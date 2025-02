A Tesco áruházakat gyakorlatilag mindenki ismeri, de jóval kevesebben hallottak a Tesco Akadémia Kft.-ről. Pedig könnyen lehet, hogy a népszerű brit áruházláncban minket is kiszolgáltak már az intézmény egykori vagy jelenlegi tanulói. László Gáborral, a létesítmény intézmény- és minőségbiztosítási vezetőjével beszélgettünk, de nemcsak a Tesco Akadémia működésébe tekinthettük be. Szélesebb perspektívát kaptunk arról, hogy milyen kihívások léteznek az alfa és a millenniumi generációk képzése során, és milyen válaszokat ad erre egy nyitott szellemű képzőhely.

A Tesco áruházláncot szinte mindenki ismeri, viszont a Tesco Akadémia Kft. talán ismeretlenebb a szélesebb nyilvánosság előtt. Bemutatná, mivel foglalkoznak?

A Tesco Akadémia Kft. a Tesco-Global Áruházak Zrt. leányvállalata, 2012-ben alapították, mivel a cég szükségesnek érezte, hogy saját képzési egységet hozzon létre a munkatársak képzésre. A cél a belső oktatási tevékenység hatékonyabbá tétele volt. Az első időszakban a felnőttképzés keretében OKJ-s képzéseket, valósítottunk meg külsős oktatókkal. Emelőgépkezelő, Targoncavezető, Élelmiszer-vegyiáru szakmát tanulhattak a fejlődni vágyó kollégák. A vállalati igényeknek megfelelő szakmai képzéseket végeztünk, a kereskedelemben folyamatosan megjelennek az új technológiák, az ehhez kapcsolódó ismeretek megszerzésére a mi égiszünk alatt történt, például létrehoztunk önkiszolgáló kassza asszisztens és az online kiszállításhoz kapcsolódó képzéseket. Ezen kívül évente több alkalommal konferenciát is szerveztünk.

Ez volt a múlt. Vállalati szinten már 2017-ben kezdtünk a szakképzésben tanulókkal foglalkozni, viszont 2019-ben a szakképzési törvény nagyságrendi változást hozott ezen a területen.

Itt jön a képbe a duális képzés. A rendszer szintén kevéssé ismert azok között, akik régebben végezték el az iskoláikat. Elmondaná mit jelent ez a kifejezés, milyen változások történtek a szakképzési rendszerben az elmúlt években?

Fotó: Tesco László Gábor

A 2019-es törvényi változás hatályba lépése valóban sok mindent átírt. Azelőtt modul rendszerű képzések voltak, a szakképzés elméleti és a gyakorlati időszakai elváltak egymástól, 2019-től ezek összefonódnak és felkészítési időszakról beszélünk. Leginkább úgy lehet elképzelni a helyzetet, mint régebben az inaskodást. A tanulók, mint régen az inasok, munka közben lesték el a szakma fortélyait a mestertől, így szerezték meg azokat az ismereteket, amelyek segítségével képesekké váltak letenni a vizsgájukat. A rendszer alapja, hogy a duális képzőhely a képzőintézménnyel az iskolával együttműködve, közösen készíti el a képzési programot és ez alapján történik a tanulók felkészítése. Fontos, hogy közösen állítsák össze a képzési programot, mert így lehet optimális módon a duális képzőt bevonni a felkészítésbe. Olyan témakörök felkészítését kell átadni a számára, amelyhez rendelkezik a megfelelő személyi és technikai feltétellel. Ebben a rendszerben az is előfordulhat, hogy a teljes képzés átadásra kerül, amennyiben a duális képzőhely erre a feladatra minden szempontból képes. Korábban ilyen nem volt.

Mi a vállalat számára biztosítjuk a tanulók szakmai képzésének a rendszerét, amelyet működtetünk az áruházakban. Ehhez rendelkezünk felkészült oktató-projektmenedzseri és adminisztrációs csapattal, akik támogatják a telephelyeket a szakképzésben és kapcsolatot tartanak a szakképzés szereplőivel.

Miért érdemes a kereskedelemben tanuló fiataloknak a Tescót választani szakképzőhelyként? Milyen előnyei vannak, amelyek esetleg más szakképző helyek esetében nincsenek meg?

Először is egy gyakorlati ok miatt. Biztos, hogy a kereskedelemben tanuló fiatal talál egy lakóhelyéhez közeli Tesco áruházat, így egész biztosan nem kell majd sokat utaznia. Ezen felül, a Tescónál megismer egy modern munkakultúrát és újfajta kereskedelmi technológiát lesz lehetősége elsajátítani. Például a kötelező dokumentáción kívül semmit nem intézünk papír alapon az áru átvétel esetében, minden digitális úton történik. De említhetném az online kiszállítást és az önkiszolgáló pénztárakat is, amelyek először a Tescónál kerültek bevezetésre. Aki hozzánk jön, az biztos elsők között találkozhat a kereskedelmi szakma innovációival.

A képzőhelyeken jelen lévő oktatók a rendszer alfái és az ómegái, ők az áruházakban dolgoznak és foglalkoznak a tanulókkal. Be kell látni, hogy nem mindig a jó szakember a legjobb oktató, hiszen valaki profi lehet a szakmájában, de nem biztos, hogy a tudását át is tudja adni a fiatalok számára. Komoly gondot jelent, ha nem tud kapcsolódni a tanulóhoz, akkor nem tud megvalósulni a sikeres felkészítés és a szakmaszerzés, ezért nagyon fontos az oktató személyisége és a nyitottsága a fiatalok felé. A Tescónál erre az aspektusra is fokozottan ügyelünk.

