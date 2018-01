Akkor sem hívták az orvost, amikor a baba sugárban hányni kezdett

Péntek reggel megkezdődött a szándékos emberöléssel vádolt oltásellenes L. Csaba és felesége, L. Ada tárgyalása. L. Csaba - amellett, hogy a magyar oltásellenes-mozgalom egyik legnagyobb hírnöke -, laposföld-hívő, chemtrail-hívő kommentjei is hozzáférhetőek a Facebookon. Öt évvel ezelőtt a házaspár hathetes kisfia meghalt, a vád szerint azért, mert agyvérzést kapott amiatt, hogy nem kapta meg a kötelező K-vitamint, és nem vitték időben orvoshoz, amikor sugárban kezdett hányni. L. Csabát és feleségét is meghallgatta a Budapesti Környéki Törvényszék a pénteki első tárgyalási napon. A házaspár nem érzi bűnösnek magát.

Három különböző módon ismertette a hathetes kisbaba halálát a pénteki tárgyaláson elhangzó ügyészi vádirat, a két szülői vallomás és az apa egy korábbi tévéinterjúja. A vádirat szerint a szülők mulasztása miatt lett vérzékeny és kapott agyvérzést a kisfiú, a venezuelai, többdiplomás anya szerint az orvosi ellátás közben maguk az orvosok okoztak nála agyi vérzést, a magát előadóművészként megnevező apa szerint is ez történt, mégpedig azért, hogy a csecsemő szerveit eladhassák a kórházi orvosokkal összejátszó szervkereskedők.

Az újszülötteknek adott kötelező K-vitamin szerepéről szólt a pénteki tárgyalás, ami a vádirat ismeretésével kezdődött, majd a másodrendű vádlottat, az anyát, L. Adát, végül az elsőrendű vádlott apát, L. Csabát hallgatta meg a bíróság.

Nem tudták, miért kellene K-vitamin

A házaspárnak eddig három gyereke született, a középső kisfiú halt meg. A vádirat szerint L.-ék második gyermeke 2012 novemberében legális otthon szüléssel született. A kisfiú a születésekor nem kapta meg a kötelező és szükséges K-vitamin adagot, a szülésnél a szülők szerint se a bába, se a gyerekorvos részéről sem merült fel, hogy be kellene adni ott és akkor a K-vitamint, ők pedig nem tudtak ennek szükségességéről. A bába és az orvos tanúvallomása ennek ellentmond, a vádirat szerint az újszülöttgyógyász tájékoztatta a szülőket a vitaminok szükségességéről.

A K-vitamin elsősorban a vérzékenység megakadályozása miatt fontos az újszülötteknek. Ha ennek beadását elmulasztják, súlyos esetben agyvérzéshez, gyomor- vagy bélrendszeri vérzéshez is vezethet a babáknál. Ezt azoknak az újszülötteknek, akik egészségügyi intézményben születnek, a szülés után rögtön beadják, majd otthon a szülő adagolja havonta.

A később meghalt kisfiú egy szegedi születésházban jött világra, születése után egyszer látta orvos, háromhetes korában, aki - mivel a szülésnél ez nem történt meg - pótlásként be is adta neki a kötelező és szükséges K-vitamin adagot. (A következő adagot egy hónappal kellett volna megkapnia a gyereknek, de addigra halott volt.) A másik kötelező újszülöttkori vitamint, a D-vitamincseppeket sem kapta meg a kisfiú, és bátyja sem, az apa szerint azért, mert éppen hiánycikk volt.

Mi történt a kisfiúval?

2012 decemberében L.-ék lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért arra kérték az egyik ismerősüket, egy időre fogadják be őket. 2013. január 1-jén a másfél hónapos csecsemő rosszul lett, sírt, míg végül délután - a vádirat megfogalmazása szerint - sugárban hányni kezdett. A család vendéglátója orvost akart hívni a gyerekhez, az anya viszont ezt nem engedte a férje beleegyezése nélkül, ezért felhívta az apát, L. Csabát. A vádirat szerint a távol lévő férfi telefonon megtiltotta, hogy orvost hívjanak, fogalmaz a vádirat.

L. Ada a bíróságon azt mondta, hogy úgy emlékszik az öt évvel ezelőtti eseményekre, hogy a gyerek 2013. január elsején 16-17 óra között kezdett el hányni, előtte nem volt semmi különös jele annak, hogy rosszul lenne. „Nem hiszem, hogy minden anya hívja az első hányásnál a mentőszolgálatot. Úgy tudom, hogy a hányás egy jel, de adni kell egy kis időt neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a gyerek meg fog halni. Azt hittem, valami baj van a pocakjával” - vallotta pénteken. A kisfiú összesen háromszor hányt, a harmadik alkalommal az anya szerint kevés vér is látszódott a hányadékban, és ekkor már nemcsak a háziak, hanem ő is úgy gondolta, hogy orvost kellene hívni. De mégsem orvost hívott, hanem a férjét. A harmadik hányás és a férj érkezése között emlékei szerint két és fél óra telt el.

