Bérelni annyiért, amennyiért mások vásárolnak? Naná!

Nagyon érdekes buszbérlési szerződés készül a volt Volán-cégek (most regionális Közlekedési Központok) buszbeszerzéseit intéző Volán Buszparknál: rövid időre is szól, jó drága is, de legalább be van iktatva az eddigi szakmai partner és a vásárló közé egy, az ismeretlenség homályából érkező puffercég. Amely cég a műszaki minimumkövetelményeknek sem felelne meg, ráadásul a tender a pénzügyi követelményeket sem teljesíti.