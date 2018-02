Rogán találmánya máris fialt, Lázár szőlősgazda lett

Cikkünk frissül

Rogán Antal feltalálói karrierje rakétastartot vett

A miniszter a tavalyi 446 ezer forintos takarékbetétjéhez hozzácsapott egy kicsit, most 691 ezres a megtakarítása, ami viszont nagy változás, az az, hogy visszafizette a 27 milliós bankkölcsönét. És hogy miből törlesztett ennyit? Erre is van magyarázat: a Mobilsign Kft-től kapott eseti jövedelmet "találmány hasznosítási díjként", mégpedig 25 millió forintot. Itt írtunk bővebben Rogán Antal mesébe illő feltalálói karrierjéről. Micsoda szerencse, hogy pont majdnem annyit kapott így, mint amennyi banki tartozása volt.

De a banki hitel törlesztésével még nincs vége az adósságoknak: a politikus még mindig lóg valakinek 18 millióval, vagy szebben megfogalmazva továbbra is van 18 millió 200 ezer forint magánszeméllyel szembeni tartozása.

Az autója továbbra is ugyanaz az Audi A3-as, mint eddig, és bevallott ingatlanvagyona is változatlan: egy lakás a II. kerületben és egy nyaraló Balatonlellén, valamint több szakonyfalui ingatlan.

Lázár János szőlőt vett, és hozzá egy Land Rovert

A Miniszterelnökség minisztere egy évvel korábbi vagyonnyilatkozata szerint akkor 6 millióval csökkentette a tartozásait, most azonban 12 millióval növelte, így milliókban számolva mínusz 81, 75, 87 millió az elmúlt három év adata. Bár a 40 milliós magánszemélynek tartozását 32 millióra csökkentette, banki tartozása 35 millióról 55 millióra nőtt. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a huszonikszedik ingatlanjaiként szerepel két új tétel: Mádon vett közel két hektár szőlőt, illetve Hódmezővásárhelyen 8 hektár szántót. A készpénzállománya is csökkent két millióval. Autóügyileg szépen gyarapszik a miniszter: 2016-os vagyonnyilatkozatában nem volt autója, 2017-esben lett egy Mercedes V-osztályú autója, az ideiben pedig megjelent egy Land Rover Defender is. Ez jól jön majd a mádi szőlőben.

Miniszteri fizetése - havi 1,1 millió - és képviselői illetménye - havi 224 ezer - mellé Lázár osztalékból és földbérleti díjból időszakosan 12 millióhoz jut, erdőgazdálkodóként pedig egyszer kapott 3 milliót.

A fideszes adóskirályok

L. Simon László negyedmilliárdos hitelből vett szőlőket 2017-ben, legalábbis mi így rakjuk össze a sztorit: a képviselő vagyonnyilatkozatában két gárdonyi és négy seregélyesi ingatlan szerepel 2017-es szerzéssel, a gárdonyi szőlő 0,6 hektár, a seregélyesi összesen 65 hektár. Cserébe lett 255 milliós banki tartozása, és 28 millióval lóg magánszemély(ek)nek.

Bánki Eriknél is hasonló lehet a helyzet: korábban is voltak földjei, de a tavalyi állapothoz képest vett 7,2 hektár szőlőt és különböző helyeken összesen közel száz hektár szántót. A banki tartozása viszont nagyon megugrott: 2016-ban 56 millió forint volt, tavaly már 242.626.000 forint. Cégeiben tagi kölcsön címén 2016-ben összesen 84 milliója volt, 2017-ben "csak" 21,9 millió. A képviselő mellesleg megvált BMW autójától, viszont megtartotta BMW robogóit, bankszámláján majdnem 2 millióval több van, készpénze 2 millióról 5-re nőtt, és az egyéb megtakarítását is megduplázta, 3,5 millióról 7-re, továbbá bejött 5 millió részvényeladásból.

Győrffy Balázsnak már két éve is magyarázkodnia kellett, hogy miből törleszti a gigantikus hitelét. Most egy év alatt 247,7 millióról 222,2 millióra csökkent a tartozása, ez 25 milliós törlesztés. Magánszemélyeknek továbbra is 10 millióval tartozik. A megtakarítása nem változott, továbbra is 30 ezer euró. A politikus a nyilatkozatába beírta, hogy a családi gazdaságának a bevétele 34 millió, emellé kapott 27 milliós normatív támogatást, és 36 milliós kiadásuk volt.

