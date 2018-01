Balos és jobbos volt miniszterek árnyékkormányt alakítanak

Az ellenzéki térfélen szinte mindennap születik egy új formáció, az új évben sincs ez másként. Nemrég megalakult a „Válasszunk! 2018”, vagy rövidítve V18 csoport, amelynek tagjai különböző színezetű kormányokban dolgoztak. A csoport segítene az ellenzéknek egy közös választási program kidolgozásában, néhány tagja pedig szerepet vállalna egy árnyékkormányban is – írta a 168 Óra internetes oldala.

Balázs Péter volt uniós biztos, volt külügyminiszter a lapnak adott interjúban arról beszél, megvan a szellemi kapacitásuk arra, hogy kormányzati programot is írjanak, de egyelőre nyilvános vitákon érlelt, közös választási minimumprogram kidolgozásában segítenének az ellenzéknek.

„Ha megmarad az ellenzék választástechnikai szinten, csak listákról, jelöltekről és nem programról beszélnek, akkor baj lesz. Mi azt is deklarálnánk, mik a nemzeti minimumok” – mondta a volt külügyminiszter.

Korábban felmerült, hogy Balázs Péter is lehetne az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Most azt mondta, Karácsony Gergelyt jó választásnak tartja, mert van önkormányzati és parlamenti tapasztalata, népszerű személyiség. A V18 néhány tagja Karácsony árnyékkormányában is szerepet vállalna, írta a 168 Óra.

A V18 csoportnak, amelynek az Indexhez eljutó információk szerint szerda délelőtt lesz a hivatalos zászlóbontása „Kormányt alakítunk címmel”, jobboldali tagjai is vannak, köztük Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, az Antall-kormány ipari és kereskedelmi minisztere, illetve Mellár Tamás volt KSH-elnök is.

Balázs Péter kedden a 24.hu-nak is beszélt az ellenzéki együttműködés fontosságáról egy rettentő hosszú interjúban.