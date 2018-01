Végegyháza: 12 dühös ember

Olyan nagy a feszültség Végegyházán a jobbikos polgármester és a fideszes többségű önkormányzati testület között, hogy két tucat rendőr gyűlt össze hétfőn a 2600 fős Békés megyei település utcáin a nyílt önkormányzati ülés idejére.

Az apokaliptikus nevű településen szokatlan erősítést minden bizonnyal a csütörtöki nyílt ülés utáni eseményekkel magyarázzák, amikor a tavalyi időközin megválasztott Vajda Norbert polgármester támogatói az önkormányzati testület több tagjához kivonultak, miután a képviselők továbbra is kitartottak a mellett, hogy a jelenleg 32 embernek lehetőséget adó közmunkaprogramot 26 fősre csökkentsék, míg Vajda 38 fősre emelné a programot. A csütörtöki eseményeket a felek eltérően magyarázzák, mindkét oldal feljelentést tett: az egyik képviselő szerint feleségét bántalmazta a tömeg, a polgármester szerint viszont a nő támadt a tiltakozókra.

A várakozásoknak megfelelően feszültség volt a hétfői nyílt ülésen is, de mindenki mederben tartotta az indulatait, akkor is, amikor kétszáz ember előtt a Művelődési Házban a képviselők ismét megszavazták a közmunkaprogram csökkentését. Az okot nem közölték, majd távoztak a polgármester pártján álló közönség sorai között.

Innentől Vajda Norbert egyszemélyes színházává vált az előadás: közölte, hogy az önkormányzatra és a lakosságra nézve sértő önkormányzati döntést nem fogadja el. 12 családot lehetetlenítenek el. Ennyi ember idejött, hogy ezt ne merjék megtenni, és még így is megtették! Nem szégyellik magukat” – mondta Vajda, nagy tapsot kapva, ami után előkerült az is, hogy a képviselők hazaárulók, akik kizárólag Végegyháza tönkretételét akarják.

„De ezt nem hagyom, nem hátrálok meg! Önök se tegyék! Össze kell fognunk és nyomást kell gyakorolnunk ezekre a képviselőkre! Önök választották meg őket, önök azok, akik le is szavazhatják” – lelkesítette a hallgatóságot Vajda. „A falu többsége nem akarja őket látni a képviselői székben és én sem akarok velük együtt dolgozni” – mondta az egyik támogatója szerint a települést tiszta kézzel, magyar szívvel, józan ésszel irányító Vajda.

A csütörtöki események tálalásakor „a karaktergyilkos habonymédia lehazudta a csillagokat az égről”, amikor csürhének nevezte a csütörtöki tüntetőket. Vajda szerint ez folytatódhat, de a tiltakozást nem szabad feladni a képviselőkkel szemben, akik a fideszes Simonka György háta mögé bújva próbálják irányítani a falut, rettegésben tartva a lakosságot.

Mivel a testület valóban nem indokolta, miért csökkentenék a közmunkaprogramot, Vajda politikai magyarázattal állt elő: így majd 2019-ben a választásokon felhozhatják ellene, hogy alatta történt mindez, elvégre ő az, akinek azt a 12 embert el kellene küldenie.

Másik verziója az volt, hogy így több marad a testületnek saját magára, például arra az ADA Gondozó Nonprofit szervezetre, amely az idősgondozásra hatmilliót kér, és az elmúlt évtizedben tízmilliókat vett ki a költségvetésből. Vajda közölte, az önkormányzat fogja kézbe venni a feladatot.

„10 éve harcolok, hogy egy szebb jövő jöjjön el, hogy ne ilyen emberek irányítsák a települést és Magyarországot” – mondta a polgármester, akinek szavai ugyan megértésre találtak, de a hangulat józan maradt. Még akkor is, amikor Vajda azt mondta, újra meg kell próbálni, „el kell takarítanunk ezt a bandát”. Vajda a találkozó végén január 18-ra újabb nyílt ülést javasolt.

„Folytatni fogjuk. Én még csak megélek 28 ezer forintból, egyedül vagyok, de akinek családja van, létkérdés ez az 50 ezer forint” – mondta a Művelődési Házból kifelé jövet egy József nevű férfi. „Sok lúd disznót győz, ezt mondják. Nem csinálunk semmi mást, tudunk vigyázni az indulatainkra”.

"Hát, megpróbáltuk, nem sikerült. Félek tőle, hogy kifárad a falu és marad minden a régiben" – mondta egy nő, aki egyébként nem volt érintett a közmunkában, ahogyan a megjelentek többsége sem. Egy másik nő szerint talán mégis lemondanak, elvégre Vajda is mondta, hogy így lesz, mert „már így is emberi roncsok lettek a nyomás alatt”. Abban biztos volt mindegyikük, hogy senki nem lépi át a törvényt, ahogyan a csütörtökin sem, bármit is állítottak a képviselők.

A rendőrség azért, biztos ami biztos, alaposan ellenőrizte a hazafelé tartókat. A településről kifelé vezető úton többeket igazoltattak, az autók utasait is, adataikat felírták. Az intézkedés okát a kérdés ellenére nem közölték, a válasz csak annyi volt: „mert igazoltatok".