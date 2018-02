Kedd esti fideszes hírcsokor

Sorra jönnek ki hírek ma este Magyarország kormánypártjának bejelentéseiről, amelyek egyenként nem olyan érdekesek, hogy külön cikket szenteljünk nekik, de azért jobb, ha így a kampányban megemlékezünk róluk. Ebből a megfontolásból kínáljuk önöknek ezt a fideszes hírcsokrot:

Na mit gondolnak, hány körzetben gyűjtötte össze szükséges aláírásokat a Fidesz?

Az összesben, vagyis mind a 106 körzetben. Ezt jelentette be Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója, aki a hóval dacolva még azt is elmondta, hogy egyes körzetekben még a szükséges 500 aláírásnál többet is össze tudtak gyűjteni a Fidesz jelöltjei.

Orbán Viktor Egerben is elmondta, mi a választás tétje

Orbán Viktor miniszterelnök ritkán ad interjút, viszont ez a megtiszteltetés érte most az Eger Televíziót, amelynek a kormányfő gyakorlatilag újra elmondta az évértékelő beszédét. Szó volt arról, hogy

az áprilisi választás tétje az, hogy megóvják-e Magyarországot a bevándorlóországgá-válástól

a migránsok "ostromolják" az egész kontinenst

és hogy ha nem a Fidesz-KDNP nyert volna 2014-ben, akkor "ki-be járkálnának százezrével a migránsok"

sőt, még terrorcselekmény is lett volna Magyarországon.

Azért nemcsak migránsozással telt az interjú, Orbán megemlítette a Modern Városok programot is, és azt, hogy az Egert is elérő M25-ös autóút építkezése megkezdődött. A miniszterelnök beszélt arról is, "a kampány azt jelenti, hogy meló van", el kell kezdeni körbejárni az országot, minél több embert fel kell keresni, és találkozni kell a polgármesterekkel. Most pedig ennek jegyében Orbán "megindult" és Egerben elkezdte a kampányt.

Nagyon nehéz lesz majd bevándorlást szervezni, ha elfogadják a Stop Sorost

Erről már Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár beszélt a parlamentben kedden, a törvénycsomag általános vitáján. A "bevándorlást szervező és finanszírozó" szervezeteket szívató tervezetről már most vitatkoznak, elfogadni viszont már nem fogják ebben a ciklusban.