Mivel a gyermek állapota késő estére sem javult, végül kihívták az ügyeletet. A vádirat szerint L. Csaba és felesége is akadályozta az újszülött helyszíni orvosi ellátását, kiabáltak és vádaskodtak az ügyeletes orvossal, majd később a mentősökkel is, akiket az ügyeletes értesített. A szülők ezt tagadják, az anya azt vallotta, hogy békében hagyták dolgozni az orvost, bár nem voltak vele elégedettek, el akarták utasítani az ellátását, ezt írásba is adták, és azt kérték, hadd vigyék a gyereket ők maguk kórházba.

"Az egyetlen dolog, amit kértem, hogy ne a fején keresztül adjon neki infúziót, mert nyitva van a kutacsa, érzékeny a feje, nem jó azt nyomogatni. Ennek ellenére két fejvénáját szétrobbantotta a gyereknek" - mondta L. Ada. Korábbi - a tárgyaláson felolvasott - vallomásában azt mondta, ettől a nyomogatástól lehetett agyvérzése a gyereknek. Azt is kifejtette, hogy további ok lehetett, hogy a kátyus út miatt a mentőautó a kórházba menet egy nagyot zökkent, ekkor a kisbaba tarkója beütődött a hordágyba.

A vád szerint azt is akadályozták a szülők, hogy a mentő elvigye a kórházba a kisbabát, de a hatályos törvényeknek megfelelően az újszülöttet mégis elvitte a mentő, kórházba került, ahol egy héttel később meghalt. A vádirat szerint a vitaminhiányból adódó vérzékenység okozta a kisbaba halálát.

Törvény szabályozza azt, hogy cselekvőképtelen beteg, cselekvőképtelen kiskorú, mint például L. Csabáék kisbabája esetén az orvosi ellátás és a védőnői egészségügyi szolgáltatás sem utasítható vissza. A hatályos magyar törvények határoznak arról is, hogy a kezelőorvos a kötelezettsége teljesítése érdekében szükség esetén a hatóságot is bevonhatja (1997. évi CLIV. törvény). L. Csaba és felesége, a venezuelai származású L. Ada ellen tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás.

Az újszülött szerveire pályáztak az orvosok, ezért halt meg

- legalábbis ezt állította L. Csaba az áltudományos műsorairól ismert VNTV 2014-es interjújában, egy évvel a kisfia halála után. A műsor készítői felelősségteljes szülőként mutatták be a férfit. A közel egyórás interjút azóta törölték a VNTV oldaláról, de valaki újra feltöltötte a webre, és a mai napig megtalálható a Youtube-on. L. Csaba ebben az interjúban nagyon részletesen elmondta, hogy szerinte miért halt meg a kisfia.

Megölték a kisfiamat. Elrabolták és megölték. Kivégezték. Brutálisan. És úgy, hogy semmi jogi következmény nem lehet rájuk nézve. Sőt, még talán próbálják a felelősséget ránk tolni.

Szervkereskedelem. (...) Benne vagyok a témában, hogy az egészségügyi ellátórendszer kapcsán milyen tömeges visszaélések vannak. De nem hittem volna, hogy csecsemőt kivégeznek a szerveiért" - fogalmazott az interjúban L. Csaba.

Ebben a videóban a férfi azt mondja, a másfél hónapos gyerek a szilveszter éjszakai tüzijátékoktól és petárdáktól nem tudott aludni, így másnap nagyon fáradt volt. Feltételezése szerint a vendéglátói romlott étellel kínálhatták meg a feleségét, ami az anyatejjel bejuthatott a kisbaba szervezetébe, aki ettől folyamatosan visszaköpte az anyatejet. A vendéglátók erőltették rá, hogy hívjanak orvost, akit brünhilda hölgyeménynek, tipikus napközis tanárnak nevezett, aki arra szakosodott, hogy kiossza a szülőket. A videóban ő is elmondja azt, amit a felesége a tárgyaláson, hogy az orvos nem találta a gyerek vénáját, ezért koponyáját kezdte nyomogatni, a tűt pedig a fejvénába szúrta. L. állítja, emiatt alakulhatott ki a csecsemőnél az agyvérzés,

nem pedig a K-vitaminhiány miatt, ami a későbbi boncolási jegyzőkönyvben állt.

A kórházban aztán szerinte a gyermeket "önhatalmilag leszedálták, bekábítózták, nyakszirten szúrtálták és agyi beékelődést provokáltak ki nála", állítja az interjúban a férfi. A feleségével együtt csak azt szerette volna, ha beengedik őket az intenzív osztályra, de állítása szerint erre egy tíz fős rendőr-delegációt rendeltek oda.

L. Csaba az interjúban

a vérzékenység okaként a bárium-mérgezés lehetőségét is tudni vélte, ami a chemtrail-repülőgépek következtében kerülhetett a levegőbe.