Németh Szilárd ráállt a hitelkártyára, és máris tartozásba verte magát

A rezsibiztos ingatlanhelyzete nem változott, továbbra is 3 csepeli ingatlanja van (ház, szövetkezeti ház, gyümölcsös), a pénzeit viszont kicsit átrendezte: 1,6 milliós bankszámlája most már 3,3 milliós, viszont összeszedett 660 ezres hitelkártyatartozást mellé. A politikus továbbra is rendesen fizeti a negyedéves 162 ezres nyugdíjkötvényét és éves 500 ezres, meg nem nevezett témájú biztosítását.

Fotó: Huszti István Németh Szilárd

Egyre nagyobb bajban van Kövér László

Valami nagyon viszi a pénzt a fideszes házelnöknél, mert a tavalyi 10 milliós banki tartozása egy forinttal nem változott, viszont bankszámláján a tavalyi 4 millióhoz képest idén már csak 600 ezer forinthoz tud hozzájutni. Ráadásul, míg másfél milliós hozománybiztosítása 80 ezerrel nőtt, addig a 3,2 milliós életbiztosítása 334 ezer forintra csoffadt. A havi bruttó jövedelme 1,7 millió forint, ezen kívül megmaradt a szigetszentmiklósi háza és a Skodája is.

Gyurcsány a családot segíti a 228 millióból

A DK-elnök közleményt küldött szét, eszerint "2016-ban eladta az Altus Befektetési Zrt. –t, a bevétel után a közterheket befizette, a nettó bevétel nagy részét értékpapírokba fektette. A tulajdonában álló Altus Portfólió Kft. fizette osztalékból bruttó 228 millió forintos jövedelme származott. A cég eladásából feleségének, Dobrev Klárának 168 millió forintot juttatott. Anna lánya megvásárolta Dobrev Klára által használt 12 éves Opel Zaphirát, Bálint fia pedig Apró Piroska 10 éves VW Passatját. Péter fia Pesterzsébeten 57, Bálint Erzsébetvárosban 40 m2 –es lakást kapott szüleitől. Két másik fiának, Tamásnak és Mártonnak vagyona nincs."

Amit pedig mi láttunk, az a következő: a politikus nem áll sokkal rosszabbul, mint korábban: egy jó 605 milliós megtakarítás - bár ez 36 millióval kevesebb értékű értékpapír a tavalyihoz képest - mellett sikerült a 228 milliós osztalékot kivennie. A 60 millió körüli tartozása kicsit kevesebb mint 2 millióval csökkent. Gyurcsány ingatlanjainak száma nem változott, ugyanaz a pápai lakása és kötcsei családi háza van. Autója továbbra sincsen.

Szijjártó Péter egyelőre nem törleszt a szüleinek

A külügyminiszter egy kicsit hozzátett az értékpapírjaihoz, egymillióról 1,4 millióra növelte az értéküket, a biztosítási eszközalapjai pedig 520 ezerről 620 ezerre nőttek. A bankszámláját 2,5 millióról 4,9 millióra növelte, és csak remélni tudjuk, hogy nincs családi feszültség abból, hogy mindemellett a szülőknek egy fillért sem törlesztett, továbbra is 30 millióval tartozik nekik. A miniszter ingatlanhelyzete nem változott, egy győri ház, három balatonedericsi ingatlan, és a dunakeszi házuk fele van a nevén.

Vona Gábor 1,7 milliót akasztott le a fideszmédiától

A Jobbik pártelnökéé lenne az egyik legunalmasabb vagyonnyilatkozat, ha nem dobta volna fel azzal, hogy az egyéb közlendőkbe beírja a sérelemdíjakat, amiket a kormányközeli médiától kapott, ezeket vélhetően a bíróság ítélete neki a lejárató cikkek miatt. Eszerint az Insider Media Kft.-től (ez a Pesti Srácok kiadója) 600 ezret, a Riposttól 750 ezret, a Modern Media Grouptól (ez pedig részben Habonyé) 400 ezret tehetett zsebre. Egyébként továbbra is csak egy bárdudvarnoki legelője van, az OTP Prémium megtakarítását pedig 430 ezerről 500 ezerre növelte.

