Elutasították a perújítási kérelmet Sukoró-ügyben

Elutasította Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. korábbi vezérigazgatója védőjének a Sukoró-ügyben benyújtott perújítási kérelmét a Szegedi Ítélőtábla - tájékoztatta a bíróság szerdán az MTI-t.

A védő a Szolnoki Törvényszék, a Szegedi Ítélőtábla, valamint a Kúria ítéletével szemben terjesztett be perújítási kérelmet. A Szegedi Ítélőtábla viszont úgy vélte, hogy Tátrai védője nem nyújtott be olyan új bizonyítékot, ami "valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni". Az ítélőtábla végzése ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül Tátrai Miklós védője fellebbezést jelenthet be.

Tátrai Miklós augusztus közepén vonult be a veszprémi börtönbe azt követően, hogy a bíróság első fokon elítélte, másodfokon felmentette, majd a Kúria megint bűnösnek mondta ki. A Gyurcsány-kormány idején a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkori vezérigazgatója a vád szerint 1,2 milliárd forintos kárt okozott. Tátrai Miklóst három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hűtlen kezelés kísérlete miatt.