Ismét eltűnt egy 17 éves budapesti fiú

Egy 17 éves eltűnt budapesti fiút keresnek a rendőrök. A BRFK közleménye szerint Darida Szabolcs Vilmost 2017. december 30-án, szombaton egy XII. kerületi gyermekotthonban látták utoljára. Innen ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott magáról életjelet.

A körözést azután rendelték el, hogy „a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.”

Darida Szabolcs Vilmos körülbelül 170 centiméter magas, átlagos testalkatú, sötétszőke hajú, kék szemű, olvasható a személyleírása. Azt nem tudni, milyen ruhában volt, amikor a gyermekotthonból távozott.

A fiú nem most először tűnik el: ősszel már kereste őt a rendőrség, méghozzá kétszer is, előbb októberben, majd novemberben, mindkétszer ugyanebből a hegyvidéki gyerekotthonból tűnt el. A második, novemberi eset után a 24.hu arról írt, hogy ebből a gyerekotthonból rövid időn belül több gyerek is eltűnt: előbb egy 15 éves fiú, majd egy kislány, aztán Darida és vele egyidejűleg egy Horváth Ádám nevű fiú is.

A rendőrök ismét azt kérik, hogy aki a képen látható Darida Szabolcs Vilmost felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményéről tud valamit, hívja az ingyenes 06-80-555-111 zöld számot, vagy a 107, 112 segélyhívó számok valamelyikét.