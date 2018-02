Több ezren, többségében középiskolás korú diákok vonultak a Deákról a Parlamenthez, hogy egy minőségibb oktatásért tüntessenek. A Kossuth téren több beszéd is elhangzott. A szervezők bejelentették a következő tüntetésüket is: március 15-én délután az Operaházhoz várnak mindenkit. Előtte pedig március 12-én három ellenzéki miniszterelnök-jelölttel ülnek le nyilvános vitában megbeszélni az oktatás kérdéseit. "Hogy lehet fenyegető jelenség, ha beszélgetni akarunk a minket érintő kérdésekről?" - tette fel a kérdést az egyik felszólaló. Olvassa el, miket mondtak még!

A cikk elején a Kossuth téri beszédeket, a második felében az addig történteket találják.

Tóth Laura Szekszárdról arról beszélt, ha a diák azt mondja, hogy nem megfelelő a tananyag, azt mondják, nem is akarja megtanulni. És a diákparlament is azt kapja a fejéhez, hogy nem akarnak tanulni, ezért hosszan sorolta, milyen ötletük, előterjesztésük volt az oktatással kapcsolatban, ami cáfolja mindezeket. Többek között azzal, hogy kevesebb testnevelést, több nyelvórát szeretnének. Egy másik felszólaló fiatal lány hosszan sorolta, mit várnak el egy diáktól, majd azt mondta, a diákok azt várják el hogy meghallgassák őket, a jelenlegi rendszer pedig egyáltalán nem kíváncsi a véleményükre.

Fotó: Ajpek Orsi

A ceremóniamester elmondta, hogy a politika mindent megpróbált kitalálni, hogy lejárassák őket, a tüntetőket. Kitalálták, hogy csak a választás miatt tüntetnek, de hozzátette, nevetséges, jövőre önkormányzati választások lesznek, ezek szerint két évig semmi másról nem lehet beszélni?

Mindenkinek a bérencének bekamuztak már minket, tényleg már a kanadai ördögig mindenkit beképzeltek mögénk, csak azért, hogy ne keljen érdemben reagálni a pontjainkra

- mondta, majd később azt is, "szeretném elmondani, hogy mögöttünk egyetlen egy tömeg áll, és az ti vagytok".

Arról is beszélt, hogy Balog Zoltán válaszra sem méltatta őket (legutóbbi tüntetésükön egy 12 pontos követelést fogalmaztak meg), ahogy Orbán Viktor sem, de azért, tette hozzá, itt a tömegben sok olyan ember van, aki április 8-án már élhet a szavazati jogával. Azt is hozzátette, hogy azt nem fogja megmondani, kire szavazzanak, de a nem szavazás nem megoldás.

Majd miután lejátszották Petőfi Dicsőséges nagyurak című versét Mácsai előadásában Balla István tanár beszélt arról, hogy az okttaási rendszer rohad, nem követi a világ változásait, és addig kell vittakozni e megfelelő oktatásról, míg nem történik valami. Jelenleg elvesszük a gyerekeinktől az időt az önismeretük kifejlesztésétől, mondta, ahogy azt is: követelnünk kell, hogy az új hangok és ötletek meghallgattassanak!

Az egyik szervező elmondta, miután Balog Zoltán nem adott érdemi választ a 12 pontra, Orbán pedig nem vállalt nyilvános vitát a diákokkal, úgy döntöttek, hogy nyilvános vitára hívják az összes parlamenti frakció miniszterelnök-jelöltjét. A 4 frakcióból 3 fogja képviseltetni magát a vitán: Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor.

Hiszünk abban, hogy egy normális ország, egy jól működő demokrácia a nyilvános vita helyét biztosítja

- mondta. "Sajnáljuk, hogy a miniszterelnök úr nem fogadata el a meghívást, ugyanakkor március 12-én hétfőn az említett résztvevők egy nyilvános vitán fognak az oktatási rendszerről beszélni a független diák parlament által feltett kérdésekre válaszolni" - mondta.

A következő felszólaló, Bendegúz arról beszélt a tüntetőkhöz, hogy "lehet, hogy most féltek, de nem kell, mert azt a részt már rég elhagytuk".

Ők ezerszer jobban félnek tőlünk, mint amennyire mi valaha is fogunk tőlük

- mondta, illetve ő is azt mondta, "innen üzenném Lázár János elvtársnak, hogy még mindig nem szálltunk be a kampányba csak megtesszük azt, amit nekik kellett volna: tudatos állampolgár nevelése". És ő is elmondta, a szavazati joggal élni kell.

Majd jött Kálló Dániel, a Független DIákparlament egyik szóvivője, aki arról beszélt, hogy itt most verseny van, "verseny a jövőnkért, és erre most rossz módszerekkel készülünk". Szerinte mennyiséget növeltek az okttaásban a minőség javítása helyett, aminek túlterheltség lett a vége. Érzelmileg és fizikailag is leamortizálja a diákokat, és egyáltalán nem hatékony a jelenlegi okttaási rendszer.

