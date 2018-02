Halász János a bíróságon már nem tekinti Soros-szervezetnek a Helsinki Bizottságot

Halász János nem tekinti Soros-szervezetnek a Helsinki Bizottságot - ezt mondta a bíróságon a fideszes szóvivő ügyvédje. Mindez annak a pernek az első napján történt, amelyet a Helsinki Bizottság indított a képviselő és a Fidesz ellen, amiért Halász János a Fidesz frakció szóvivőjeként a párt sajtótájékoztatóján tavaly áprilisban Soros-szervezetnek titulálta TASZ és a Transparency International mellett a Magyar Helsinki Bizottságot is.

A civil szervezet Facebook posztban számolt be a per első napjáról, amely szerint a kormánypárt a bíróságon nem tűnik annyira harciasnak, mint "saját fészkében". A bíróságon Halász ügyvédje azt mondta, hogy a Helsinki Bizottságra nem vonatkozik az, amit a képviselő azon a bizonyos sajtótájékoztatón mondott, ami már csak azért is fura, mert a szóvivő bizony határozottan ezt a szervezetet emlegette a sorosozós kontextusban.

Az ügyvéd viszont ennél furábbakat is mondott (idézzük a szervezet bejegyzését): "szerintük nincs jogilag kimutatható kapcsolat Halász fideszes képviselő és a Fidesz-MPSZ nevű párt között, mivel alperesi álláspont szerint Halász János nem a Fidesz képviseletében tartott Fidesz-logóval sajtótájékoztatót, aminek anyaga aztán a Fidesz youtube csatornájára került fel."