Elnapolta a szegedi járásbíróság a Katona Magda néven ismert tolmács ügyét, miután a vádlott elfogultsági indítvánnyal állt elő az eljárást lefolytató Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és közvetve a kecskeméti nyomozóügyészséggel szemben. A per így csak április 26-án kezdődik.

Meghamisította a röszkei tömegzavargás miatt indult büntetőeljárásban az egyik megvádolt migráns nyilatkozatát, úgy, hogy az a fiatal fiú vallomásával ellentétes értelmű lett. „Fordítása sok kreációt és kitalált eseményt tartalmazott, amelyek jelentősen megváltoztatták a forrásszöveg által kommunikált üzenetet. A vádlott fordítása több mint 50 %-ban tartalmilag eltért a forrásszövegtől. A fordítás a bíróságra érkezését követően a büntetőügy irataihoz csatolásra került és azt felhasználták a bizonyítási eljárás során” - az idézet nem egy kormány által tiltólistára tett „sorosista, migrációt segítő szervezettől”, hanem az ügyészségtől származik, abban az ügyben, amelynek tárgyalása kedden kezdődött volna a Szegedi Járásbíróságon. A vádemelésről tavaly májusban döntöttek, a per kezdetére azonban nyolc hónapot kellett várni és hamar kiderült, hogy az első tárgyalási nap végül további három hónapot csúszik.

A vádlott nem más, mint a kormányközeli médiumokban a migrációt többször is a kormány narratívájának megfelelően leíró Dr. Y-né Dr. K Naszrin. A 63 éves, Afganisztánban is élt, Katona Magdaként ismert magyar asszony nemegyszer saját ügyében is nyilatkozott, anélkül, hogy a cikkből kiderült volna, hogy ő maga az eljárás érintettje. (Cikkünk állításaival szemben helyreigazítást kezdeményezett, ám azt a bíróság nem tartotta indokoltnak.)

A Katona Magda félrefordításra a röszkei per során derült fény, amikor a szír fiú nem ismert rá a neki tulajdonított szavakra, mire a bíró lektoráltatta az írásos fordítást, és mikor a lektorálás a fiút igazolta, feljelentést tett.

„Nem fognak itt maguk forgatni” - kiáltott rá az újságírókat meglátva már a folyosón Katona, aki mellett két fegyveres rendőr állt az ügyvéddel együtt. A fegyveres rendőri védelmet Katona maga kérte, arra hivatkozva, hogy őt életveszélyesen megfenyegették.

A mindössze néhány perces per lendületesen kezdődött, Katona azonnal a bíróhoz szaladt a folyosói felvételek miatt, a bírónő alig tudta őt visszatessékelni a vádlottak padjára. Később is többször figyelmeztette őt a bíró, hogy megbírságolja, amennyiben, továbbra is engedély nélküli közbeszólásaival zavarja meg a tárgyalást.

A per kezdetén a bíró elutasította a Katona Magdaként közismert, több közel-keleti nyelvet beszélő asszony indítványát a zárt tárgyalásra vonatkozóan, és elutasította azt a követelését is, hogy kizárja a perből a sajtó egy részét, így az Indexet, amellyel állítása szerint perben áll.

Katona harmadik indítványa azonban alkalmas volt arra, hogy a pert ne lehessen érdemben tárgyalni. Decemberben ugyanis elfogultságot jelentett be a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ellen. Ezt az indítványt még nem bírálták el, így a pert a bíróság kénytelen volt elnapolni.

Noha ez Katona indítványának következménye volt, mégis ő nehezményezte az elnapolást, kifogásolva, hogy a következő - érdemben első - tárgyalási napra így csak április 26-án kerül sor. (Katona így arra is lehetőséget kap, hogy külföldre utazzon, ez irányú szándékát jelezte a bíróságon, amely szerint ennek nincs akadálya, amennyiben minden ehhez szükséges irata rendelkezésre áll.)

Mocskos hiéna - kiáltotta az újságírók felé, majd a fegyveres rendőrökkel azt közölte, hogy az Index újságírója a vécébe is követni akarta, jó lenne őt igazoltatni. A rendőrök csendben fogadták az asszony követelését, közben ügyvédje is arra kérte őt, se vele, se mással ne kiabáljon.

Katona Magdaként ismert, több közel keleti nyelvet beszélő tolmács nem először áll bíróság előtt, korábban egy olyan ügyben, amelyben eredetileg maga tett feljelentést: eszerint megvádolt egy nőt azzal, hogy az a kutyáját ráuszította és rátámadt, a térfigyelőkamerák felvételéből azonban az ellenkezője derült ki. K. Naszrin első fokon nyolc hónap börtönt kapott, két évre felfüggesztve. Az erről megjelent információ miatt Naszrin helyreigaítást kért, erre azonban végül nem került sor. Az ügyészség maga is büntetett előéletűként ír K. Naszrinról.