A karácsony az év egyik legszebb ünnepe, amelyet világszerte különböző hagyományok kísérnek. Míg sokan családi összejövetelekkel, ajándékozással és közös étkezésekkel ünnepelnek, mások egy-egy egyedi szokással teszik emlékezetessé az ünnepeket. A világ különböző tájairól gyűjtöttünk össze 5 különleges karácsonyi szokást, amik eltérnek a Magyarországon ismertektől.

1. Ausztrália – Napfény, kerti sütögetés és szórakozás

Ausztrália a karácsony tekintetében alapvetően az angolszász hagyományokat követi. Náluk ez az időszak kevésbé szól a meghittségről és a családdal töltött időről, sokkal inkább a buliról, a szórakozásról, a fürdőzés, a kerti sütögetés, a sport és a fesztiválozás kap hangsúlyt.

2. Japán – Karácsonyi vacsora a gyorsétteremből

Japánban a karácsonyt nem vallási ünnepként, hanem inkább a szeretet és a barátság ünnepeként tartják számon. A szokásos karácsonyi vacsorát sokan gyorséttermekben fogyasztják el. A gyorséttermek ezért évről évre hatalmas karácsonyi kampányokat indítanak ehhez kapcsolódva, és a helyiek már hónapokkal előre megrendelik az ünnepi menüt.

Fotó: Shutterstock

3. Venezuela – Görkorcsolyával a templomba

A venezuelai Caracasban egy különleges hagyomány van karácsonykor: a hívek görkorcsolyázva mennek a templomba, így december 24-én reggel a fővárosban a közlekedést is lezárják, hogy biztosítsák a biztonságos közlekedését.

4. Mexikó – Ünnepi felvonulás szent családnak öltözve

Mexikóban december 16. és 24. között tartják a Las Posadas nevű ünnepséget, amely egy Jézus születését megidéző vallási szertartás. A helyiek a szent családnak öltözve, csoportokban járják végig a várost házról házra, ahol süteményekkel, édességekkel várják őket. Végül mindenki közösen énekel és táncol a templomban.

Fotó: Shutterstock

5. Írország – Fecske lesen karácsonykor

Az ír karácsonyi ünnepek része a Wren Day, így az ősi pogány hagyományok szerint december 26-án az emberek egy fecskét vagy annak a képét keresik, hogy az elhozza a szerencsét az új évre.

+1 Karácsony a digitális térben

A hagyományok mellett új szokások is a családi ünneplés részévé váltak napjainkra, mivel egyre többen élnek távol a családjuktól és ez a távolság sok esetben karácsonykor is megmarad. A világháló ma már elengedhetetlen eszközként szolgál ahhoz, hogy a családtagok, barátok az ünnepek alatt is kapcsolatban maradhassanak. Az ünnepek varázsát így nemcsak a közvetlen jelenlét, hanem az együtt megélt élmények is adhatják. A digitális tér válhat a karácsonyi vacsorák, a közös ünneplés, a készülődés, a titkos családi receptek megosztásának, családi fotók készítésének helyszínévé.

Kedvezményes ünnepi ajánlatával a DIGI is a meghitt családi ünnepekhez szeretne hozzájárulni, így a gigabites internet, TV és a vezetékes telefonszolgáltatást együtt, az első 3 hónapban fél áron nyújtja DIGI Nekem csomagjában:1 év hűséggel és e-Packkal az első 3 hónapban már 5170 forintos havidíjért elérhető. A kedvezményes ajánlat 2024. október 16-tól visszavonásig érvényes DIGI Nekem csomag (DIGITV 2022, DIGINet 1000 FTTH 2023, DIGITel250) igénybevétele esetén 1 éves határozott idejű szerződés és e-Pack vállalásával, a DIGI optikai (FTTH) technológiával kiépített szolgáltatási területein. A kedvezmény mértéke havi 5170 Ft a DIGI Nekem csomag havidíjából az első három hónapban. A díjakat évente egyszer a fogyasztói árindex változásának megfelelően korrigálják. Az e-Pack feltételeiről bővebben a digi.hu/epack oldalon tájékozódhat. A Gigabites net díjcsomag maximális letöltési/feltöltési sebessége 1000/300 Mbit/s, kínált letöltési/feltöltési sebessége 700/210 Mbit/s, minimális letöltési/feltöltési sebessége 300/75 Mbit/s. Győződjön meg róla, hogy a számítógépe, routere képes-e az 1000 Mbit/s sávszélesség kezelésére a https://digi.hu/segitseg/diginet-technikai-kovetelmenyek segítségével. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek a www.digi.hu oldalon.

BRAND & CONTENT