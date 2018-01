Stop Soros néven új kormányzati törvénycsomag készült

Szerdán kormányülést tartottak, amelynek szünetében Pintér Sándor belügyminiszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő bejelentették, hogy milyen további lépéseket tesz a kormány Soros György ellen a nemzeti konzultációt követően.

Három törvénycsomagból álló tervezetet tárgyalt a kormány. Nem nyújtják be rögtön a parlamentbe, hanem társadalmi vitára bocsájták. A három törvény:

Az illegális migrációban résztvevő, azt támogató szervezeteket adatszolgáltatásra köteleznék. Bíróságnak kell kiadniuk az adatokat, és transzparens lesz az adatbázis. A nyilvántartásba vételen túl, annak a szervezetnek, amelyik több pénzt kap külföldről, mint Magyarországról, magyar állampolgároktól, a külföldről kapott támogatásának 25 százalékát lesz köteles illetékként befizetni. A pénzt a NAV fogja beszedni. Ha nem teljesítik az elvárásokat a szervezetek, akkor az ügyészségnek kell akcióba lépnie. Ha az ügyészség jogosulatlan tevékenységet vél felfedezni, akkor bírósághoz fordulnak. Létrehozzák az idegenrendészeti távoltartás intézményét: az érintett külföldi állampolgárokat Magyarországról távol tartanák, a magyarokat pedig a schengeni határ 8 kilométeres körzetétől tartanák távol bizonyos esetekben.

A törvények szöveget holnap lehet majd olvasni. Kovács Zoltán ezt Stop Soros törvénycsomagnak nevezte.

Azok a szervezetek, amelyek bevallják, hogy résztvesznek a bevándorlás szervezésében, azokra a Stop Soros törvénycsomag határozatai fognak vonatkozni. Akik nem vallják be, azokkal szemben szankciókat akar alkalmazni a kormány. A kormány az önbevallás tekintetében önbevallást vár el a civilektől.

A 444 kérdésére Pintér azt mondta, hogy Soros György nem végez illegális migrációt támogató tevékenységet. Ez a megállapítás azért elég különös az elmúlt év kormányzati kommunikációjának tükrében.

Az Index kérdésére, hogy pontosan mi volt az a kényszer, ami indokolttá tette a törvényjavaslat-csomagot, Pintér úgy felelt: az állampolgári elvárás. Kovács szerint a Soros-szervezetek fokozódó aktivitása is szükségessé lett a törvényjavaslatokat.

Mráz Ágoston Sámuel, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője arról beszélt a Magyar Időknek, hogy a kormány akcióterve "szimbolikus védekezőeszközt" biztosít Soros ellen a következő három hónapban. Magyarul: nincs túl sok értelme.

Mráz Ágoston arról is beszélt, hogy intézkedés (akcióterv) "a választással is összefügg, hiszen a legutóbbi nemzeti konzultáció is megmutatta, hogy majdnem 2,5 millió magyar polgár fontosnak tartotta a Soros György beavatkozása elleni kormányzati fellépést". Ez azt is jelenheti, hogy a Soros-elleni akcióterv pusztán kampányfogás.

A fideszes kutató egyébként tavaly ősszel elismerte, hogy a közpénzmilliárdokból lebonyolított Soros-ellenes nemzeti konzultáció hasznos a Fidesznek, mert egyben tartja a szavazótáborát.