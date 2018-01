A Jobbik titkos hangfelvétele szerint a Fidesz tőle nyúlja az ötleteit

A Jobbik hétfőn egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amin a fideszes Tállai András, a NAV-ot is vezető NGM-államtitkár – legalábbis a hang alapján egyértelműnek tűnik, hogy Tállai az – meglepő őszintéséggel beszél arról, hogyan nyúlja le a Fidesz sorban a Jobbik témáit, hogy így fogyjon a levegő a Jobbik körül.

A következő hangzik el a felvételen:

„Hát nincsenek könnyű helyzetben az ellenzéki pártok. Nem azért, hogy én sajnálom őket, csak hogy ha most belekezdtem ilyen nagypolitikai fejtegetésbe, akkor egy mondattal hagy térjek ki. Beszéljünk a Jobbikról. Hát megállt a, megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amelyeket a Jobbik mondott, hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a problémafelvetés valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt. Azért valljuk be őszintén, hogy azért

ODAFIGYELÜNK, HOGY MIT MOND A JOBBIK, ÉS HÁT PRÓBÁLJUK AZT MEGCSINÁLNI A PARLAMENTBEN. ILYEN EGYSZERŰ. ÍGY AZTÁN FOGY A LEVEGŐ, MEG FOGY A TÉMA”.

Telefonon kerestük Sneider Tamás jobbikos alelnököt, aki a felvételt a Youtube-ra feltöltötte, hogy mit lehet tudni a felvételről. Például az sem egyértelmű, hogy mikor készült. Van ugyan benne egy olyan mondat, hogy a választások előtt, tehát lehetett tényleg a 2014-es választások előtt is, de a felvétel készülhetett röviddel utána is, ahogy akár mostanában is.

Sneider azt mondta az Indexnek, a szöveget kapták, de csak ennyit, amennyi a felvételen hallatszik. Úgy tudják, ez az elmúlt 2 hónapban készült, és Tállai egy belső eligazításon beszélt erről fideszeseknek. A kérdésre, hogy mi a bizonyíték arra, hogy ez most készült, és nem mondjuk a 2014-es választás előtt Sneider azt mondta, erre egyelőre nincs garancia vagy bizonyíték.

Ahogy egyébként arra sincs bizonyíték, hogy a felvétel eredeti, és az idézett rész vágatlan lenne.

A kérdéseinkkel Tállai Andrást is megkerestük. Amint válaszolt, frissítjük cikkünket.