Eltüntette a kormány a V4-konferencia programját

Lekerült a V4-es magyar elnökség „kiemelt kulturális, tudományos eseményé”-nek szánt Európa jövője konferencia honlapjáról az előzetes program, miután széles sajtónyilvánosságot kapott, hogy a háromnapos esemény sztárelőadója nem más, mint a szélsőjobboldali meleg provokátor/újságíró, Milo Yiannopoulos, akit pedofíliára tett megengedő megjegyzései miatt kirúgtak az amerikai új szélsőjobboldal (amit sokan, pont Milo kiáltványa nyomán alt-right-nak neveznek) meghatározó lapjából, a Breitbarttól is.

A korábban a honlapon már részleteket is feltüntető program szombatra elérhetetlenné vált, a menüpontra klikkelve csak a "véglegesítés alatt" feliratot lehet látni.

Fotó: Mark Graham / AFP

Ahogy arról mi is írtunk, az angol származású Milo Yiannopoulost szánta a magyar kormány – illetve a Schmidt Mária nevével fémjelzett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – a január közepére tervezett Európa jövője konferencia díszelőadójának. Yiannopoulos a Breitbart szélsőjobboldali revolver- és álhírportál tech-újságírójából nőtte ki magát hivatásos provokatőrré, aki a feministákat, a muszlimokat, a liberálisokat gyalázta írásaiban (olyan „felvetésekkel”, mint hogy A születésszabályzás elcsúfítja és megbolondítja a nőket vagy hogy Mit szeretnél jobban: ha a lányod feminista vagy ha rákos lenne?)

A zsidóból katolikussá lett, szélsőjobboldaliként is nyíltan homoszexuális Milo idén túlta túl a provokációt, amikor azt fejtegette, hogy van olyan eset, amikor megengedhető az idősebb férfiak és fiatal fiúk szexuális kapcsolata, akár 13 évesen is. Megjegyzéseit hiába próbálta gyerekkori szexuális zaklatásának élményeivel elleplezni, kirúgták a Trump egyik leglojálisabb embere, Steve Bannon által vezetett Breitbarttól, és a neves Simon & Schuster könyvkiadó pedig visszamondta a vele kötött szerződését. Milo végül magánkiadásban jelentette meg "Veszélyes" című memoárját, ami állítása szerint így is bestseller lett - valójában a bevallottnak alig ment el az ötöde.

Egyébként az előzetes program alapján Milón kívül is igen érdekes arcokat sikerült beszerveznie Schmidt Máriáéknak az OTP-s Csányi Sándortól az AfD-től is jobbra is álló Junge Freiheit vezérpublicistáján, Götz Kubitscheken át Szijjártó Péter külügyminiszterig.