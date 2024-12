A LIVING leginkább a XIII. és a III. kerületben épít társasházakat. Hogyan változott az elmúlt évtizedben a két kerület ingatlan-összetétele, arculata és megítélése?

Sándor Anita: Az elmúlt tíz évben mindkét kerület jelentős fejlődésen ment keresztül, amit

demográfiai, gazdasági és városfejlesztési trendek egyaránt formáltak, noha eltérő módon hatottak rájuk. A III. kerület esetében jellemző, hogy a lakosság gyakran a kerületen belül költözik: akik itt születtek, szívesen maradnak a kerületben, csupán az egyes városrészek között váltanak otthont. Ezzel szemben a XIII. a pesti oldal egyik legkedveltebb kerülete, ahol nemcsak más kerületekből, hanem vidékről Budapestre költözők is szívesen telepednek le.

A változások hátterében a LIVING fejlesztései is kiemelt szerepet játszanak, hiszen az egykori ipari és raktározási területek helyén modern, fenntartható társasházak jöttek létre, amelyek javították az ingatlanállomány minőségét és a városképet. A folyamat pedig jelenleg is tart, tovább alakítva a kerületek fejlődési irányát.

Hogyan illeszkednek az említett kerületek ingatlankínálatába, és milyen hatással vannak a környezetükre a LIVING otthonfejlesztések?

Sándor Anita: Példaként kiemelném a Le Jardin projektünk A+ energetikai besorolású első ütemét, ami a Rozsnyay utcában, a Rákos-patak partján épült. A fejlesztés fontos mérföldkő a LIVING történetében – ez a legzöldebb társasházunk,

Magyarországon az újépítésű lakóépületek közül tervezési fázisában az elsők között szerezte meg a BREEAM New Construction Design Stage tanúsítvány „very good” minősítését.

Ezzel az egyik első fenntarthatósági szempontból minősített lakóprojekt Budapesten, illetve a hazai piacon.

A Göncz Árpád városközponttól sétatávolságra található Kassák Projektünk hármasa – a Kassák Residence, a Kassák Passage és a Kassák Terrace – egy új tömböt hozott létre a Klapka utca és Kassák Lajos utca által bezárt területen. A LIVING a Kassák Projekt előkészítése során az önkormányzattal szoros együttműködésben dolgozott együtt és küldetésének tekintette, hogy olyan épületegyüttest hozzon létre, amely illeszkedik a megújuló XIII. kerület fejlődési stratégiájába és a hajdani barnamezős terület tömbrehabilitációja révén egy a környezet és a majdani lakók igényeire szabott lakópark valósuljon meg. Az egykori ipartelepből egy emberközpontú lakópark jött létre, ahol a zöld területek maximalizálását előkertek, tetőkertek és egy 9000 m2-es belső park biztosítja. Ezen kívül a házak alsó szintjén új szolgáltatók, éttermek nyíltak, ami a lakók és a környéken élők mindennapjait is megkönnyíti.

A LIVING otthonfejlesztések az “Életre fejlesztve” szlogen alapján készülnek. Miben különbözik a LIVING más lakóingatlan-fejlesztőktől – a kínálatot és az értékeket tekintve?

Sándor Anita: A lokáció nálunk alapvetően fontos: kizárólag olyan telkeket választunk, amelyek jól megközelíthetők, központi elhelyezkedéssel rendelkeznek az adott kerületen belül, és valamilyen szempontból egyedi adottságokkal bírnak. Minőségi építőanyagokkal épült, környezettudatos városi otthonokat hozunk létre, amelyek emberközpontú szolgáltatásokat kínálnak. A LIVING egyes projektjeiben hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer kerül kialakításra, amely jelentősen csökkentheti a rezsiköltségeket a hagyományos rendszerekhez képest, emellett kényelmes és helytakarékos megoldás is, hiszen nincs szükség radiátorok telepítésére a lakóterekben. Továbbá minden társasházunkban elérhetőek a közösségi és okosotthon-megoldások, amelyek applikációval foglalhatóak és vezérelhetőek, így biztosítva a modern, innovatív lakókörnyezetet vásárlóink és lakóink számára.

Kik vásárolnak jellemzően ingatlanokat a LIVING-től, és milyen összetételű ingatlanportfólióból választhatnak?

Sándor Anita: Az elmúlt hónapokban jelentős növekedést tapasztaltunk a befektetői kereslet terén, amely elsősorban az egy- és kétszobás lakások iránt mutatkozik, jellemzően kiadási célú vásárlások formájában. Az újépítésű projektjeink azonban nemcsak a befektetőket vonzzák, hanem népszerűek a családok és a családalapítás előtt álló fiatal párok körében is. Ügyfeleink egy része kifejezetten gyermeke számára vásárol ingatlant, amelyet a gyermek önálló életkezdéséig bérbe ad, így egyszerre biztosítja a hosszú távú értékmegőrzést és az átmeneti jövedelemtermelést.

A XIII. kerületi Szabolcs utcában található Park West projektünk harmadik ütemében mindegyik említett lakástípus megtalálható, az ingatlanok várhatóan 2025 őszén válnak költözhetővé. Jelenleg a legnagyobb érdeklődés a III. kerületi Római Park projektünk iránt mutatkozik, ahol szintén egy-, két-, három- és négyszobás lakások közül választhatnak az érdeklődők.

