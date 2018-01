Visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantó

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Megkezdődött a Teréz körúti robbantással vádolt P. László pere a Fővárosi Törvényszéken szerda reggel. A 2016 szeptember 24-i, budapesti merényletben két rendőr járőr súlyosan, egy járókelő könnyebben megsérült.

A tavaly decemberi vádemelés alapján a vádlott minősített emberölési kísérletért és terrorcselekmény előkészítéséért áll bíróság elé.

Egymillió eurót akart

A második vádpont nem magából a Teréz körúti merényletből következett, hanem egy el nem küldött levélből. A Zala megyei otthonában a merénylet után négy héttel elfogott férfi számítógépén ugyanis találtak egy levelet, amelyben a vádlott egymillió eurót követelt a Belügyminisztériumtól, azzal, hogy ha ezt nem történik meg, akkor újabb robbantások várhatók.

Az első tárgyalási napon a bíróság meghallgatja a vádiratot és a 2016 október vége óta előzetes letartóztatásban lévő P. Lászlót, akinek előzetes letartóztatásban tartását decemberben meghosszabbították.

"Nem szeretném" - mondta most P. László a bíró kérdésére, hogy készülhet-e róla felvétel a tárgyaláson.

Fegyverért ölt volna

A vádirat ismertetésekor az ügyész elmondta: P. László Gergely már 2015 végén elhatározta hogy robbanószereket készít, ehhez megszerezte a Ismereteket, és beszerezte a műtrágyát, cukrot, mérleget, "kávédarálót és a robbanóanyag összeállításához szükséges eszközöket", például rádiófrekvenciás távirányítot és járt egy műszerész OKJ-s tanfolyamra is.

Többször robbantott is a lakatlan erdőben. Arról elfogása után a távolabb lakó szomszédok is beszéltek, hogy hallottak korábban robbanásokat, de nem tudták, honnan jött, a hatóságokhoz nem érkezett róla bejelentés.

Végül 4,5-9,5 kilogram, cukrot és ammónium-nitrátot is tartalmazó, emberélet kioltására alkalmas robbanószert készített - tudatta az ügyész, akinek elmondása szerint már 2016 nyarán azt tervezte P. László, hogy fegyveres egyenruhások ellen követ el merényletet, hogy megszerezve fegyverüket további bűncselekményeket kövessen el.

Több helyszínt megnézett, végül Budapesten kinézte magának a körutat, hogy ott rendőrök ellen vesse be a bombát rejtő zsákot, amelyben 45-100 milliméteres szögeket is elhelyezett.

"Tanulmányozta a rendőrök útvonalát, kigondolta a menekülési útvonalat" - mondta az ügyész. A nyomozati anyag szerint kétszer el is helyezte a zsákot, de végül nem talált alkalmas időpontot a merényletre - nem járt arra fegyveres rendőr -, így nem robbantott.

Szeptember 24-én este tíz órakor jött el az alkalom, amikor egy rendőrnő és férfi járőrtársa volt a kinézett célpont az Oktogon felől a Blaha felé tartó útjukon. "Terve az volt, hogy miután meghaltak, elveszi fegyverüket" - mondta az ügyész.

Az életveszélyes sérüléseket szerzett áldozatok azonban nem haltak meg, így P. László őket átlépve elment a helyszínről, fegyvereket nem vett magához. Útközben átöltözött, majd a Haller utca-Mester utca sarkán lévő autójához ment.

Egy elküldött fél levél

Elfogása előtt, még október elején írt egy levelet, amelyben a belügyminisztériumtól egymillió eurót követelt és részletesen leírta a Teréz körúti bomba összetételét és elkészítésének módját. Végül csak a bombára vonatkozó részt el is küldte a BM nyilvános e-mail címére azzal, hogy követelésénelk további részleteit később közli. Erre - tehát az eredeti, el nem küldött, de számítógépén lefoglalt levele alapján az egymillió eurós követelés közlésére - elfogása miatt már nem került sor.

Inkább nem vall semmit

A súlyos gyerekkort megélt P. László hanyagul támaszkodott az emelvényre a bíró előtt, egy bombázóval díszített dzsekiben. "Hát, Budapesten" - válaszolta arra a kérdésre, hogy hol született. A további adatok egyeztetése sem ment túl gördülékenyen. Végül a vádlott közölte,

nem kíván vallomást tenni, korábban tett vallomását is visszavonja.

A bíró ezután felolvasta a kihallgatás során tett vallomását. Ebben elismerte, hogy ő készítette és tette ki a bombát.

Uruguayban már megfigyelt apám

A bíró által felolvasott vallomás alapján kiderült, hogy a kóros elmeállapotban a bűncselelmény elkövetésekor nem szenvedő P. László és édesapja kapcsolata súlyosan terhelt. A vádlott és nővére gyerekkorában súlyos családi dráma elszenvedője volt: a szülők rossz kapcsolata azzal végződött, hogy az apa Uruguayban rejtőzött el az anya elől. A két gyerek itt élt az apával és élettársával.

"Édesapám és a rendőrség is figyelemmel kísérte a mozgásomat. Uruguayban is, így volt, de főleg hazaköltözésünk után." - mondta vallomásában P. László. "Még Uruguayban volt, hogy édesapámmal elindultunk kerékpározni, de végül nem oda mentünk, ahová terveztük, hanem egy telefonfülkéhez, és azt kezdtük figyelni. nekünk otthon nem volt telefonunk" - mesélte az írásos vallomás szerint P. László, aki szerint később is apja küldte rá azokat, akik megfigyeltét őt, és ebbe bevonta a rendőrséget is. "Ez a gondolat egyre erősödött bennem." P. szerint barátnője is részese volt a megfigyelésének, de édesapja saját élettársát is megfigyeltette.

