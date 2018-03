Több száz cikk, pp-poszt és Mindeközben-bejegyzés. Nagyképek, galériák, videók. Az Indexen hatalmas mennyiségű tartalom jelenik meg a hét minden napján a legfontosabb és a legérdekesebb hírekről, történetekről. És szinte nincs nap, amikor ne lenne olyan anyagunk, amiben akad figyelemreméltó, meghökkentő, vicces vagy sokkoló mondat. Mi hétről hétre minden vasárnap összeszedjük a hét hét legjobb mondását. És ha az is érdekli, milyen szövegkörnyezetben születtek, ne habozzon, kattintson!

Próbáltam mantrázni egy nagy életigazság kérdést, de valami gond lehetett a gerincemen keresztülmenő szeretetfénysugárral, mert „ ők” nem üzentek se képekkel, se színekkel, se hangokkal. >>>



Helló, Brenzo! Hogy vagy? >>>

Én azt is aggályosnak tartom, hogy ön bármilyen anyaghoz hozzájusson az országgyűlésben >>>

Sajnos a pályaviszonyok továbbra sem ideálisak, nem egyszerű, hogy egész héten műfüvön készülsz, szombaton pedig ilyen-olyan minőségű gyepen kell játszanod" – mondta Halmosi, hozzátéve, hogy nem panaszkodni akart, készült már sokkal rosszabb körülmények között is. (Mondjuk lehet, hogy az nem került ennyibe.) >>>

Mivel Svájc és Liechtenstein között nincs se természetes, se mesterséges határ, se útlevél-ellenőrzés, ez nem meglepő – az már annál inkább az lehetett, amikor a kíváncsi helyiek a maguk sajátságos németségével megkérdezték a svájci kadétokat: hát ti mi az istent kerestek itt? >>>

Az egyik legnagyobb erősödést a két alelnök, Németh Szilárd és Gulyás Gergely mutatta be. Némethtől azért különösen szép teljesítmény, hogy 51 helyet javított, mert 2014-ben azon kevés fideszesek egyike volt, aki veszített az egyéni kerületében, Csepelen. >>>

Mivel eddig gyakorlatilag minden ügynök pert nyert, és az ÁBTL a pereket nyert ügynököket nem ügynöknek tekinti, hanem zároltatásra jogosult harmadik személynek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy minden ügynök biztos lehet abban, hogyha pert indít, nyerni fog. Ez nem csak azzal jár, hogy az igazságot megíró személyt megbüntetik, hanem azzal is, hogy saját szennyes múltjának bizonyítékait majdnem ugyanazzal a hatékonysággal tüntetheti el a társadalom elől, mintha ma is élne a kommunizmus. >>>