Kósa Lajos eladta a robogóját, de még mindig mínuszban van

Kósa Lajos tárca nélküli miniszter adóbevallásában nem sok változás történt tavalyhoz képest. Tartósan bérelt Mercedes Viano autója és nemrég vásárolt BMW GT 650-es robogója is megvan, megvált viszont korábbi örökségétől, egy másik BMW robogótól. Orrkiülős csónakja továbbra is megvan, ennek negyedrészt tulajdonosa vagyonnyilatkozata szerint. Tartozásai (banki és magánszemély felé) közel 3 millióval csökkentek, így 25 millióval tartozik, bankszámláján továbbra is 2,4 millió forint van. frakcióvezetőségből viszont előrébb lépett: miniszteri fizetése havi 1,1 millió forint.

Pintér Sándor a világ leglágyszívűbb hitelezője

A belügyminiszter ingatlanjaiban nincs változás, továbbra is 23 van neki. Megvan az 1995-ben örökölt Wartburgja is. A pénzét, ha jól számoltuk, kábé 15 féle formában tartja, van köztük részvény, államkötvény, befektetési jegy, kincstárjegy, 50 dollártól a sokmillió forintig. Csak a legnagyobbakat mondjuk: 10 milliós OTP-folyószámla, 685 ezer dolláros devizaszámla, 63 ezer eurós eurószámla. Tavaly ezek a számok 5 millió, 681 ezer és 150 ezer voltak. A felesége nevén 8 befektetési forma van, köztük egy 21 milliós folyószámla és egy 20 milliós kincstárjegy.

A belügyminiszter-exrendőr elég türelmesnek tűnik az adósai felé, egy fillért sem hajtott be a kintlévőségeiből, pedig a cégei eladásából félmilliárdot vár 2013 óta, családi-baráti kölcsönökből összesen 605 millióval tartoznak neki.

Molnár Zsolt beújított egy minimum tízmilliós verdát

A szocialista Molnár Zsolt, azon túl, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elnökeként Soros Györgynek ír levelet, hogy tisztázza már magát, mert nem fogja elhinni, a fideszesek miket mondanak önről, szóval emellett lecserélte az öt éve használt Audi A6-osát egy vadiúj Volkswagen Arteonra, ami körülbelül 9-10 millióról indul. Bankszámláján az előző bevalláskor 2 millió volt, most már csak 900 ezer. Tavalyi vagyonnyilatkozatában szerepelt egy ingatlan, amit bérbe adott havi 80 ezerért. Most is szerepel egy ingatlan, amit bérbe ad, évi 520 ezerért. Ha ugyanarról az ingatlanról van szó, akkor ez így majdnem a felére jön ki havonta, mint a tavalyi bevallásában szereplő bérleti díj. Szerencsés bérlő!

A több százmillióval rendelkező Seszták végre megadta a 3 millát

Seszták Miklós fejlesztési miniszter mint a mágnes, úgy vonzza a pénzt. Képviselői és miniszteri fizetése semmi ahhoz képest, hogy egyrészt ügyvédi irodájától az előző bevallás szerinti 60 milliónál is többet, most már 65 millió osztalékot vett fel. A Seszták és Társai Ügyvédi Iroda egyébként egy klasszikus sikersztori: 2014-ben még csak 15 milliót, 2015-ben 35,9 milliót, 2016-ban bruttó 60,9 millió forintot fialt neki. Ebből lett most már 65.340.000. Persze ez is aprópénz ahhoz képest, hogy a 2015-ös 216 milliós, majd 2016-os 289 milliós megtakarítása után most már 300 millió fölé ment; egészen pontosan 306.000.000 forint. Három kisvárdai háza és két budapesti lakása még mindig megvan. De a legmegnyugtatóbb az, hogy a sok-sok milliós megtakarítás mellett végre eltűnt az a furcsa, csúnya három milliós tartozása valami magánszemélynek. Nem is szép dolog fillérekkel tartozni, amikor tele a pénztárcánk pénzzel.

További nyilatkozatok, röviden:

Balog Zoltán Emmi-vezér szépen, komótosan gyarapodott. 1,1 milliós havi miniszteri fizetése változatlan, de a tavalyi 988 ezer forintos kincstárjegye idén már 1,2 milliós, és takarékbetétben is több van: a tavalyi 3,7 millióhoz képest 7,2 millió. Viszont euróban kevesebb: a tavalyi 8380 euróhoz képest csak 6309.

