszöröse.

Két hét a kiemelt időszak, ismét lesznek akciók

Ha ön is gyorsan, gördülékenyen, egy helyen és kedvezményes áron szeretne vásárolni, akkor a Tesco ideális megoldást jelenthet. Az áruházláncnál augusztus 5-én indult a „tanszerszezon” és szeptember közepéig tart, hiszen az iskolában szükséges holmik beszerzése rendszerint még a tanév első egy-két hetére is átnyúlik. A Tesco tapasztalatai szerint a legforgalmasabb időszak ebből a szempontból két hét lesz majd, augusztus 26. és a szeptember 8. között, és erre a hipermarketek munkatársai is készülnek. Az első iskolai nap minden évben kiemelt fontosságú, ez idén az előző évektől eltérően hétfőre, szeptember másodikára esik. Az ezzel a nappal kezdődő hét minden bizonnyal szülők tömegeit vonzza majd a hipermarketekbe, így erre is érdemes figyelni.

Az áruház többek között azzal készül a megnövekedett formalomra, hogy nagyobb tételben tart raktáron azokból a termékekből, amelyekből a legtöbb fogy. Füzetből, tolltartóból, táskából és írószerből – az előző évek tapasztalatai alapján – ötmillió darab körüli eladásra számítanak, az áruházlánc kínálata ebben a kiemelt időszakban rendszerint a megszokott másfélszeresére bővül. A Tesco honlapját és szórólapjait érdemes figyelemmel kísérni az akciók, kedvezmények, ajánlatok és különleges Clubcard árak miatt, illetve az extra kuponok idén is elérhetőek lesznek.

Különleges együttműködés a Fradival a sportszerető gyerekek örömére

Milyen mintája legyen az iskolatáskának, a füzeteknek? A kérdés különösen az alsó tagozatosok számára lehet kardinális, de kedvenc sportolójuk vagy sportcsapatuk képével díszített dizájn terméket az idősebbek is előszeretettel használnak. A brit áruházlánc a kisebbekre gondolva Minyonokkal vagy Shrekkel díszített termékeket is árul, de klasszikus kedvencek, mint a hercegnős holmik is elérhetőek. Ezek mellett a Tesco egy különleges együttműködésben is részt vesz. A Fradival kötött exkluzív kooperáció apropóját az adja, hogy a zöld-fehér sportklub idén ünnepli 125. születésnapját. A jeles évfordulóra készült táskák, tolltartók, tollak, füzetek és egyéb termékek a hipermarketek közül egyedül a Tescoban szerezhetőek be.

Mindig igazodva a gyerekek igényeihez

A tanszerek közül az iskolatáska több szempontból is kiemelt termék. Egyrészt erre minden diáknak egész biztosan szüksége lesz, és egy darabot jó eséllyel évekig fog használni. A fiatalok gerincének egészsége érdekében fokozottan ügyelni kell a minőségre, arra, hogy minél nagyobb mértékben támogassa a gyerek anatómiai szempontból helyes tartását. A Tesco a tavalyi évben 30 százalék kedvezményt adott az iskolatáskákra, az akció idén augusztus 15-től folytatódik, és minden termékre érvényes lesz majd. Ebbe beletartoznak a kisebbeknek szánt anatómiai táskák és a nagyobbaknak való klasszikus darabok is, de a népszerű ovis táskákra szintén áll az ajánlat.

Az egészséges tartás mellett a komfort és az ügyesség is fontos. A világ népességének nagyjából 10 százaléka balkezes, így az iskolába kerülő diákok közül is többen érintettek. Számukra külön termékek találhatóak a Tesco áruházak polcain, ezek közül a balkezes olló talán a legkeresettebb.

Mi a helyzet otthon?

Alább arra vagyunk kíváncsiak, ki hogyan kezeli ezt a fontos időszakot. A „szavazok” gomb megnyomása után pedig megnézheti, az eredményeket, hogy ön mennyire tipikus vagy éppen nem tipikus ebben a tekintetben a többi Index-olvasóhoz képest.

Megvásárolta már a tanszereket? Természetesen igen. Úgy fordulunk rá az augusztusra, hogy minden füzet be van már kötve.

Már elkezdtük, de egy-két dolog megvétele még hátravan.

Még hozzá sem kezdtünk, ezzel is megvárjuk a szeptember elsejét.

Jellemzően egy helyen vásárol vagy különböző üzletekben? Ha lehet, egy helyen, így a legkényelmesebb. Az olyan hipermarketekben, mint a Tesco minden egyszerre beszerezhető.

Papírbolt és ruhaüzlet: ezen a két helyen járok ilyen célból.

Sajnos a tanévkezdés előtt napjainkat teljesen a vásárlás tölti ki, annyi helyen megfordulok.

Figyeli a tanszereket érintő akciókat? Igen, kifejezetten keresem őket, hiszen jelentősen lehet

Ha elém kerülnek megnézem, hátha hasznos lesz.

Valahogy mindig elsiklik a szemem felettük.

Mi az a termék, amiből minden évben újat vesznek? Ha a gyerek megun valamit, akkor veszünk újat, függetlenül a régitől.

Természetesen a tornacipőt, hiszen a gyerek minden évben kinövi.

Csak füzetekből veszünk újat, vagy ami éppen elfogyott, mint pl. a ceruza vagy festék.

Gyermekének mi a kedvenc mintája tolltartón, iskolatáskán? Él-hal a hercegnőkért.

A rajzfilmek nagy kedvencek, mint például Shrek.

Imádja a focit, a fradis készletből mindenképp beszerzünk valamit.

