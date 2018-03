Jobb, ha a gyerekek is hozzászoknak a kórházi várólistákhoz

Az RTL Klub Híradója egy felháborodott anyuka Facebook-posztja után járt utána, hogy mekkora a hiány gyermekorvosokból. A poszt szerint egy budapesti gyereknek fél évet kell várakoznia az ortopédia várólistáján, csak augusztus legvégére kapott időpontot, hogy megvizsgálják a befelé dőlő bokáját.

Az RTL Klub Híradója szerint máshol is több hónapos, vagy több hetes a várólista, aminek oka az általános gyerekorvoshiány. A tévé megkereste Póta Györgyöt, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét is, aki elmondta, hogy régóta tudnak a problémáról. "Évek óta mondjuk, hogy gyermekgyógyászból egyre kevesebb van, így a specialistákból is" – mondta.

Úgyhogy a jelenséghez egyre általánosabb lesz,

folyamatosan csökken a gyermekorvosok száma, minden szakrendelésen nőhetnek a várólisták.

Az RTL Klub próbálta kideríteni az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy hány betöltetlen gyermekorvosi hely van az országban, de a minisztérium nem válaszolt a kérdésre.