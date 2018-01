MSZP: Orbán suttyomban végrehajtotta a Soros-tervet

Az MSZP szerint Orbán Viktor suttyomban végrehajtotta a Soros-tervet, miután a külügyminisztérium helyettes államtitkára elismerte, hogy Magyarország befogadott 1300 menekültet.

Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár szerdán a Times of Malta című lapnak adott interjújában azt mondta: Magyarország nem fogadja el az uniós áthelyezési kvótát, de csak tavaly is titokban befogadott 1300 menekültet. Ezeknek az embereknek a kilétét az ő biztonságuk érdekében nem hozták nyilvánosságra.

Az interjúból az nem derült ki, hogy pontosan kikre gondolt Altusz Kristóf: arra a néhány emberre, akik a tranzitzónákban jelentkezve valóban jogosultak oltalmazotti vagy menekültstátuszra, a kopt keresztényekre vagy a letelepedési kötvények által magyar állampolgárságot szerző külföldiekre. A Times of Maltának adott interjút olvasva az Index csütörtökön kérdéseket tett fel a Belügyminisztériumnak és Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, hogy pontosan kikre utalhatott a külügyi helyettes államtitkár, de választ eddig nem kaptunk kérdéseinkre.

2015-ben Balog Zoltán humánminiszter mondta azt, hogy ezer közel-keleti keresztény családot fogadott be Magyarország, Orbán Viktor pedig szintén 2015-ben több külföldi lapnak nyilatkozva beszélt arról, hogy Magyarország az elmúlt öt évben 1500 családot fogadott be az arab tavasz után, köztük a koptokat is. A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője viszont 2015-ben azt mondta: egyáltalán nem találkozott az ide menekített koptokkal, pedig az egyház híveinek ez az egyik első dolga, ha külföldre érkeznek.

Az interjúban Altusz azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország különbséget tesz gazdasági migránsok és valódi menekültek között. Aki az utóbbi kategóriába tartozik, valóban veszélyben van, valóban menekül, annak Magyarország is menedéket nyújt.

Az MSZP szerint Orbán Viktornak tisztáznia kell a helyzetet: valóban több menekültet fogadtak-e be annál, mint amennyit az uniós kvóta szerint kellett volna? Az MSZP szerint amennyiben ez tényleg igaz, akkor az egész menekültellenes kampányról bebizonyosodott, hogy nem szólt másról, mint a Fidesz szavazóinak becsapásáról.