Emmi-vezér szépen, komótosan gyarapodott. 1,1 milliós havi miniszteri fizetése változatlan, de a tavalyi 988 ezer forintos kincstárjegye idén már 1,2 milliós, és takarékbetétben is több van: a tavalyi 3,7 millióhoz képest 7,2 millió. Viszont euróban kevesebb: a tavalyi 8380 euróhoz képest csak 6309. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter élen jár az államkötvény népszerűsítésében: tavalyi 4.250.000 forintjához képest idén már 6 milliónyi államkötvénye van. Tartozását pedig szépen, ahogy kell, csökkentette: 4 és fél millióról 3,7 millióra. Miniszteri fizetése változatlanul 1,1 millió forint.

nemzetgazdasági miniszter élen jár az államkötvény népszerűsítésében: tavalyi 4.250.000 forintjához képest idén már 6 milliónyi államkötvénye van. Tartozását pedig szépen, ahogy kell, csökkentette: 4 és fél millióról 3,7 millióra. Miniszteri fizetése változatlanul 1,1 millió forint. Fazekas Sándor agrárminiszter vett 300 könyvet, így már 7300 kötetes a könyvtára. Más egyéb változás nincs a nyilatkozatában.

agrárminiszter vett 300 könyvet, így már 7300 kötetes a könyvtára. Más egyéb változás nincs a nyilatkozatában. Simicskó István honvédelmi miniszternek továbbra sincs semmije, csak megtakarítása, ezt a tavalyi 49,5-ről 53,6 millióra növelte. Viszont másik egyetemre váltott: tavaly a Közszolgálati Egyetemen tanított 160 ezerért, most a ZSKE-n 90 ezerért.

honvédelmi miniszternek továbbra sincs semmije, csak megtakarítása, ezt a tavalyi 49,5-ről 53,6 millióra növelte. Viszont másik egyetemre váltott: tavaly a Közszolgálati Egyetemen tanított 160 ezerért, most a ZSKE-n 90 ezerért. Tállai András NAV-elnök, államtitkár eladta az egyik mezőkövesdi lakását, egy 54 négyzetméterest, így már csak 8 ingatlanja van. Anyagi helyzete alig változott, 35 milliós megtakarítása van, és 27 millióval tartozik. Viszont már nem ír adóügyi szaklapokba, emiatt havi félmilliós honoráriumtól esik el.

NAV-elnök, államtitkár eladta az egyik mezőkövesdi lakását, egy 54 négyzetméterest, így már csak 8 ingatlanja van. Anyagi helyzete alig változott, 35 milliós megtakarítása van, és 27 millióval tartozik. Viszont már nem ír adóügyi szaklapokba, emiatt havi félmilliós honoráriumtól esik el. Semjén Zsolt vagyonában csak annyi változás van, hogy a 3 milliós megtakarítását 4 millióra növelte. Antik bútorai még mindig megvannak.

vagyonában csak annyi változás van, hogy a 3 milliós megtakarítását 4 millióra növelte. Antik bútorai még mindig megvannak. Fodor Gábor liberális politikus változatlanul felerészt tulajdonosa egy XIV kerületi lakásnak, egy gyöngyösi családi háznak és egy balatonmáriafürdői nyaralónak. Havi jövedelme sem változott, az a képviselői fizetése, 747 ezer forint. Autói továbbra is a '87-es Ford Orion, illetve a Skoda Superb, utóbbit lízingeli. Fodornak továbbra sincs tartozása, és végre megtakarításai zuhanása is megállt. Míg 2015-ben 7,1 milliója volt, addig 2016-ra 3,8 milliója maradt. Legfrissebb vagyonbevallása szerint azonban örömhír: 4,3 millióra kapaszkodott vissza. "Reméljük, '18-ban is alapemberként számítanak rá egy esetleges balos összefogásban, és átlendülhet a nehéz időszakon" - írtuk tavaly, most is aktuális.

liberális politikus változatlanul felerészt tulajdonosa egy XIV kerületi lakásnak, egy gyöngyösi családi háznak és egy balatonmáriafürdői nyaralónak. Havi jövedelme sem változott, az a képviselői fizetése, 747 ezer forint. Autói továbbra is a '87-es Ford Orion, illetve a Skoda Superb, utóbbit lízingeli. Fodornak továbbra sincs tartozása, és végre megtakarításai zuhanása is megállt. Míg 2015-ben 7,1 milliója volt, addig 2016-ra 3,8 milliója maradt. Legfrissebb vagyonbevallása szerint azonban örömhír: 4,3 millióra kapaszkodott vissza. "Reméljük, '18-ban is alapemberként számítanak rá egy esetleges balos összefogásban, és átlendülhet a nehéz időszakon" - írtuk tavaly, most is aktuális. A vád alá helyezett fideszes Mengyi Roland vagyonnyilatkozatában annyi változás történt, hogy egy év alatt 731 ezerrel csökkent a pénze, már csak 1 millió van a számláján.

