Budaörs polgármestere csak annyit kérdezett a jelöltektől: lesz-e összefogás?

Pest megye 2. számú választókerületének jelöltjei (Budakeszi és Budaörs) vitáztak hétfőn Budakeszin a művelődési házban. A jelölti vitára Császárné Kollár Tímea (Jobbik), Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz), Tóth Zoltán (DK), Szél Bernadett (LMP) és Szemző Áron (Momentum) képviselőjelölteket hívták meg Gulyás Mártonék a Közös Ország Mozgalom programsorozatában. A mozgalom több választókerületben is reprezentatív kutatást végez a jelöltek támogatottságáról, illetve vitákat szerveznek. A vitára, meglepetés: a fideszes jelölt nem ment el.

A korábbi vitáknál állandó blokk, hogy ki lenne hajlandó visszalépni mások javára, miután például a Közös Ország által megrendelt, reprezentatív felmérés kihozza, hogy nem ő, hanem másik jelölt esélyesebb a Fidesz legyőzésére. Ezen a vitán ezt a közönség kérdések blokkjában éppen a budaörsi polgármester, az egykori SZDSZ-es, jelenleg független Wittinghoff Tamás vezette fel először, aki szerint már nem nagyon van demokrácia, és ha megint kétharmada lesz a Fidesznek, akkor nem lesz 2022 sem. Kérdezte tehát, hogy akik mindenképp saját jelöltet állítanak mindenhol, ragaszkodnak-e továbbra is ehhez.

Visszalépni, nem visszalépni

Szemző Áron, a Momentum helyi jelöltje erre azt mondta, hogy a választásokig hátra lévő időben mindenkinek meg kell mutatnia magát, minél több embert kell tudni elvinni választani, mert minél több ember megy el szavazni, annál nagyobb esély van a Fidesz leváltására. De azt mondta, a koordináció kérdése nem most van, hanem a választások előtt néhány héttel. Fontolóra veszik a koordinálást, ha lesz egy olyan jelölt, aki nem az ő jelöltjük, tényleg esélyes, és vállalható.

Tóth Zoltán, a DK, MSZP, Párbeszéd és még több párt közös jelöltje azt mondta, egyetért a polgármester felvetésével, ma nincs demokrácia Magyarországon, ezzel szemben parlamentáris diktatúra van. Olyan új rendszereket kell létrehozni ami lehetővé teszi a demokratikus kibontakozást, mondta Tóth, aki azt mondta, minden pártra és minden szavazóra nyitottak és várják. Hangsúlyozta, hogy már 60 helyen visszalépett a DK jelöltje, és azt is mondta, van olyan javaslat is, hogy amennyiben a pártvezetők megegyeznek, ő hajlandó akár Szél javára is visszalépni, őt támogatni, mellette kampányolni.

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogy, ami 2010 óta zajlik, az 2010-ben kezdődött, annak le lett korábban téve az alapja. A Fidesz pedig akkor kerül veszélybe, ha "a kiábrándultakat el tudjuk vinni szavazni", ehhez pedig az kell, hogy egy tiszta alternatívát lássanak. Éppen ezért jött létre az LMP, ami sokak bosszúságára egyre erősebb, mondta. Az értékeket és elveket keresőket pedig az LMP vonzza. Hozzátette később, hogy kezdeményezni fogják, hogy minden szavazóhelyiségben legyen legalább egy ellenzéki megfigyelő.

Császárné Kollár Tímea, a Jobbik jelöltje arról beszélt, milyen beteg világban élünk, hogy a budaörsi polgármestert megszólják, ha egyetért velem, és őt is, ha egyetért a budaörsi polgármesterrel, miközben politikai hitvallásuk elég távol áll egymástól. De csak ügyek mentén tudnak együttműködni, a Jobbik mind a 106 körzetben jelöltet fog állítani, indítani.