Állítólagos szüleim tanulmányt írtak volna rólam

A felolvasott vallomás szerint P. László hosszasan beszélt szüleivel kapcsolatos viszonyról. Egy ponton addig jutott, hogy ők valószínűleg nem is az igazi szülei. Ezek az állítólagos szülők megszervezték összeveszésüket, hogy állítólagos apja erre hivatkozva kivigye őt Dél-Amerikába. (Ez meg is történt, az anya tudta nélkül a fiú és testvére valóban Uruguayban élt éveken át, a Csellengők című műsorban is a keresett személyek között voltak.)

P. szerint a terv az volt, hogy viselkedéséről tanulmányt írjanak állítólagos szülei. A megfigyelés érzete régóta erősödött P. Lászlóban, egy ponton arra jutott, hogy

az apja által, rendőröket bevonva végzett megfigyelésének merénylettel kellene véget vetni, és ehhez fegyvert is kell szerezni.

"Pécsen járva is volt, hogy valaki leült mellém a padra és erőszakosan kunyerált, vagy sétáltam, hátrafordultam és valakivel találkozott a tekintetem" - mesélte P.

Nem kóros az elmeállapota

"Kifejezetten az volt a célom, hogy csak a rendőrök sérüljenek meg" - mondta írásos vallomásában P. László, aki többször is járt a Teréz körúton. "Tudtam, hogy merre mennek, ezért, amikor észre vettem, hogy a Nyugatitól elindulnak, ezért kerülőúton mentem és a Teréz körút 2-4-nél letettem a bombát" - mondta.

A nyomozás során 63 tanút hallgattak meg, 22 szakértőt vontak be, 18 ezer oldalnyi nyomozati anyag született. Az eddigiek alapján P. Lászlót nem tekintik kóros elmeállapotúnak és nem volt az a merénylet elkövetésekor sem.

El akartam venni a fegyverüket, de a férfi nyöszörgött és nem láttam a rendőrökön sérüléseket sem.

P. László szerint a felvételeken ugyan ő látszik, de arobbantásról látható képek manipuláltak. "Mindenütt van kamera, minden sarkon, de ez egész felvétel manipuláltnak tűnik, amelyiken a robbanás látszik. Nagyobb tömeg volt a helyszínen. Én vagyok látható a felvételen, de valami nem stimmel" - mondta még kihallgatásán P.

"Bűntűrsam nem volt, de rám kényszerítették ezt, de nem tudom elmondani, hogy hogyan."

P. szerint a rendőrség is benne volt abban, hogy külföldre került. A hatóság bevonását megkönnyíthette az is, hogy apai nagyapja rendőr volt - állította P., aki a kihallgatás egy pontján azt kérdezte:

Az állítólagos apám és az állítólagos anyám DNS-e megegyezik az én és a húgom DNS-ével? Anyámtól nem vettek mintát?

Az apa titkosszolgálatot gyanít

A bíróságon volt P. László édesapja és egy magánnyomozást folytató civil nő - aki a bíróságon tiltakozott az őt is megmutató vágóképekért, majd a szünetben nyilatkozott a kamerák előtt.

Fóris Eszter szerint nagyon furcsa, hogy a robbantás utáni másodpercekben azonnal ott termett két civil ruhás rendőr, két autóval, amelyeken azonnal bevitték a helyszínről a tanúkat. "Sajnos a nyomozásom elején hirtelen öt hónapra lebetegedtem, 2017 februárjáig az ágyból sem tudtam kikelni a súlyos hasmenés miatt. A betegségemet nem sikerült azonosítani" - mesélte a nő, aki szerint életszerűtlen, hogy ha a fiú elkövette a merényletet, akkor utána hazamegy édesapjához, akitől állítólag tart. Külföldre is mehetett volna, több nyelven beszél - vetette fel.

Az édesapa szerint fia akár tudatmódosítók alatt is adhatta vallomását. "Február 14-én, kedden beszéltünk telefonon, furcsán viselkedett" - mondta a férf az Indexnek a per rövid szünetében. Szerinte László akkor beszélt először arról is, hogy talán ő nem is a valódi apja. "Addig ilyet sosem mondott. Aztán másnap, legnagyobb meglepetésünkre vallomást tett." Az apa ezután azonnal fia toxikológiai vizsgálatát kezdeményezte, háromszori próbálkozása azonban eredménytelen maradt, utoljára írásban is elutasította kérését az ügyészség.

"2017 Áprilisában nézhettem bele az iratokba, van sejtésem arról, mi állhat a dolog mögött, de arról nem szeretnék beszélni" - mondta az apa, aki szerint titkosszolgálat lehet a dologban, hogy hazai vagy külföldi, azt nem tudja, de politikát sejt az ügy valódi hátterében.

Elmondása szerint az Uruguayban töltött évek nem jelentettek törést gyerekei életében. "Elő lehet adni ilyen csellengős feministán ezt a dolgot, hogy jaj, nem láthatják az anyjukat", de úgy is, hogy ez a gyerekek védelmében történt.

Nem csak az az ismérve egy anyának, hogy megszüli a gyerekeket, mondta az apa, aki azért ment el a gyerekekkel, mert nem helyeselte, hogy a bíróság először az anyának ítélte a gyerekeket - a férfi ezért egy év felfügesztettet kapott. "Előbb kellett volna elvinnem őket" - mondta. Hat évvel később azért tértek haza, mert "a gyerekek már felnőttek, el tudták mondani, hogy mi történt velük", ami után a bíróság az apának ítélte őket.