Közhely, hogy a munkaerőpiac igényei folyamatosan változnak, ez alól a kereskedelem sem képez kivételt. Hogyan készítik fel a tanulókat ezekre a kihívásokra?

Ugyanúgy, mint a kollégákat, hiszen az áruházakban ők is a saját bőrükön tapasztalják meg azt, amikor bevezetésre kerül egy új technológia vagy folyamatváltozás történik. Ez a rendszer sajátosságából fakad, hiszen munka mellett sajátítják el a szakmát. A digitalizáció mindannyiunkat próbára tesz, az adminisztrációban, a hatékonyságnövelésében vagy a leghétköznapibb folyamatokban mindenütt megjelenik. Régebben mindent papír alapon dokumentáltunk, most sok esetben egy tablet vagy egy okostelefon kiváltja ezt úgy, hogy közben a törvényi előírásoknak is száz százalékban meg tudunk felelni. Ezeknek az eszközöknek a megismerése a munka részét képezi, és a duális képzésnek pont az a lényege, hogy a tanuló a sikeres vizsgát követően azonnal el tudjon látni bizonyos feladatkört, ne legyen vagy minimális időt tegyen ki a betanulási időszak. A duális képzési rendszerben nem cégspecifikus ismereteket adunk át a képzés során, hanem a magyar kereskedelmi rendszer ismereteinek megfelelően készítjük fel a tanulókat.

Milyen lehetőségeket kínál a Tesco azoknak a diákoknak, akik a gyakorlat után szeretnének tovább dolgozni a cégnél?

A duális képzésben részt vevők nagyjából 10-15 százalékát fel tudjuk venni. A tanulókkal tudjuk a normál fluktuációból eredő létszámhiányok egy részét pótolni. Ha valaki el tudja fogadni a Tesco rendszerét, őt szívesen látjuk, tudunk biztos munkahelyet, így biztos egzisztenciát nyújtani.

Kiemelném, hogy nálunk, akik szeretik a szakmát és fogékonyak a fejlődésre, azok előre tudnak lépni. Jellemző adat, hogy a Tesco vezetőinek 70 százaléka belső fejlődés eredményeként került a pozíciójába. Ha valaki karriert akar építeni, azt nálunk megteheti.

A KSH adatai szerint az utóbbi években meredeken emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma. A Tesco Akadémia Kft. működése során érzékelte ezt a jelenséget?

Úgy gondolom, ez a mai kornak egy sajátossága, a jelentkezők körülbelül 20 százaléka küzd valamilyen nehézséggel. Ezt nem feltétlenül nevezném hiányosságnak, de pár dologban máshogy működnek, mint ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk. Kicsit talán nehezebben tudnak kommunikálni, vagy lassabbak és többször kell számukra elmondani, hogy mit kérünk tőlük, ezért türelmesebbnek kell lennünk velük szemben. Viszont kiváló eredménnyel el tudják végezni a képzést, csak megfelelő empátiára és odafigyelésre van szükség.

A kereskedelem teljes spektrumát felölelő, SNI diákok tanítására fejlesztett tankönyvet készített az Oktatási Hivatal, a tananyag szerzői a Tesco Akadémia munkatársai voltak. Milyen fajta SNI-vel élő diákok számára lesz hasznos ez a tankönyv? Miben más, mint az „átlagos tankönyvek”?

Szeretném kiemelni, hogy ez nem egy átirat, hanem egy teljesen új koncepció alapján készült tankönyv, amely a speciális nevelési igényű tanulók számára készült. Rövid, tömör megfogalmazások vannak benne, kerüli a terjengős mondatokat, és sok képet tartalmaz, QR-kóddal elérhető animációk és rövid videók is segítik a bonyolultabb folyamatok megértését. De nem csak SNI-ben érintett tanulóknak lehet hasznos a könyv, az idősebb korosztály is könnyen tanulhat belőle. A tankönyv az országos tankönyvkatalógusban bárki számára ingyenesen elérhető.

Milyen tapasztalatok birtokában tudtak a Tesco Akadémia munkatársai hozzájárulni a könyv elkészítéséhez?

A kollégák a képzés aktív részesei, állandó kapcsolatban vannak a tanulókkal és az iskolákkal egyaránt. Azért tudták magas színvonalon elkészíteni a könyvet, mert gyakorlati tapasztalatokra építettek, pontosan tudták, hogy mire van szükség. A szerzők folyamatosan részt vesznek szakmai konferenciákon, képzéseken, nagy tudásanyaguk van a SNI-s gyerekek oktatásában vagy a generációs különbségek áthidalásában. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy mindenki nagy örömmel vállalta és végezte el ezt a megtisztelő feladatot.

Úgy hangzik, hogy a Tesco dolgozói számára is egy tanulási folyamatot jelent a munka ezen része.

AZ SNI vagy akár a generációs különbségek kapcsán nem szabad elfordulni senkitől, meg kell érteni az ő helyzetüket, a speciális igényeiket, így tudunk együttműködni. Igen, ez a részünkről is folyamatos tanulást, önfejlesztést igényel, annak érdekében, hogy sikeresen fel tudjuk készíteni a jövő generációját a munka világára.

