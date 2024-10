Gyakorta és sokan érzik azt, hogy túl sok időt töltenek munkával, és emiatt kevés idejük jut a magánéletre és a kikapcsolódásra. Vagy azt, hogy motiválatlanná váltak és kiégtek, mert vagy ők vagy a munkáltató nem tartotta be a munkahelyi határokat. Előfordult, hogy nem voltak egyértelműek a munkahelyi szerepkörök, vagy egyszerűen túl sok feladatot vállaltak. Szinte mindenki volt már ilyen helyzetben, és megtapasztalta a keretek be nem tartásának negatív következményeit.



Az egyensúly, amit újra és újra meg kell találni



A munka és a magánélet egyensúlyának fogalma gyakorlatilag csak a XIX. század óta létezik. Azelőtt a tennivalók a természet ritmusát követték, illetve a legtöbben egyáltalán nem rendelkeztek a mai értelemben vett szabadidővel – az önellátás, az élelmiszer megtermelése, a gyerekek gondozása, stb. a nem kiváltságos helyzetben levő emberek minden idejét felemésztette, és ma már elképzelhetetlen mennyiségű tennivalót jelentett.

Az ipari forradalom idején sem lett jobb a helyzet, amikor a gyári munkások hosszú, kimerítő, 12-16 órás munkanapokat robotoltak végig, hetente hat napon át. A munka és magánélet egyensúlyának fogalma egy walesi textilgyár-tulajdonostól, Robert Owentől indult, aki felvetette, hogy az egészséges, motivált és termelékeny dolgozóknak napi 8 óra pihenésre, 8 óra magánéletre van szüksége, így az ideális munkaidő 8 óra.

A II. világháború utáni korszakban, a nyugati társadalmakban a jólét, és a „fehérgalléros” munkakörök megjelenésével rugalmasabb lett a munkaidő, később megjelentek a családbarát intézkedések is.



A digitalizáció és a mobilkommunikáció térhódítása aztán újra elmosta a munka és a magánélet közötti határokat – sőt, bizonyos elméletek szerint ez az egyensúly már meg is szűnt létezni. A technológiának köszönhetően rugalmassá vált a munkaidő és a munkavégzés helye, ugyanakkor megjelent az igény arra is, hogy mindig elérhetők legyünk, függetlenül attól, hogy átlépjük-e ezzel a munkaidő kereteit. A Covid-járvány időszakában, amikor sokan ugyanabban a térben dolgoztak és kapcsolódtak ki, különösen nehéz volt meghúzni ezeket a határokat, megtartani a munka és a személyes idő kereteit, illetve kommunikálni ezeket a munkaadók, kollégák vagy a családtagok felé.

Rutinfeladatok és kihívások



A munkahelyi határok azonban nem csak az idő beosztásáról szólnak. A munka-magánéleti vetületen túl a feladatok, szerepkörök, vagy a felelősségi körök közötti határhúzás is fontos, hiszen ha ezeket nem tisztázzuk, a következmény sok szorongás, félreértés és túlóra, hosszabb távon kiégés lehet, ami akár fizikai vagy lelki betegségig fajulhat.

Érdemes óvatosan kezelni a munkahelyünkön „a csoda a komfortzónádon túl történik” mondást is. Az új feladatok vonzóak lehetnek a szakmai fejlődés és a kihívásokkal teli új projektek elvégzése utáni sikerélmény miatt. A szakmai komfortzóna elhagyása ugyanakkor folyamatos stresszt is jelenthet: ha olyan feladatot vállalunk, amelyhez nincsenek meg a megfelelő készségeink, vagy még nincs kellő tapasztalatunk, egy fokozott készenléti helyzetbe kerülhetünk. Ebben is fontos megtalálni a saját határainkat és az egyensúlyt.

A munkáltatók közül egyre többen ismerik fel, hogy az a legfontosabb, hogy a kollégák kiegyensúlyozottak legyenek, hiszen akkor tudnak jól teljesíteni, kreatívak lenni és előre mutató dolgokat alkotni a munkájukban. A Telekomnál mindig is fókuszban volt a munka és a magánélet egyensúlyának témaköre, ezt évek óta mérik munkavállalói elégedettségi kutatásokban. A vállalatnál nem csak az egyén jólétével foglalkoznak, hanem az egész szervezetével, hiszen, ha valaki nincs jól, annak kihatása van a szervezet egészére is.