A chemtrail egy népszerű összeesküvés-elmélet, ami szerint a repülőgép maga után húzott kondenzcsíkjai mérgezők és az emberi egészségre károsak.

Hamis tanúzásra akarta rábírni vendéglátóját

Ezután a tévéinterjú után a L. Csabáékat vendégül látó család egyik tagja, Cs. Zoltán hosszú kommentben reagált, és állítja, hogy L. Csaba sztorijában rengeteg a valótlanság. Cs. leírja, hogy azért nem engedte a kisbaba anyja, L. Ada a mentők kihívását, mert erről csak a férje dönhet. A vádirat szerint is ez így van: a bírósági irat szerint a feleség a férj megkérdezése és jóváhagyása nélkül szinte semmilyen döntést nem hozott. (Ezt a házaspár a tárgyaláson cáfolta.) Cs. szerint az orvosnő teljesen szakszerűen járt el, nem nyomogatta erőteljesen a baba fejét, és rögtön az volt az első kérdése,

kapott-e a gyerek K-vitamint.

Mivel nem kapott, rögtön infúziót akart adni a gyereknek. De bármit is akart csinálni a doktornő, L. Csaba nem engedte, üvöltött vele a vendéglátója szerint. Ekkor már a felesége, Ada is sírva követelte, hogy tegyenek valamit. A kiérkező mentősökkel a férfi az utcán üvöltözött, hogy kínozzák a gyerekét. A kórházban szintén csak ordibálva vádaskodott, mire Cs. Zoltán azt mondta neki:

Te barom! Azokat szidod, akik a gyereked életéért küzdenek?

Miután rendőrségi ügy lett a dologból, Cs. Zoltán azt írja, a feleségét tanúként hallgatták ki, L. Csaba pedig arra próbálta őt rávenni, mondja azt a tanúvallomásában, hogy amikor a gyereket elvitte a mentő, semmi baja nem volt.

L. Csaba végül rágalmazás miatt beperelte Cs. Zoltánt ezért a bejegyzéséért, azonban Cs. nem volt hajlandó visszavonni a nyilatkozatát és bocsánatot kérni. A tárgyalás előtt az Indexnek azt mondta, mivel ez a nyilatkozata hozzáférhető a neten, most nem szeretne újabb nyilatkozatot tenni a sajtónak.

Védőoltás? Inkább méreginjekció

L. Csaba a pénteki tárgyaláson azt mondta, hogy kisfia halála után felhagyott oltáskritikus tevékenységével.

Ugyanakkor a férfi évekig megrögzött oltás- és orvosellenes ismereteket hangoztatott tv-műsorokban és blogbejegyzésekben emelt szót a védőoltások szükségessége ellen. 2010-ben megalapította az Oltáskritikus Életvédők Szövetségét, egy Facebook-csoportban áltudományos cikkekkel és videókkal állította, a vakcinák kártékonyak, sőt életveszélyesek, azonnal daganatot okoznak és a betegségek és különféle szövődmények pont az injekciók hatásai miatt alakulnak ki. L. Csaba oltáskritikus Facebook-oldalának majdnem hétezer követője van, L-t a többezres követőbázist Felelősen Gondolkodó Szülők Szövetségének nevezi.

A csoport egyik kommentjében az Oltáskritikus Életvédők Szövetsége például ezt írja:

az orvosok gőgösek, és megkérdőjelezik az Isteni Teremtés bölcsességét.

Egy másik kommentben pedig méreginjekciónak nevezi a védőoltásokat, amik szerinte rövidtávon is romboló hatást okoznak, de ha nem is csecsemőkorban, évtizedekkel később, már felnőttként is "a mellékhatások kinyírják az embert."

Az Oltáskritikus Életvédők Szövetségének egyik bejegyzése a fényevést is élteti. Ebben azt írják,

a szervezetnek nem kalóriára, hanem napfényértékre van szüksége.

Azt írja, "egy ekvádori fényevő házaspár úgy vállalt gyermeket, hogy nem ettek a várandóság alatt sem. A baba tökéletesen egészséges, és nem igényel kaját. (...) A fényevő emberek egyébként nem koplalnak, hanem finomenergiát, éteri erőket emésztenek.

Felemelő élmény, az ember néhány hét után érzi, hogy a csakrái által felvett energiákat emészti a gyomra.

Az egyik válaszkommentre, amiben azt kérdezik, hogy ha tényleg csak a fénnyel jól lehet lakni, akkor Afrikában miért halnak annyian éhen, erre pedig azt felelte az Oltáskritikus Életvédők Szövetsége:

"Mert erősek a hiedelmeik. Te meghalnál négy hét koplalás után, mert azt tanultad, hogy így van, és elhitted. Én ismerek több olyan embert, aki sok éve nem evett semmit."

A tárgyalási nap végeztével az apa kihallgatását félbeszakította a bíró, a per márciusban folytatódik.

(Borítókép: Huszti István / Index)