Kálló szerint azok az országok fejlődtek igazán, amelyek befektettek az oktatásba. Vagy olajat találtak, de azt nem nagyon látni Magyarországon.

Kész megoldásokat magolni a múlt és a jelen problémáira, öngyilkosság

- mondta Kálló, aki szerint a progblémamegoldás és a kreativitás az, ami képessé teszi a fiatalokat az új kihívásokkal való megbirkózásra. Miközben a jelenlegi rendszer rombolja a kreativitást.

Kiirtják a vitakultúrát a gyerekekből és ezzel a társadalomból is.

Kálló szerint egy ellentétes vélemény most támadásnak minősül, jelenleg akinek más a véleménye, azt nem meggyőzni, hanem legyőzni akarják. "Vita helyett leckéztetésben részesülünk" - mondta Kálló, aki egészen konrkétan találkozott is a dologgal, amikor az EchoTv riportere félelmetes mélységben próbálta megalázni a stúdióban.

"Hogy lehet fenyegető jelenség, ha beszélgetni akarunk a minket érintő kérdésekről?"

- tette fel Kálló a kérdést, majd azt mondta, "nem kell egyetértenünk mindenben, nem kell ugyanarra a pártra szavazni", itt pártok feletti dologról van szó, "a jövőnkről", mondta.

Bejelentették, hogy Diák vagyok címmel indítottak új mozgalmat, aminek Facebook-oldalát ajánlották a résztvevőknek. Majd bejelentették a következő tüntetést is:

Március 15-én, délután 17:00-re az Operaházhoz várnak mindenkit

"Közös megemlékezésre és tüntetésre hívunk titeket, hogy felnőjünk a márciusi ifjak árnyékához, hogy megmutassuk, hogy van a magyar fiatalságnak és diákoknak hangja, és minden támogató szervezetet várunk, akik úgy érzik, hogy a diákok mellé szeretnének állni" - mondta az egyik szervező.

A tüntetés végén elénekelték az Örömódát, majd azt skandálták: "Európa mi vagyunk!"

Ez történt korábban:

A meghirdetett fél hatos gyülekezéskor több százan gyűltek össze, majd végül hatkor már ezres nagyságrendű tömeg indult a Deák térről a Parlament elé, hogy az oktatási rendszer jobbításáért demonstráljanak. A Bajcsy-Zsilinszky úton már többezres tömeg vonult, az út teljes szélességében. A tömegben nagyrészt a középiskolás korú diákok vannak, hiszen a tüntetést eleve középiskolások szervezték. A transzparensekről látható hogy itt van a Pedagógusok Szakszervezet és a Hálózat a Tanszabadságért nevű szervezet is.

A transzparenseken a következők szerepelnek például: "Autonómiát az óvodától az egyetemig", "Orbán nem európai, de Vona sem", illetve az elhíresült Simicska-Himnusz: "Orbán egy geci". De volt "Kifelé a papokkal az iskolákból!" - feliratú, illetve "Balog Zoltán mondjon le!" is.

Az eseményt a Független Diákparlament szervezte, miután a január 19-i, több ezres demonstrációjukon 12 követelést fogalmaztak meg a kormány felé, de nem kaptak rá érdemi választ a követelt január 31-i határidőre. A Facebookon erre a tüntetésre 3,5 ezren jelezték részvételüket, 16 ezren az érdeklődésüket.

A Kossuth tér környéki utcákban sok rendőr várakozott, a Kossuth téren már felállított színpad várja az odaérkező tüntetőket. A diákokat arra kérték, hogy világítsanak a mobiljukkal, hogy "ez egy y-generációs fáklyás menet legyen". A tömegben magyar és uniós zászlók is vannak. A menet elején egy hatalmas uniós zászlót visznek.

A tüntetők több féle jelszót kiabálnak. "Szabad ország, szabad oktatást!", "Mi vagyunk a jövő", "Az iskola nem laktanya".

A Független Diákparlament emellett vitát is szervezett márciusra, amelyre meghívták a pártok miniszterelnök-jelöltjeit, köztük Orbán Viktort is. A miniszterelnök nevében Pósán László válaszolt, azt írta, a kormány hosszú ideje egyeztetést folytat a köznevelési kerekasztalon belül a pedagógusokkal és a diákokkal. Szél Bernadett, Karácsony Gergely és Vona Gábor viszont jelezte, hogy ott lesz a vitán.

A mai tüntetésen, csakúgy, mint a legutóbbin a diákok megfogalmazása szerint "a korszerű, diákközpontú, igazságos oktatási rendszerért" demonstrálnak. A következőket szeretnék elérni:

általánosban heti 25, középiskolában heti 30 órára csökkentsék az óraszámot

töröljék el a 0. órákat

ne rekesszék ki a 18 éven aluliakat az oktatásból

ne növeljék a tanév hosszát

az iskola neveljen kritikus polgárt

állítsák vissza a 2011-es felsőoktatási keretszámokat

legyen szólásszabadság az iskolákban

legyen névtelen tanárértékelő rendszer, aminek az eredményei nyilvánosak.

Borítókép: Ajpek Orsi / Index.