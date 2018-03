HVG: kiterjedt kamupárthálózat jöt létre az Összefogás Párt körül

Egyetért e ön azzal, hogy Magyarország ne fogadjon be menekülteket? – kérdeznék.

Éppen ma írtunk mi is a Blikk nyomán arról, hogy elég furcsa versenynek nézünk elébe Csongrád megye 4. választókerületében, ugyanis a Szimandl család három tagja is indul itt a Családok Pártja, a Medete párt és az Összefogás Párt színeiben, ez pedig már önmagában is elég érdekes volt, a hvg péntek esti anyagából azonban kiderült, sokkal kiterjedtebb és szürreálisabb az egész, mint azt bárki gondolhatta volna.

Érdekes együttműködés

A lap a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártjának egyéni és listás jelöltjeitől próbált részleteket megtudni arról, hogy mit képviselnek, ehhez azonban sok támpontjuk nem volt, ugyanis a Medete pártként ismert szervezetről semmilyen információt nem lehet megtalálni az interneten, csupán a nyilvántartásba vételről szóló határozatban is szereplő székhelyet, ami érdekes módon egy nyíregyházi panellakás.

A bírósági nyilvántartásból aztán meglett Mihály Viktória, a párt elnöke is, később pedig az is kiderült, hogy a lakás az övé, de már nem lakik benne, elérni pedig sem őt, sem a párt többi jelöltjét nem lehet, a legtöbben mondvacsinált indokokkal rázták le a lap munkatársait. Közben azért arra fény derült, hogy a párt érdemi vezetője valójában nem Mihály, hanem Bossányi Edina, akit mindenki csak koordinátorként emlegetett.

Persze elérni őt sem lehetett, a telefonálás közben azonban fény derült arra, hogy a Medete párt jelöltjeihez feltűnően nagy arányban társult a Családok Pártjához tartozó jelölt, az összefüggést pedig a Medete egyik jelöltje, Sinka Vivien lényegében meg is erősítette. Éppen ellene indul egyébként a saját anyja, aki négy évvel ezelőtt még a Szepessy Zsolt féle Összefogás Párt színeiben indult, most azonban érdekes módon a Családok Pártját képviseli, azt pedig ő is megerősítette, hogy a két párt együttműködik, de többet nem akart mondani, helyette Fábián Kata koordinátorhoz irányította a hvg-t.

A Családok Pártja egyébként hasonlóan követhetetlen, mint a Medete, hivatalos címükön csak egy kisbolt található, a környéken pedig még Bíró Gyula pártelnökről sem hallott senki. Információt persze az ő jelöltjeiktől sem lehetett szerezni, az azonban kiderült, hogy valójában nem az az elnök, aki hivatalosan az elnök, hanem egy bizonyos Bányai Ildikó, aki korábban szintén a Szepessy-féle Összefogás Párt színeiben indult.

Összefutnak a szálak

Itt kezdett tényleg érdekessé válni az egész, Bányai Ildikó ugyanis nemcsak korábbi párthovatartozása miatt érdekes, hanem azért is, mert egyik lánya éppen a Családok Pártjának állítólagos koordinátora, Fábián Kata. Nem túl nagy meglepetés, hogy két másik lánya is jelölt, egyikük a CSP, másikuk a Medete színeiben, ráadásul több másik családtagja is indult, szintén a CSP színeiben.

Az, hogy sokaknak volt kapcsolata korábban az Összefogás Párttal, valamint hogy többen ismerték a pártot vezető Szepessy Zsoltot, már eleve gyanakodásra adhatott okot, a lap azonban egy ennél konkrétabb összefüggést is felfedezett, a Családok Pártja egyik, nyilatkozni nem akaró jelöltje ugyanis éppen a volt monoki polgármesterhez irányította őket Bányai Ildikó helyett.

Nem sokkal később aztán az is kiderült, hogy nem csupán együttműködésről, hanem lényegében teljes összefonódásról van szó, a Medete egyik jelöltje ugyanis egyszer saját koordinátorának, Bossányi Edinának akart kérdéseket feltenni, de ehelyett egy olyan eligazításra küldték el, ahol Bányai Ildikó és a négy éve az Összefogás Párt, valamint Szepessy Zsolt kapcsolattartójaként bemutatkozó Darcsi Natália beszélt a jelölteknek. A lap az ügyben megkereste Szepessy Zsoltot is, ő azonban előbb visszahívást kért, utána pedig nem vette fel a telefont.

Jó biznisz a kamupárt

A Választási Iroda honlapján található információk szerint a Medete 78, a Családok Pártja 77, az Összefogás Párt 88 körzetben próbált jelöltet állítani, ami elsőre logikátlannak hangzik úgy, hogy mellette semmilyen kampánytevékenységet nem folytattak, azonban rögtön értelmet nyer, ha a 2013-ban elfogadott kampányfinanszírozási törvényre pillantunk.

Ennek értelmében a 106 egyéni választókerületben induló jelöltek 1 millió forintot kapnak az államtól a kampányköltségeik fedezésére, ha pedig az adott párt országos listát is tudott állítani, akkor a jelöltek számának függvényében akár további 597 millió forintot is felvehet. A pénzt egy tavalyi törvénymódosítás értelmében ugyan vissza kell fizetni, ha a párt nem éri el a választáson az 1 százalékot, egyéni jelölt pedig a körzetében a 2 százalékot, a rendszert azonban ki lehet játszani, ha a pártvezetésben vagyontalan strómanok ülnek, rajtuk ugyanis nem tudja behajtani az összegeket a NAV.