vagyonnyilatkozatában annyi változás történt, hogy egy év alatt 731 ezerrel csökkent a pénze, már csak 1 millió van a számláján. Simonka György a másik fideszes, aki körül hatósági eljárás zajlik, neki 1 millióval csökkent a készpénze, minden egyéb maradt a régiben.

a másik fideszes, aki körül hatósági eljárás zajlik, neki 1 millióval csökkent a készpénze, minden egyéb maradt a régiben. Farkas Flórián köszöni, jól van. A parlamentben nem fárasztotta magát felesleges felszólalásokkal idén sem, és tartalékai sincsenek, viszont cserébe egy picit faragott tartozásain. Pénzintézettel szemben fennálló tartozása 3.196.041 forintról 2.300.000 forintra csökkent, míg a magánszeméllyel, vagy személyekkel szemben fennálló tartozása 9 és fél millióról 7 és fél millióra csökkent. Autója továbbra sincs, csak egy szolnoki családi ház.

köszöni, jól van. A parlamentben nem fárasztotta magát felesleges felszólalásokkal idén sem, és tartalékai sincsenek, viszont cserébe egy picit faragott tartozásain. Pénzintézettel szemben fennálló tartozása 3.196.041 forintról 2.300.000 forintra csökkent, míg a magánszeméllyel, vagy személyekkel szemben fennálló tartozása 9 és fél millióról 7 és fél millióra csökkent. Autója továbbra sincs, csak egy szolnoki családi ház. Az LMP-s Szél Bernadett nek semmi változás nincs a vagyonában, egy budakeszi és egy pátyi házat leszámítva töküres az idei nyilatkozata is. Viszont legalább megtudhattuk, hogy a Parlamenttől ingyenes használatra kapott két zászlót farúdon, mindkettőhöz kétágú műkőtalp járt, mindez összesen bő 80 ezer forintot ér.

nek semmi változás nincs a vagyonában, egy budakeszi és egy pátyi házat leszámítva töküres az idei nyilatkozata is. Viszont legalább megtudhattuk, hogy a Parlamenttől ingyenes használatra kapott két zászlót farúdon, mindkettőhöz kétágú műkőtalp járt, mindez összesen bő 80 ezer forintot ér. A szintén LMP-s Hadházy Ákos lecserélte a lízingelt autóját, egy Skoda Octaviát egy Skoda Kodiaqra, viszont pénzügyileg rosszabbul áll, mint tavaly: 1,1 milliós megtakarítása és 16,8 milliós tartozása van, tavaly még 1,4 millió és 16,2 millió volt ez a két szám.

lecserélte a lízingelt autóját, egy Skoda Octaviát egy Skoda Kodiaqra, viszont pénzügyileg rosszabbul áll, mint tavaly: 1,1 milliós megtakarítása és 16,8 milliós tartozása van, tavaly még 1,4 millió és 16,2 millió volt ez a két szám. A Fidesz szóvivője, Halász János vett egy 68 négyzetméteres, új építésű lakást Debrecenben. Hogy miből, az lekövethetetlen, mert az idei és a tavalyi vagyonnyilatkozatába sem írt be semmiféle megtakarítást, sem hitelt.

vett egy 68 négyzetméteres, új építésű lakást Debrecenben. Hogy miből, az lekövethetetlen, mert az idei és a tavalyi vagyonnyilatkozatába sem írt be semmiféle megtakarítást, sem hitelt. A KDNP-s Szászfalvi László kapott tavaly 12 üveg bort, és 8 üveg pálinkát.

kapott tavaly 12 üveg bort, és 8 üveg pálinkát. A szintén KDNP-s Rétvári Bencének a jelek szerint gyereke született, legalábbis Rétvári Patrik szerepel a vagyonnyilatkozatában a gyermekek között, a tavalyiban viszont még nem. Ha ez így van, ezúton gratulálunk!

Orbán Viktor vagyonnyilatkozatáról itt írtunk.

Borítókép: szarvas / Index.