Bocsánatot kért kijelentéseiért a Momentum pécsi elnöke

Nemes Balázs, a Momentum pécsi elnöke videóüzenetben kért elnézést a pénteken kiszivárgott hangfelvételben érintettektől. Ahogy megírtuk, Nemes buzizott, cigányozott és zsidózott egy 2010-es felvételen, ami pénteken került nyilvánosságra. A képviselőjelölt még pénteken bizalmi szavazást kezdeményezett önmaga ellen a pécsi szervezetben, ahol a helyi tagok egyhangúan mellette álltak.

Íme a bocsánatkérő videó:

Azt mondja, a hangfelvétel 8 éve készült, amikor 17 éves volt, most pedig 26. "17 évesen olyan kijelentéseket tettem, amik ma már nagyon távol állnak tőlem" - állítja.

Vállalja a felelősséget, és szeretne bocsánatot kérni mindenkitől. Elmondta, hogy 2010-ben lázadó, vidéki fiatalként több százezer magyar fiatallal együtt csak a Jobbik tudta megszólítani a politikai pártok közül. "Én is elkezdtem közeledni a Jobbikhoz, és így az akkori Jobbik által képviselt szélsőségekhez is. Viszont én a szerencsésebbek közé tartoztam, mert később olyan lehetőségeket kaptam az élettől, amik sokaknak nem adatnak meg. Világot láttam, nyitott és befogadó közösségekhez tartoztam és tartozom azóta is, aminek köszönhetően rájöttem, hogy korábbi értékrendemmel már nem tudok, és nem is akarok azonosulni" - mondta.