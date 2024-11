Az idei Mikulás a gazdik és a kutyusok számára is különleges ünnep lesz

A szeptemberben megrendezett DOGZ Fesztivál és Konferencián több mint 3500-an vettek részt; az esemény egyik legnépszerűbb programja a falkaséta volt. A kutyás közösség számos fajtával képviseltette magát, köztük berni pásztorokkal, vizslákkal, golden retrieverekkel, beagle-ekkel és tacskókkal.

A falkaséta sikere, a résztvevők érdeklődése és a külföldi trendek nyomán született meg az ötlet, hogy hazánkban is megvalósuljon egy-egy tematizált esemény. Erre nem is kell sokat várni, hiszen

az első ilyen esemény a 2024. december 7-én 14:00 órakor rajtoló DOGZ Mikulás Falkaséta lesz.

Ha még nem vett részt falkasétán, akkor itt elolvashatja, mi is ez pontosan, miért jó a kutyájának és mire kell figyelnie, ha részt vesz egy ilyenen.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban nagy népszerűségnek örvendenek a hasonló események, ez pedig nem is véletlen, hiszen a kutyusukkal való közös séta a két- és négylábúak számára egyaránt jótékony hatásokkal bír; egy-egy ilyen program során a kutyusok erősebb önbizalmat építhetnek, hiszen a többi kutya és az ember jelenléte biztonságérzetet ad számukra. Mindeközben tanulhatnak társaiktól, így a nyugtalanabb vagy félénkebb kutyák számára is tökéletes alkalom lehet arra, hogy megfigyeljék, hogyan kommunikálnak más ebek. Ugyanakkor ezek az alkalmak a szocializációt is erősítik, és ez igaz mind az ebekre, mind a gazdákra: kötetlen környezetben és jó hangulatban új társas élmények születnek.

Az azenkutyam.hu szervezésében megvalósuló DOGZ Mikulás Falkasétát kutyás szakemberek segítik, és az út olyan látványosságok mentén zajlik, mint a Vajdahunyad vára, a Széchenyi fürdő, a Millenium Háza, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza. Ha pedig ünnep, akkor ahhoz bizony kreatív öltözködés is társul – a legviccesebb, legötletesebb jelmezeket a szervezők külön díjazzák. Érdemes tehát bekészíteni Mikulás sapkákat, szarvasagancsos fejpántokat, vagy éppen a LED-es nyakbavalókat!

A program ingyenes, regisztrálni ITT lehet rá, ez pedig a Facebook esemény.