Villamossal összekötni a világot

A vita első részében főleg helyi ügyekről volt szó, bár annak egy része, például az M0-ás befejező szakasza, illetve annak nyomvonala az egész országot érinti. Ebben a helyi blokkban a jobbikos Császárné Kollár Tímea azzal kezdte, például megszüntetné az útdíjat, és a szolidaritási hozzájárulást is megszüntetnék. Ez az a dolog, ami Budaörsnek éppen elég rossz, hiszen milliárdokat kell befizetniük a költségvetésbe abból a pénzből, ami eredetileg hozzájuk folyik be. Ezt egyébként atöbbi jelölt is elmondta: nem támogatják, megszüntetnék.

Szél kiemelte a közlekedés problémáját, ami az egész szavazókerületben probléma, szerinte a közösségi közlekedés 30 éves lemaradásban van, a buszsávokat sem sikerült kialakítani, és több P+R parkoló is kellene, hiszen ez egy ingázó környék. A Momentum jelöltje is a közlekedés emelte ki, ő arról beszélt, hogy ők építenének egy kötöttpályás villamoshálózatot és Budakeszin közlekedési csomópontot hoznának létre P+R parkolóval.

Tóth Zoltán szerint az M0-ás nyugati szektorát támogatni kell, a nyomvonalas beruházások alternatíváját pedig meg kell vizsgálni. Szél a körgyűrűre azt mondta, az nagyon nem lenne jó, ha beindulna egy fideszes gőzhenger, hogy befejezze az M0-át mert az nem úgy valósulna meg, ahogy kell. Ráadásul nagyon vigyázni kellene a környékkel, mert Budapest többek között innen kapja a friss levegőjét. Szél szerint ráadásul nem oldódik meg vele a település problémája, mert egy autópálya ipari parkokat hoz magával. Az útdíjat pedig el kell törölni, mert ha megmarad, továbbra is az elkerülő utakat fogják használni az emberek.

Szemző Áron szerint jó dolog az M0-ás, csak távol menjen a településektől. Az urbanizáció miatt a légszennyezés nagy probléma, de a bicikliúttal és a villamossal is csökkentenék a közúti forgalmat. És az elektromos autók támogatásával, tette hozzá, nem részletezve, hogyan.

Programozás helyett lövészet

Szintén a helyi ügyek, teendők blokkban Szél arról beszélt, hogy ebben a kerületben inkább az okos hálózatok előnyét kellene kihasználni, a turizmust kellene előtérbe helyezni. A távmunka, a részmunka bevezetésével és a helyben megszervezett kulturális programok szervezésével pedig csökkenteni lehetne az ingázást.

A momentumos jelölt arról beszélt, hogy a kis és középvállakozásoknak is kellene ipari park, ezért ők adókedvezményekkel ösztönöznék az együttműködésüket, ipari parkot hoznának létre nekik. A kis- és középvállakozások fejlesztésének fontosságát a jobbikos jelölt is hangsúlyozta.

A robotizáció, fejlődés kapcsán Szél arról beszélt, nem véletlenül tervezik, hogy minden 100 forintból 20-at az okttaásra fordítanának, hiszen a kormány jelenleg éppen elfecsérli az időt, hogy az embereket felkészítse a jövőre. Márpedig a fejlődéssel egy sor munkahely el fog veszni, és az embereket át kell tudni képezni másra. A momentumos szerint épp ez a környék gazdagabb és iskolázottabb, mint az átlag, így a robotizáció problémája később éri el. Hozzátette, hogy csak egy olyan kormány tud felkészülni erre egyébként, aki érti a XXI. századot.

A Fidesz nem érti, programozás helyett lövészetet oktat

– mondta Szemző, akinek sokszor a telefonról kellett olvasnia a válaszhoz némi segítséget.

Mellesleg hozzá fűződik az a vicces jelenet is, amikor a jelöltektől az adórendszerről, illetve annak átalakításáról, pártjuk terveiről kérdezték. Szemző elsőként szólalt meg, és rögtön tovább is adta a szót, mondván, nem ért hozzá. Majd amikor újra szóhoz jutott azt mondta, a programjuk fent van a neten, abban benne van minden.

A teljes vitát itt tudják visszanézni.