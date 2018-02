Zöld utat kapott a zebrazászló

Megjött a Közút hozzájárulása! Visszaszerelhetek a táblákra!

– értesítette lapunkat Füle Sándor, a gyalogos átkelőhelyeket biztonságosabbá tévő zebrazászlózás hazai elterjesztője. A napokban írtunk arról, hogy a zebrazászlózás ötletgazdája a közúti szakfelügyelet negatív hozzáállása miatt leszerelte a gödöllői gyalogátkelőknél kihelyezett zászlóit, pedig azok roppant népszerűnek bizonyultak.

A Magyar Közút az Indexnek azt írta: nem értik, hiszen ők mindenkinek kiadták a hozzájárulást.

Mi az a zebrazászló? Füle Sándor gödöllői lakos egy halálos balesetet követően gyűjtést indított a Facebookon, hogy amerikai minta alapján fényvisszaverő zászlókkal szerelje fel a legveszélyesebb gyalogos átkelőhelyeket. Az összejött 45 ezer forintból megcsináltatott több tucat zászlót, és egy-egy zászlótartó dobozt szerelt fel a zebra szemközti oldalain. A zászlókat a gyalogosok egyik oldalon kivették, maguk elé tartva átmentek a túloldalra, ott pedig visszarakták a dobozba. Az ötlet gyorsan népszerű lett, és terjedni kezdett a környékbeli településeken. Videónk a kezdeményezésről ide kattintva megnézhető.

Cikkünk nyomán felháborodva jelentkeztek a pomázi, szentendrei zebrazászlósok, hogy a Magyar Közút, mint szakfelügyelet, valóban hozzájárult a kihelyezéshez, de olyan feltételekkel, ami valójában az egész zászlózást ellehetetleníti: zebránként 34 ezer forint hatósági díjat kérnek, és az út mellé nem engedik felszerelni a zászlótartókat.

A nagy felháborodás után azonban a hétvégén úgy tűnik, felpuhult a Magyar Közút álláspontja.

Mint lapunknak írták, a gödöllői helyszínre méltányossági alapon az ilyen esetekben szokásos díjat valóban elengedték. Mivel a kezdeményező hivatalosan is kért közútkezelői hozzájárulást, azt a napokban meg is adták, mert a helyszíni adottságok megfelelőek voltak a zászlók kihelyezésére.

A többi, Dunakanyarban kiadott közútkezelői hozzájárulásoknál is elmondható, hogy a kezdeményező magánszemély nemrég szintén kérte, hogy méltányosságból tekintsenek el az engedélyhez kapcsolódó díjtól. Ezekben az esetekben, akárcsak a gödöllői engedélynél, attól is eltekintenek majd.

A Magyar Közút ugyanakkor megjegyzi, hogy aki gyalogoszászlót szeretne kihelyezni jelzőlámpás irányítás nélküli átkelőknél, minden esetben kérjen engedélyt az adott út kezelőjétől (országos utak esetében Magyar Közút Nonprofit Zrt., egyéb utaknál a helyi önkormányzatok az illetékesek).

Amennyiben pedig a zászlótartók, zászlógyűjtők közműoszlopon kerülnének elhelyezésre, abban az esetben a közműveket fenntartó társaságok engedélyét is be kell szerezni. Mivel minden helyszín más és más adottságokkal rendelkezik (közúti és egyéb tartozékok, beláthatóság stb.), ezért minden kérést egyedileg engedélyezni, de szükség esetén helyszíni egyeztetést is tart a Közút, hogy minden fél számára jó megoldások szülessenek.