? Mikor született? Válasszon... 1965 előtt 1965-1979 között 1980-1994 között 1995 után ? Milyen foglalkoztatási formában dolgozik? Válasszon... Alkalmazott Egyéni vállalkozó, őstermelő Alkalmi munka (egyszerűsített foglalkoztatás) Munkakereső Nyugdíjas / GYES, GYED / Nem dolgozom jelenleg, és nem is keresek munkát ? Neme? Válasszon... Nő Férfi Nem szeretnék válaszolni /egyéb ? Mennyire valósul meg a munka és a magánélet közötti egyensúly a jelenlegi munkakörében? (Egy 1-től 5-ig terjedő skálán) 1 2 3 4 5 ? Milyen gyakran érzi úgy, hogy a munkahelyi kötelezettségei miatt kevesebb időt tud szentelni a családjának vagy a személyes hobbijainak? (1-től 5-ig terjedő skálán) 1 2 3 4 5 ? Heti hány napot dolgozik home office-ban? Egyet sem, mert a munkaköröm nem teszi lehetővé

Egyet sem, mert a vezetőség nem engedi (pedig lehetne)

1-2

3-4

Csak otthonról dolgozom (néhány kivételes alkalmat leszámítva) ? Szeretne-e a jelenleginél többet home office-ban dolgozni? igen

Nem ? Okozott-e önnek problémát a Covid időszakában a munka és a magánélet egyensúlyának megtartása? Igen

Részben

Nem ? Mit jelent az ön munkahelyén a „rugalmas munkaidő” (ha van ilyen)? Én osztom be a munkaidőmet, a lényeg, hogy ledolgozzam a meghatározott óraszámot

Én osztom be a munkaidőmet, a lényeg, hogy elvégezzem a feladataimat

Bármikor elérhetőnek kell lennem, gyakorlatilag nincs munkaidőm

Nálunk nincs rugalmas munkaidő ? Milyen mértékben érzi magát stresszesnek a munkahelyi feladatok miatt? Egy kicsit sem

Kicsit

Közepesen

Nagyon

Óriási mértékű a munkahelyi stressz ? Szívesen lép ki a komfortzónájából - vállalva a hibázás esélyét - vagy inkább marad a rutinfeladatoknál? Maradok a rutinfeladatoknál

Időnként szükségem van új kihívásokra

Ha nincs új feladat, vagy fejlődési lehetőség, új munka után nézek ? Megfelelő támogatást nyújt-e munkáltatója a munka-magánélet egyensúlyának megtartásában? Teljes mértékben támogatják

Részben támogatják

Egyáltalán nem téma ez a munkahelyemen ? Előfordult-e, hogy konfliktusa volt a munkahelyén a munkahelyi határok miatt? Igen

Nem ? Előfordult-e, hogy munkahelyet váltott a munka-magánélet egyensúlyának felborulása miatt? Igen

Nem ? Van-e lehetősége arra, hogy jelezze a munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatos aggályait, javaslatait illetékes felé? Igen

Van, de nem történik semmi érdemleges

Nincs ? Helyénvalónak tartja-e, hogy kollégái, főnöke munkaidőn kívül is keresse telefonon vagy emailben? (Vagy ön a munkatársait?) Egyáltalán nem

Bizonyos sürgős esetekben igen

Igen, hiszen alkalmazott / vezető vagyok ? Elvárják-e öntől a munkahelyén, hogy túlórázzon? Igen

Nem

Igen, de csak kivételes esetekben ? Tapasztalta-e már magán a kiégés jeleit? Még soha

Előfordult már 1-2-szer

Rendszeresen előfordul

Most is teljesen ki vagyok égve ? Változtatna-e a munkahelyén, ha az ön számára nem megfelelőek a határok? Igen, azonnal

Nem, máshol sem lenne jobb

Elgondolkodnék rajta, és hosszas mérlegelés után döntenék Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

BRAND & CONTENT