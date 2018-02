Teréz körúti robbantás: több járókelő fotózgatta a sérült rendőrnőt

Cikkünk folyamatosan frissül.

Harmadik tárgyalási napját tartja a Teréz körúti robbantás ügyében a Fővárosi Törvényszék. Ezúttal a 2016. szeptember 24-i merénylet tanúi válaszoltak a bíró kérdéseire.

A nyitó napon a vádlott vallomását olvasta fel a bíró, miután a 23 éves P. László Gergely nem akart beszélni a bíróságon,

hétfőn pedig a robbantás két rendőri sérültje beszélt a történtekről.

Az első tanú egy hajléktalan férfi volt, aki kis híján hozzányúlt a bombát rejtő hátizsákhoz. „Hogy is mondjam, isteni érzést éreztem, hogy valami gyanús volt nekem hogy valami itt nem lesz jó. Megmondom az őszintét. és ez be is valósult.”

A fiatal férfi elmondta, gyakran megnézi az utcán talált dolgokat, de ezúttal mégsem nyúlt a táskához. "Pontosba nem emlékszem, régen volt már, tavaly volt. Amit elmondtam a jegyzőkönyvben, elismerem. Kétszer is megéreztem ezt a dolgot, hogy valami történni fog."

Így végül nem ért a hátizsákhoz. Pontosan nem tudta megmondani miért, az volt a gyanúja, hogy a közelben álló férfié lehet, ezért inkább arrébb ment és várakozott.

Hol felismeri, hol nem

Az azonosítás ellentmondásosra sikerült. Elmondása szerint határozottan felismeri a vádlottat – ő lett volna az a férfi, aki miatt nem nyúlt a táskához –, ezt a teremben P. László Gergelyre nézve is fenntartotta. (A vádlott a bíró utasítására állt fel, a tanú ezután mondta, hogy ő volt az általa 170 centiméteresnek mondott férfi. A vádlott ennél magasabb.) A bíró azonban jelezte: a robbantás másnapján a kihallgatáson egy fényképen egészen más férfiról állította ugyanezt bizonyosan.

Korábbi vallomása szerint közelről látta "a szőke rendőrnőt" és a férfi rendőrt is, akik a robbanásban megsérültek. Azt állította, felismerné őket. "Látja őket a teremben?" – kérdezte Kalina József bíró. A férfi körbenézett: "Igen." "Hol vannak?" "Hát, ott fenn" – mutatott valamerre a hallgatóság felé. A rendőrök a teremnek egészen más részén voltak.)

Vallomása végén már azt mondta: nem biztos, hogy felismerné az elkövetőt.

Ó, itt egy sérült rendőrnő, fotózzuk le

A következő tanú egy büntetés-végrehajtásban dolgozó férfi volt, aki autójával járt a helyszín közelében a robbanás pillanatában. Ő ért elsőként a sérült rendőrökhöz.

"Láttam, hogy egy sárga mellényes kék kabátos ember feküdt a földön, közterületesnek gondoltam először. Kicsavart állapotban feküdt, oldalra fordítottam, akkor láttam, hogy rendőr."

Vallomásában megerősítette, hogy a füst és por miatt, ha lett is volna a helyszínről távozó gyanús egyén, akkor sem vette volna észre. Ekkor már a lábán sérült férfi rendőr is odajött a földön fekvő női társához. "Szólongatásomra megszorította a kezem, de nem válaszolt, láttam a földön a vért a feje alatt." Ezután egy arra járó civil a pulóverét adta alá, hogy ne a törmelékeken feküdjön – idézte fel a tanú.

„Kiabálva kérdeztem, van-e orvos, ápoló.

Sokan odamentek a rendőrnőhöz és fotózni kezdték, ami botrányos, káromkodva elzavartam volna őket, de nem sikerült.

Ezután jöttek rendőrök, eltereltek minket onnan.”

Egy harmadik tanú újra felismerni vélte a vádlottban azt a személyt, akit a robbantás után látott a közelben egy boltnál.

"Követtem őt tekintetemmel a Korányi Sándor utca irányába. Az arca kerek volt, arcbőre fehér volt, 30-35 lehetett, lábai vékonyaknak tűntek a felsőtesthez képest, de téliesen volt öltözve" – mondta az asszony, aki szerint a vádlott 176 centiméter magas lehetett. Bár kapucniban látta, a bíróságon megerősítette, hogy ő volt a helyszínen. Sőt, korábbi vallomását megerősítve azt is elmondta, hogy

a vádlottat néhány nappal később is látta az Illés utcában.

Nem derült ki, hogy ez utóbbiról rendelkezésre állnak-e kamerafelvételek.

–Ön ott az utcán dolgozik? – kérdezte a nőtől az ügyvéd.

–Igen.

–Micsodát?

–Hát, micsodát.

–Nem azért kérdeztem – szabadkozott az ügyvéd – csak sokan megfordulhatnak az utcában. Mitől jegyezte meg a védencemet?"

–Akik arra járnak, azokat ismerjük, feltűnik, ha idegen jön be, főleg, ha jó időben téiesen öltözködik. Mondtam is magamnak, biztos bolond. A munkámból kifolyólag megjegyzem nagyon a tekinteteket – válaszolt a nő.

–A tekintetét látta vagy az arcformáját? Minél többet kérdezek, a válasz annál részletgazdagabb – zárta le az ügyvéd a kérdéseket.

A bíró ezután az ügyvédet, majd egy megjegyzés kapcsán az ügyészt is figyelmeztette, hogy a perbeszédbe való gondolataikat tartogassák a perbeszédekre.

(Borítókép: A Teréz körúti robbantással vádolt P. László perének második tárgyalási napja a Fővárosi Törvényszéken 2018. február 7-én. Fotó: Huszti István/Index)