Fotó: LIVING

A portfoliónkban megtalálhatóak azonnal költözhető, használatbavételi engedéllyel rendelkező lakóparkok is: a XIII. kerületben található Kassák Terrace, Park West 2, illetve a Le Jardin projektek még elérhető lakásait személyes megtekintés után rögtön meg lehet vásárolni és be is lehet költözni.

Mi a legfontosabb szempont a lakásvásárlóknál?

Sándor Anita: Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy a vevők a lakásvásárlási folyamat során elsősorban a lokáció alapján döntenek, ezt követi az ingatlan mérete, illetve fontos tényező természetesen a lakás bruttó ára és az elérhető fizetési ütemezés. Jelentős szempont a beköltözési idő is: van, akiknek fontos, hogy hamar be tudjon költözni – ők három LIVING projektből is tudnak választani –, más inkább a tervezőasztalról vásárol, ahol nagyobb kínálatot talál, illetve van lehetősége a kiválasztott lakást a saját ízlése szerint alakítani.

Érdemes-e kiadási céllal lakást vásárolni budapesti prémium lakóparkban? Milyen lehetőségeik vannak akár a kis- és a nagybefektetőknek?

Sándor Anita: Igen, nagyon is érdemes a következő hónapokban ingatlant vásárolni. Az elemzők és szakértők a következő évre ismét kétszámjegyű értéknövekedést prognosztizálnak, vagyis jelentős áremelkedés várható a piacon, így érdemes még időben lépni. Amennyiben kiadási céllal gondolkodunk, az újépítésű lakások különösen vonzóak, hiszen ezek az ingatlanok nemcsak jobban tartják az értéküket, de alacsonyabb fenntartási költségekkel is számolhatunk, ráadásul a lakókörnyezet is igényesebb. Budapesten például folyamatos a kereslet a bérbe adható lakások iránt, különösen olyan népszerű kerületekben, mint a XIII. vagy a III. kerület. Az újépítésű ingatlanok piacán ráadásul a bérleti díjak is stabil emelkedést mutatnak. Ezért, aki hosszú távon stabil és megbízható befektetést keres, annak mindenképp érdemes megfontolnia, hogy újépítésű lakást vásároljon a fővárosban.

A LIVING-nél befektetői csomagokat is kínálunk, ami a lakásokhoz kapcsolódó garázsbeállókat, illetve tárolókat is jelenti. Törekedve a vásárlói igények maximális kielégítésére, a Park West projektünk harmadik ütemében a még 2024-ben megvásárolt lakások esetében lehetőséget biztosítunk az első vételárrész későbbi befizetésére 3 millió forintos regisztrációs díj befizetése mellett. Így az érdeklődők le tudják foglalni a kiválasztott lakást, de csak 2025 májusában kell a vételár 20 százalékát befizetni. A lakásokat legkésőbb 2025 utolsó negyedévében birtokba lehet venni, illetve befektetési céllal hasznosítani.

Mi az a LIVING Service és hogyan segíti a meglévő és leendő lakástulajdonosokat?

Sándor Anita: A LIVING Service a LIVING professzionális szolgáltató cége, amely támogatja a lakást vásárló ügyfeleket az ingatlanokkal kapcsolatos teendőkben, a projektfejlesztés alatt felmerülő feladatokban, valamint később, a befektetési céllal vásárolt ingatlanok esetén azok teljes körű hasznosításában egyaránt. Célunk, hogy megkönnyítsük a lakástulajdonosok mindennapjait, legyen szó a lakás komplett berendezéséről, annak bérbeadásáról és kezeléséről, vagy akár újra-értékesítéséről.

A LIVING lakóparkok közösségi szolgáltatásokat is kínálnak. Melyek ezek közül a legnépszerűbbek?

Sándor Anita: A közösségi nappali és az office corner, amelyek majdnem minden LIVING projektben megtalálhatóak. A közösségi nappali egy olyan multifunkcionális tér, amely ideális helyszín lehet családi rendezvényekhez, baráti összejövetelekhez vagy egyéb közösségi eseményekhez. Az office corner pedig modern munkakörnyezetet biztosít, amely különösen népszerű az otthoni munkavégzést kedvelők körében. Ezeket a közösségi tereket a társasházban lakók a LIVING applikáció segítségével foglalhatják le.

A fészer szolgáltatásunk is népszerű a lakók körében, melynek keretében szerszámokat lehet kölcsönözni a lakásokban elvégzendő kisebb barkácsmunkákhoz, illetve némely lakóparkunkban elérhető kerti grillező és fűszerkert is. Újdonság, hogy a Római Parkban az egyik épület tetején jógateraszt alakítunk ki, valamint a lakók számára elérhető lesz egy mezítlábas tanösvény is.

Milyen LIVING fejlesztések átadása várható a jövőben?

Sándor Anita: A Kassák Residence, a Metropolitan Garden, a Park West 1-es és 2-es üteme, a Kassák Passage, a Kassák Terrace és a Le Jardin első üteme már elkészült, és a közeljövőben indítjuk a Le Jardin második ütemét és a Park West befejező, negyedik ütemét. A Park West 3 projekt 2025. IV. negyedévében, a III. kerületi Római Park várhatóan 2026-ban kerül átadásra. A jövőben Budapest több kerületében is indítunk fejlesztéseket, a pesti és a budai oldalon egyaránt.

